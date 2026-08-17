Deportivo La Coruna chia điểm với Elche trong ngày ra quân La Liga Dù Aubameyang sớm mở tỷ số, Deportivo La Coruna vẫn bị Elche cầm chân với tỷ số 1-1 trên sân Estadio Riazor ở vòng 1 La Liga, khiến cả hai đội chấp nhận chia điểm trong ngày ra quân.

Deportivo La Coruna 1 - 1 Elche Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Deportivo La Coruna tiếp đón Elche.

12' Elche áp đảo tỷ lệ kiểm soát bóng Nhập cuộc chủ động, Elche đang áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với 27% - 73% so với Deportivo La Coruna. Dù vậy, thế trận chưa thực sự cởi mở khi đội khách mới chỉ có 0 - 1 cú dứt điểm và chỉ số trúng đích của hai bên vẫn là 0 - 0 .

21' P. Aubameyang mở tỷ số cho Deportivo La Coruna Phút 21', P. Aubameyang dứt điểm chính xác đưa Deportivo La Coruna vươn lên dẫn trước 1-0. Dù chấp nhận lép vế về thời lượng kiểm soát bóng 30% - 70% trước Elche, đội chủ sân Estadio Municipal de Riazor vẫn tạo nên sự hiệu quả tối đa để khai thông thế bế tắc.

24' Elche kiểm soát bóng áp đảo dù bị dẫn bàn Dù đang bị Deportivo La Coruna dẫn 1 - 0, Elche mới là đội chủ động làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 31% - 69%. Dù tổng số lần dứt điểm của hai bên đang cân bằng 3 - 3, Deportivo La Coruna lại tỏ ra nhỉnh hơn về độ hiệu quả nhờ chỉ số sút trúng đích 2 - 1.

27' Thẻ vàng cho X. Navarro giữa sức ép của Elche Phút 27, X. Navarro bên phía Deportivo La Coruna đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang dẫn trước 1-0, đội chủ nhà bắt đầu gặp nhiều khó khăn khi Elche gia tăng áp lực và kiểm soát bóng tới 68%.

36' Elche ép sân nhưng Deportivo La Coruna giữ vững lợi thế Dù Elche kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 32% - 68% và nhỉnh hơn về phạt góc 1 - 3, Deportivo La Coruna mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để dẫn 1 - 0 tính đến phút 36. Đội chủ nhà thi đấu rình rập đầy khó chịu, sở hữu 2 - 1 lần dứt điểm trúng đích dù tổng số cú dứt điểm của hai bên đang cân bằng 3 - 3.

45+2' L. Amatucci nhận thẻ vàng ở phút bù giờ hiệp một Vào phút 45+2', L. Amatucci bên phía Deportivo La Coruna phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối phương. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ hai của đội chủ nhà ở hiệp đấu này, trong bối cảnh họ đang nỗ lực bảo vệ lợi thế 1-0 trước sức ép kiểm soát bóng vượt trội từ Elche.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Elche gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ Bước sang phút 48, Elche nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ với tỷ lệ kiểm soát bóng 37% - 63% và vượt trội ở chỉ số phạt góc 1 - 4 . Dù chịu nhiều sức ép, Deportivo La Coruna vẫn bảo vệ vững chắc tỷ số 1 - 0 nhờ lối chơi áp sát quyết liệt.

60' Deportivo La Coruna tung D. Villares vào sân Phút 60, Deportivo La Coruna thực hiện sự thay đổi người khi D. Villares vào sân thế chỗ J. Asp . Dù đang bảo toàn tỷ số 1-0, đội chủ nhà phải chịu không ít áp lực từ phía Elche, và sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ gia cố lại khu vực giữa sân.

60' Deportivo La Coruna tung Z. Eddahchouri vào sân ở phút 60 Phút 60, Deportivo La Coruna thực hiện sự thay đổi người khi Z. Eddahchouri vào sân thay cho B. Nsongo . Đội chủ nhà đang phải chịu sức ép lớn khi Elche nắm tới 67% thời lượng kiểm soát bóng, vì vậy nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp Deportivo La Coruna củng cố đội hình nhằm bảo vệ tỷ số 1-0.

60' Elche tung L. Cepeda vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 60, Elche thực hiện sự thay đổi người khi L. Cepeda được tung vào sân thay thế cho M. Neto . Trong bối cảnh đang bị Deportivo La Coruna dẫn 1-0, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.

60' Elche tung Tete Morente vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 60, Elche thực hiện sự thay đổi người khi Tete Morente vào sân thay cho F. Redondo Solari . Dù áp đảo về tỷ lệ cầm bóng 32% - 68% cùng số lần dứt điểm 4 - 9, đội khách vẫn đang bị Deportivo La Coruna dẫn 1-0 và rất cần sự đột biến để tìm kiếm bàn gỡ.

60' Elche gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang phút 60, dù đang gác trước 1 - 0 nhưng Deportivo La Coruna lại chịu lép vế hoàn toàn trước sức ép từ Elche. Đội khách kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 33% - 67% và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 4 - 9 cùng số lần hưởng phạt góc 1 - 5 nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

68' G. Villar nhận thẻ vàng ở phút 68 Phút 68, trọng tài rút thẻ vàng phạt G. Villar bên phía Elche. Đội khách đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm bàn gỡ khi vẫn đang bị Deportivo La Coruna dẫn trước 1-0.

69' Elche điều chỉnh hàng công: U. Konare vào thay F. Nino Phút 69, Elche quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi U. Konare được tung vào sân để thay thế cho F. Nino . Dù nắm tới 67% thời lượng kiểm soát bóng, đội khách vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tìm bàn gỡ và đang bị Deportivo La Coruna dẫn trước 1-0.

71' Deportivo La Coruna điều chỉnh nhân sự ở phút 71 Phút 71, Deportivo La Coruna thực hiện sự thay đổi người khi Cruz Luismi vào sân thay thế cho A. Altimira . Đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm bảo toàn tỷ số 1-0 trong thế trận đang lép vón về tỷ lệ cầm bóng 34% - 66% trước Elche.

71' Deportivo La Coruna thay người: D. Mella thế chỗ M. Soriano Phút 71, Deportivo La Coruna quyết định điều chỉnh nhân sự khi D. Mella được tung vào sân thay cho M. Soriano . Trong thế trận đang dẫn 1-0 nhưng chỉ nắm 34% thời lượng kiểm soát bóng, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ sân Estadio Riazor gia cố tuyến giữa và duy trì lợi thế trước Elche.

72' Elche dồn lực ép sân tìm bàn gỡ Bước sang phút 72, Elche dồn lực ép sân tìm bàn gỡ khi nắm tới 66% thời lượng kiểm soát bóng và nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm 6-9 (trúng đích 3-4). Trong khi đó, Deportivo La Coruna chủ động lùi sâu bảo vệ tỷ số 1-0, thể hiện qua chỉ số phạt góc 2-5 và số pha cứu thua 4-2.

76' M. Aguado gỡ hòa 1-1 cho Elche Phút 76, từ đường kiến tạo của G. Villar , M. Aguado đã ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Elche. Đây là thành quả xứng đáng dành cho đội khách sau những nỗ lực ép sân liên tục cùng thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn (65%).

81' Elche điều chỉnh nhân sự ở phút 81 Phút 81, Elche thực hiện sự thay đổi người khi A. Padilla được tung vào sân thay thế cho G. Valera . Sau khi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1 ở phút 76, đội khách tiếp tục đưa ra sự điều chỉnh nhằm duy trì sức ép và sự chủ động trong những phút cuối.

81' Elche củng cố lực lượng, J. Morcillo vào sân ở phút 81 Phút 81, Elche thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Morcillo được tung vào sân để thế chỗ A. Houary . Sau khi có bàn quân bình tỷ số 1-1 ở phút 76, sự xuất hiện của nhân tố mới kỳ vọng sẽ giúp đội khách duy trì thế trận tốt trong những phút còn lại.

85' Deportivo La Coruna đưa K. Sanchez vào thay P. Aubameyang Phút 85, Deportivo La Coruna thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi K. Sanchez vào sân thế chỗ P. Aubameyang . Sau khi bị Elche gỡ hòa 1-1, đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trong những phút thi đấu cuối cùng.

86' Elche gia tăng sức ép ở những phút cuối Trận đấu trôi về phút 86, Elche vẫn nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 38% - 62% vượt trội so với Deportivo La Coruna. Đội khách liên tục tạo sóng gió khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 3 - 6 ) cùng 2 - 6 phạt góc, buộc đối phương phải gồng mình bảo vệ tỷ số hòa 1 - 1 .

88' U. Konare dính thẻ vàng sau tình huống giật cùi chỏ Phút 88, U. Konare bên phía Elche phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống vung cùi chỏ phạm lỗi với đối phương. Trận đấu trên sân Estadio Riazor đang trở nên rất căng thẳng ở những phút cuối khi tỷ số vẫn là 1-1.

KT Kết thúc: Deportivo La Coruna 1-1 Elche Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 03:57 18/08/2026

Đội hình chính thức Deportivo La Coruna Sơ đồ 4-4-2 · HLV Antonio Hidalgo Elche Sơ đồ 5-4-1 · HLV Martin Anselmi 13 Leo Román 23 Ximo Navarro 4 Lucas Noubi 22 Bright Ede 12 Giacomo Quagliata 2 Adrià Altimira 21 Mario Soriano 16 Lorenzo Amatucci 18 Jonathan Asp Jensen 7 Pierre-Emerick Aubameyang 32 Bil Nsongo 1 Matías Dituro 2 Buba Sangaré 22 David Affengruber 5 Federico Redondo 23 Víctor Chust 11 Germán Valera 16 Martim Neto 12 Gonzalo Villar 8 Marc Aguado 29 Ali Houary 14 Fernando Niño Dự bị Deportivo La Coruna 25 Álvaro Ferllo 1 Germán Parreño 3 Arnau Comas 15 Miguel Loureiro 14 Riki Rodríguez 11 David Mella 34 Teun Gijselhart 33 Kevin Sánchez 19 Luismi Cruz Elche 43 Alejandro Iturbe 6 Pedro Bigas 26 Matia Barzić 10 Facundo Buonanotte 17 Josan 33 Nordin Al Lal 47 Javi Morcillo 21 Lucas Cepeda 20 Tete Morente Cập nhật đội hình lúc 01:36 18/08/2026

Deportivo La Coruna Thống kê Elche 38% Kiểm soát bóng 62% 7 Dứt điểm 11 3 Trúng đích 6 2 Phạt góc 6 15 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Pierre-Emerick Aubameyang Deportivo La Coruna 1 bàn Marc Aguado Elche 1 bàn Lorenzo Amatucci Deportivo La Coruna 1 kiến tạo · điểm 7.3 Gonzalo Villar Elche 1 kiến tạo · điểm 6.6 Leo Román Deportivo La Coruna Điểm 7.3

Trận đấu giữa Deportivo La Coruna và Elche trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia La Liga diễn ra vào lúc 02h00 ngày 18/08/2026 trên sân vận động Estadio Municipal de Riazor. Cả hai đội bóng đều đang tìm kiếm những điểm số đầu tiên để khởi đầu mùa giải một cách thuận lợi.

Vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng

Tính đến thời điểm hiện tại, Elche đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Trong khi đó, Deportivo La Coruna xếp ngay phía dưới ở vị trí thứ 16 và cũng chưa ghi nhận điểm số nào.

Khoảng cách về thứ hạng giữa hai đội là không lớn, và một kết quả khả quan ở cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ giúp một trong hai bên tạo ra bước khởi đầu tích cực cho chặng đường phía trước.

Lịch sử đối đầu gần đây

Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, thế cân bằng nghiêng nhẹ về phía đội khách. Cụ thể, Deportivo La Coruna giành được 1 trận thắng, hai đội hòa nhau 2 trận, và Elche giành chiến thắng ở 2 trận đấu.

Thống kê này phản ánh sự giằng co và không có quá nhiều chênh lệch về mặt trình độ mỗi khi hai đội chạm trán nhau trong quá khứ.

Đánh giá tổng quan trận đấu

Được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Estadio Municipal de Riazor mang lại lợi thế không nhỏ về mặt tinh thần cho Deportivo La Coruna. Tuy nhiên, Elche với thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong 5 cuộc đụng độ gần nhất hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thử thách cho đội chủ nhà.

Trận đấu sắp tới dự kiến sẽ diễn ra kịch tính khi cả hai đội đều quyết tâm giành lấy kết quả tốt nhất nhằm tích lũy những điểm số quan trọng tại giải đấu La Liga.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Deportivo La Coruna · 1 thắng 2 hòa Elche · 2 thắng Deportivo La Coruna 0 - 4 Elche ELC Elche 0 - 0 Deportivo La Coruna Hòa Elche 0 - 1 Deportivo La Coruna DLC Deportivo La Coruna 1 - 3 Elche ELC Elche 0 - 0 Deportivo La Coruna Hòa

Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất B T H H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Elche 5 trận gần nhất H H H T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Espanyol 1 1 0 0 +3 3 T 2 Alaves 1 1 0 0 +3 3 T 3 Sevilla 1 1 0 0 +1 3 T … 13 Athletic Club 0 0 0 0 0 0 14 Elche 0 0 0 0 0 0 15 Osasuna 0 0 0 0 0 0 16 Deportivo La Coruna 0 0 0 0 0 0 17 Malaga 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng Deportivo La Coruna ✚ N. Carrillo (Injury) ✚ Y. Hernandez (Groin Injury) ✚ A. Altimira (Knee Injury) ✚ J. Asp (Injury) ✚ N. Carrillo (Injury) ✚ Y. Hernandez (Groin Injury) ✚ A. Altimira (Knee Injury) ✚ J. Asp (Injury) Elche ✚ G. Diangana (Knee Injury) ✚ A. Osorio (Muscle Injury) ✚ Y. Santiago (Knee Injury) ✚ A. Boayar (Muscle Injury) ✚ G. Diangana (Knee Injury) ✚ A. Osorio (Muscle Injury) ✚ Y. Santiago (Knee Injury) ✚ A. Boayar (Muscle Injury)