Công nghệ - Chuyển đổi số Đề xuất có IOC cho cấp xã Kiến nghị xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) cấp xã, phường, đặc khu được nhiều đại biểu HĐND tỉnh đồng tình, xem đây là giải pháp tạo bước đột phá trong điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ứng dụng chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, kinh tế số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn mới

Khoảng trống cần được lấp đầy

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã mở ra không gian phát triển mới cho các xã, phường, đặc khu. Quyền hạn được phân cấp mạnh hơn, trách nhiệm lớn hơn, đồng thời khối lượng công việc của chính quyền cơ sở cũng tăng lên.

Thực tế cho thấy, sau khi cấp huyện kết thúc hoạt động, các IOC cấp huyện, thành phố trước đây cũng không còn duy trì. Trong khi đó, nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước được chuyển giao về cấp xã, phường, đặc khu. Khoảng trống về hạ tầng điều hành số vì thế ngày càng bộc lộ rõ.

Tại các phiên thảo luận của HĐND tỉnh, nhiều đại biểu cho rằng, nên hình thành một trung tâm tích hợp, phân tích và điều hành dữ liệu ngay tại cơ sở. Cần đầu tư máy tính, kỹ thuật công nghệ mạnh hơn cho cấp thôn, xã. Hiện dữ liệu tiếp tục phân tán ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; việc tổng hợp, phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định vẫn chủ yếu thực hiện thủ công, chưa đáp ứng yêu cầu điều hành nhanh, chính xác trong giai đoạn mới.

Dữ liệu phải trở thành nguồn lực phát triển

Nếu như trước đây, lợi thế cạnh tranh của mỗi địa phương được đo bằng nguồn tài nguyên, vị trí địa lý hay quy mô dân số thì ngày nay, dữ liệu đang trở thành một "tài nguyên mới", quyết định chất lượng quản trị và năng lực phát triển. Tinh thần đó cũng được Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định rõ: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chính để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đối với chính quyền cơ sở, nơi trực tiếp giải quyết phần lớn công việc hằng ngày của người dân và doanh nghiệp, giá trị của dữ liệu càng được thể hiện rõ nét. Một quyết định điều hành chỉ thực sự hiệu quả khi được hình thành trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác và được cập nhật theo thời gian thực. Ngược lại, nếu dữ liệu còn phân tán, thiếu kết nối, việc điều hành sẽ khó tránh khỏi tình trạng bị động, chậm phản ứng trước những vấn đề phát sinh.

Chính vì vậy, xây dựng IOC cấp xã, phường, đặc khu không chỉ là đầu tư thêm một hạ tầng công nghệ thông tin, mà là kiến tạo nền tảng quản trị số ngay từ cấp gần dân nhất. Khi mỗi địa phương đều hình thành được “bộ não số”, kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu của tỉnh và quốc gia, mọi hoạt động quản lý sẽ chuyển mạnh từ phương thức hành chính truyền thống sang quản trị bằng dữ liệu, điều hành bằng công nghệ và phục vụ bằng các dịch vụ số hiện đại.

Đó cũng là con đường để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn phát triển mới.

Việc triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã, phường, đặc khu gắn với mục tiêu xuyên suốt là phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo hướng hiện đại, thông minh, an toàn và bao trùm. Đến năm 2028 - 2030, tỉnh hướng tới mục tiêu 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa...