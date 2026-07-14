Deschamps đẩy áp lực về phía Tây Ban Nha: Họ mới là ứng viên số 1 vô địch World Cup Trước thềm trận đại chiến, HLV Didier Deschamps khẳng định vị thế đương kim vô địch châu Âu giúp Tây Ban Nha trở thành đội bóng mạnh nhất World Cup 2026.

Trong giới bóng đá đỉnh cao, việc kiểm soát kỳ vọng đôi khi cũng quan trọng như việc kiểm soát bóng trên sân. Didier Deschamps, một bậc thầy về tâm lý chiến và quản trị nhân sự, vừa thực hiện một bước đi chiến thuật đầy toan tính trước thềm vòng knock-out World Cup 2026. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Movistar, chiến lược gia người Pháp đã chính thức chuyển giao gánh nặng "ứng cử viên số 1" sang cho đối thủ Tây Ban Nha.

Chiến thuật "nhường" vị thế cửa trên của Deschamps

Dù sở hữu đội hình đầy rẫy siêu sao và là thế lực thống trị bóng đá thế giới suốt một thập kỷ qua, Deschamps vẫn tỏ ra cực kỳ thận trọng khi nhắc về đoàn quân của Luis de la Fuente. Ông nhấn mạnh rằng vị thế của Tây Ban Nha hiện tại không chỉ đến từ danh tiếng, mà từ chính sức mạnh thực tế mà họ đã trình diễn.

"Chúng tôi hiểu rõ Tây Ban Nha, họ là nhà đương kim vô địch châu Âu," Deschamps chia sẻ. "Trước World Cup, Pháp có thể được xem là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng thực tế lúc này, Tây Ban Nha mới là đội được đánh giá cao hơn hẳn. Họ sở hữu sự ổn định và những điểm mạnh mà không đội bóng nào có được vào lúc này."

HLV Deschamps giữ sự khiêm tốn trước ngày gặp Tây Ban Nha

Việc Deschamps công khai ca ngợi đối thủ không đơn thuần là sự khiêm tốn. Đây là cách để ông giải tỏa áp lực cho các học trò, đồng thời dồn toàn bộ sự chú ý và kỳ vọng của truyền thông về phía đối thủ. Theo ông, đây là trận bán kết World Cup đầu tiên của thế hệ cầu thủ Tây Ban Nha hiện tại, và áp lực từ sự kỳ vọng có thể là một biến số quan trọng.

Cuộc đối đầu giữa hai thái cực: Mbappe và hệ thống La Roja

Trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha không chỉ là cuộc chiến giữa hai nền bóng đá hàng đầu, mà còn là sự va chạm giữa những triết lý khác biệt. Pháp bước vào giải đấu với một hàng công bùng nổ, nơi Kylian Mbappe đang thể hiện phong độ hủy diệt trong cuộc đua Chiếc giày vàng với Lionel Messi.

Ngược lại, Tây Ban Nha vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng tuyệt đối, bóp nghẹt đối phương bằng những đường chuyền ngắn và khả năng pressing tầm cao. Thống kê cho thấy, dù Pháp có khả năng chuyển trạng thái nhanh nhất giải đấu, nhưng Tây Ban Nha lại là đội bóng khó bị tổn thương nhất khi có bóng trong chân.

Sức nóng từ những tuyên bố ngoài đường biên

Bên cạnh những toan tính chuyên môn, bầu không khí của trận đại chiến còn được hâm nóng bởi những phát biểu đầy tự tin từ phía các cầu thủ trẻ. Lamine Yamal, tài năng trẻ sáng giá của Tây Ban Nha, đã không ngần ngại đưa ra lời thách thức trực diện đối với "Les Bleus".

"Nếu Pháp phải e ngại đội nào, thì đó chính là chúng tôi. Chúng tôi từng loại họ, từng đánh bại họ hai lần. Tôi tin rằng đây là hai đội mạnh nhất World Cup, nhưng chúng tôi không hề sợ hãi," Yamal tuyên bố.

Đáp trả lại sự tự tin có phần ngạo nghễ này, trung vệ Ibrahima Konate của tuyển Pháp vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết của một cựu binh. Anh nhấn mạnh rằng sự khiêm tốn và hành động thực tế trên sân cỏ mới là câu trả lời xác đáng nhất. Sự tương phản trong thái độ giữa hai bên hứa hẹn một trận cầu không chỉ căng thẳng về chuyên môn mà còn kịch tính về tâm lý.

Nhìn chung, dù Deschamps có cố gắng đẩy vị thế cửa trên cho đối thủ, sức mạnh của ĐT Pháp vẫn là điều không thể phủ nhận. Trận đấu tới sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho cả hai: một Tây Ban Nha đang thăng hoa với sức trẻ và một tuyển Pháp già dơ, lầm lì dưới bàn tay nhào nặn của Deschamps.