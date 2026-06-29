Declan Rice tái xuất: Tuyển Anh đón tin vui trước trận gặp CHDC Congo tại World Cup 2026 Tiền vệ Declan Rice sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát của Tam Sư tại vòng 32 đội World Cup 2026, mang đến cú hích quan trọng cho hệ thống chiến thuật của Thomas Tuchel.

Đội tuyển Anh vừa nhận được một cú hích tinh thần cực lớn trước thềm cuộc đối đầu sinh tử tại vòng 32 đội World Cup 2026. Theo ghi nhận từ BBC, tiền vệ trụ cột Declan Rice đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng lĩnh xướng tuyến giữa trong trận đấu với CHDC Congo diễn ra vào ngày 1/7 tới tại Atlanta.

Declan Rice nhiều khả năng sẽ ra sân ở trận đấu với CHDC Congo. Ảnh: Getty Images

Sự trở lại của "máy quét" nơi trung tuyến

Trước đó, sự vắng mặt của ngôi sao thuộc biên chế Arsenal trong lượt trận cuối vòng bảng gặp Panama đã để lại một khoảng trống không nhỏ. Chấn thương bắp chân gặp phải sau trận đấu với Ghana đã khiến Declan Rice phải chạy đua với thời gian. Quá trình hồi phục của anh từng là dấu hỏi lớn khi cầu thủ này không thể tham gia trọn vẹn các giáo án tập luyện cùng toàn đội trong nhiều ngày liên tiếp.

Phải đến sát ngày di chuyển tới New Jersey, Rice mới có thể trở lại sân cỏ với các bài tập vận động nhẹ. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực trong 24 giờ qua cho thấy nền tảng thể lực của anh đã đáp ứng được cường độ thi đấu đỉnh cao. Đối với một giải đấu khắc nghiệt như World Cup, sự hiện diện của một cầu thủ có khả năng đọc tình huống và đánh chặn xuất sắc như Rice là vô cùng thiết yếu.

Niềm tin của Thomas Tuchel và bài toán hàng thủ

Huấn luyện viên Thomas Tuchel không hề giấu diếm ý định xây dựng lối chơi xung quanh cậu học trò cưng. Chiến lược gia người Đức khẳng định sự càn lướt và khả năng điều tiết nhịp độ của Rice chính là chìa khóa để Tam Sư kiểm soát thế trận trước một đối thủ giàu thể lực như CHDC Congo.

Dù vậy, niềm vui của vị thuyền trưởng 52 tuổi vẫn chưa trọn vẹn. Trong khi tuyến giữa đón chào sự trở lại của Rice, thì hàng phòng ngự lại đang rơi vào tình trạng báo động đỏ. Khủng hoảng nhân sự ở vị trí hậu vệ phải đang khiến ban huấn luyện đau đầu khi cả Reece James và Jarell Quansah đều chưa thể xác định ngày tái xuất do chấn thương.

Việc mất đi những lựa chọn chất lượng ở hành lang cánh buộc Tuchel phải tính đến những phương án vá víu đội hình. Áp lực lúc này sẽ đè nặng lên vai các cầu thủ còn lại trong hệ thống phòng ngự, đòi hỏi Declan Rice không chỉ làm tốt vai trò đánh chặn mà còn phải hỗ trợ bọc lót nhiều hơn cho các đồng đội ở phía sau.

Trận đấu tại Atlanta tới đây không chỉ là bài kiểm tra về sức mạnh của tuyển Anh, mà còn là thử thách cho bản lĩnh của Declan Rice sau giai đoạn dưỡng thương. Một chiến thắng sẽ giúp Tam Sư tiến sâu vào giải đấu, đồng thời khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch tại kỳ World Cup lịch sử này.