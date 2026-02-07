Declan Rice và canh bạc hậu vệ phải: Thomas Tuchel tìm lối thoát cho Tam Sư Khủng hoảng nhân sự buộc tuyển Anh phải kéo Declan Rice về hành lang cánh. Liệu sự hy sinh ở tuyến giữa có giúp thầy trò Tuchel vượt qua Mexico tại vòng 16 đội?

Đội tuyển Anh đã chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước CHDC Congo. Tuy nhiên, niềm vui vượt qua vòng bảng nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi lo âu về hệ thống phòng ngự. Trước thềm cuộc đối đầu sinh tử với Mexico tại "chảo lửa" Azteca, huấn luyện viên Thomas Tuchel đang đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt: kéo Declan Rice rời khỏi vị trí tiền vệ sở trường để trám vào lỗ hổng hậu vệ phải.

Cuộc khủng hoảng nhân sự chưa từng thấy

Thật khó tin khi chỉ sau 4 trận đấu tại kỳ World Cup này, hành lang cánh phải của tuyển Anh đã được đảm nhiệm bởi 5 cái tên khác nhau: Reece James, Jarell Quansah, Djed Spence, Declan Rice và Ezri Konsa. Việc thiếu vắng Trent Alexander-Arnold ngay từ danh sách triệu tập ban đầu đang để lại một khoảng trống mênh mông mà Tuchel chưa thể khỏa lấp.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi hai lựa chọn ưu tiên là Reece James và Jarell Quansah đều đang phải điều trị chấn thương. Những phương án còn lại thực tế chỉ là giải pháp tình thế, bởi không ai trong số họ xem hậu vệ phải là vị trí sở trường để có thể vận hành trơn tru sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Đức.

Tử huyệt Djed Spence và con số 17 lần mất bóng

Trong trận thắng CHDC Congo, Djed Spence đã có một màn trình diễn được coi là thảm họa. Hậu vệ thuộc biên chế Tottenham thường xuyên bỏ vị trí, để lộ những khoảng trống chết người phía sau lưng. Chính sự thiếu tập trung này đã gián tiếp dẫn đến bàn mở tỷ số của Brian Cipenga bên phía đối thủ.

Theo dữ liệu thống kê từ Opta, Spence đã để mất bóng tới 17 lần – con số cao nhất bên phía tuyển Anh trong trận đấu, dù anh bị thay ra ngay từ phút 70. Sự lúng túng của Spence không chỉ nằm ở khâu phòng ngự mà còn khiến các đợt lên bóng ở cánh phải của "Tam Sư" hoàn toàn bị tê liệt.

Djed Spence gây thất vọng buộc Tuchel tiến hành điều chỉnh. (Ảnh: Sky Sports)

Declan Rice: Lời giải bất ngờ từ trợ lý Anthony Barry

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi trợ lý Anthony Barry gợi ý Tuchel kéo Declan Rice về đảm nhiệm vai trò hậu vệ phải trong 20 phút cuối trận gặp Congo. Sự điều chỉnh này ngay lập tức mang lại hiệu ứng tích cực và làm thay đổi cục diện trận đấu. Ngôi sao của Arsenal không chỉ mang lại sự chắc chắn với khả năng đọc tình huống xuất sắc mà còn thực hiện những pha dâng cao dũng mãnh.

Chính sự hiện diện của Rice ở hành lang cánh đã mở ra tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa quan trọng. Chia sẻ với ITV sau trận, HLV Tuchel thừa nhận: "Việc có Rice ở hành lang cánh giúp chúng tôi thực hiện các quả tạt khó chịu hơn và tạo ra mối liên kết tốt hơn giữa Bukayo Saka và Eberechi Eze".

Rice đá hậu vệ phải trong hiệp hai trận đấu với CHDC Congo. (Ảnh: Sky Sports)

Cựu danh thủ Gary Neville cũng đồng tình với nước đi mạo hiểm này: "Dù Declan Rice là một tiền vệ đẳng cấp thế giới, nhưng tuyển Anh rõ ràng đang khát khao sự ổn định của cậu ấy ở hàng thủ hơn bao giờ hết".

Bài toán đánh đổi trước ngưỡng cửa Mexico

Tuy nhiên, việc sử dụng Rice ở cánh phải giống như một con dao hai lưỡi. Khi thiếu vắng Rice ở trung tâm hàng tiền vệ, hệ thống đánh chặn từ xa của tuyển Anh dễ dàng bị bẻ gãy trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh. Bài học từ trận gặp Panama ở vòng bảng vẫn còn đó, khi đối thủ dễ dàng xuyên phá trung lộ của "Tam Sư" khi không có sự bọc lót của Rice.

Mexico là đối thủ ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với CHDC Congo, với thứ hạng FIFA cao hơn tới 32 bậc. Đội bóng Trung Mỹ sở hữu những cầu thủ chạy cánh giàu tốc độ và kỹ thuật, điều này sẽ đặt áp lực cực lớn lên bất kỳ ai đảm nhiệm vai trò hậu vệ phải của tuyển Anh.

Thomas Tuchel sẽ phải cân nhắc cực kỳ thận trọng: Liệu có nên hy sinh tiền vệ đánh chặn hay nhất của mình để vá lỗ hổng ở hàng phòng ngự? Dựa trên những gì Rice đã thể hiện, anh đang là giải pháp thực tế và mang lại sự an tâm nhất để tuyển Anh đối đầu với sức ép khủng khiếp tại sân vận động Azteca sắp tới. Quyết định của Tuchel không chỉ định đoạt số phận của hàng thủ, mà còn có thể quyết định tấm vé đi tiếp của tuyển Anh tại World Cup 2026.