Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân trong 3 năm qua

STT

Ngành

Năm 2023

(Xét theo KQ thi TN THPT) Năm 2024

(Xét theo KQ thi TN THPT) Năm 2025

(Xét theo KQ thi TN THPT) 1 Kế toán 27,04

27,29 27,10 2 Kiểm toán 27,20

27,79 28,38 3 Kinh tế quốc tế 27,35

27,54 28.13 4 Kinh doanh quốc tế 27,50 27,71 28,60 5 Marketing 27,55

27,78 28.12 6 Quản trị kinh doanh 27,25

27,15 27.10 7 Tài chính – Ngân hàng 27,10

27,30 27.34 8 Kinh doanh thương mại 27,35

27,57 28.00 9 Kinh tế học (ngành Kinh tế) 27,10

27,20 26.52 10 Quản trị nhân lực 27,10

27,25 27.10 11 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26,75

26,71 26.06 12 Khoa học máy tính 35,35

35,55 26.27 13 Hệ thống thông tin quản lý 36,15

36,36 27,50 14 Bất động sản 26,40

26,83 25,41 15 Bảo hiểm 26,40

26,71 24,75 16 Thống kê kinh tế 36,20

36,23 26.79 17 Toán kinh tế 35,95

36,20 26.73 18 Kinh tế đầu tư 27,50

27,40 27.50 19 Kinh tế nông nghiệp 26,20

26,85 24,35 20 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 26,35

26,87 23.50 21 Ngôn ngữ Anh 36,50

35,60 26,51 22 Nhóm ngành Chất lượng cao CLC1 25.25 23 Nhóm ngành Chất lượng cao CLC2 26.50 24 Nhóm ngành Chất lượng cao CLC3 26,42 25 Nhóm ngành Chương trình tiên tiến TT1 24.75 26 Nhóm ngành Chương trình tiên tiến TT2 25.50 27 Kinh tế phát triển 27,35

27,20 26.77 28 Khoa học quản lý 27,05

27,10 26.06 29 Quản lý công 26,75

26,96 25.42 30 Quản lý tài nguyên và môi trường 26,40

26,76 24.17 31 Luật 26,60

26,91 25.96 32 Luật kinh tế 26,85

27,05 26,75 33 Luật kinh doanh 25,50 34 Luật thương mại quốc tế 26.44 35 Quản lý đất đai 26,55

26,85 24.38 36 Công nghệ thông tin 35,30

35,17 25,89 37 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 27,40

27,89 28.61 38 Thương mại điện tử 27,65

28,02 28.83 39 Quản lý dự án 27,15

27,15 26.63 40 Quan hệ công chúng 27,20

28,18 28,07 41 Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ Ngành QTKD 36,10

36,25 24,92 42 Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) 26,45

26,57 25,50 43 Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) 26,90

27,20 25.90 44 Kinh doanh số (E-BDB) / Ngành QTKD 26,85

27,00 26.40 45 Phân tích kinh doanh (BA)/ Ngành QTKD 27,15

27,48 27,50 46 Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ Ngành QTKD 26,65

26,96 25.10 47 Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ Ngành QTKD 26,60

26,86 24,20 48 Công nghệ tài chính (BFT) / Ngành TC-NH 26,75

26,96 26,29 49 Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) 35,65

35,65 24.25 50 Quản trị khách sạn – Mã POHE1 25.61 51 Quản lý công và chính sách (E-PMP) 26,10

26,70 23 52 Quản trị kinh doanh (E-BBA) 27,10

27,01 25,64 53 Kinh tế học tài chính (FE)/ Ngành Kinh tế – 26,96 25,41 54 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) 36,40

36,42 27.69 55 Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) 27,05

27,01 25.80 56 Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) 27,15

27,34 26.79 57 Kinh doanh nông nghiệp 26,60

26,85 23,75 58 Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) 27,45 27,25 59 Quản trị lữ hành 35,65

35,75 24.64 60 Truyền thông Marketing 37,10

37,49 27,61 61 Quản trị kinh doanh thương mại 36,85

36,59 26.29 62 Quản lý thị trường 35,65

35,88 24.66 63 Thẩm định giá 35,85

36,05 24.55 64 Hệ thống thông tin 35,94 26,38 65 An toàn thông tin 35,00 25,59 66 Tài chính và Đầu tư (BFI)/ Ngành Tài chính-Ngân hàng 36,36 26.27 67 Khoa học dữ liệu 35,46 26.13 68 Trí tuệ nhân tạo 34,50 25.44 69 Kỹ thuật phần mềm 34,06 24.70 70 Quản trị giải trí và sự kiện 36,55 25.89 71 Quản trị khách sạn 35,80 26.25 72 Phân tích dữ liệu kinh tế (EDA) 26.78 73 Quan hệ lao động 25

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến