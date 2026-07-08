Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội 2026 Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội trong 3 năm qua

Mã xét tuyển Tên ngành/chương trình đào tạo Năm 2023 Năm 2024

Năm 2025

CN1 Công nghệ thông tin 27,85 27,8 28.19 CN10 Công nghệ nông nghiệp 22,00 22,50 22.00 CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 27,10 27,05 27.90 CN12 Trí tuệ nhân tạo 27,20 27,12 27.75 CN13 Kỹ thuật năng lượng 23,80 24,59 24.87 CN16 Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản 27,50 x x CN17 Kỹ thuật Robot 25,35 25,99 26.00 CN2 Kỹ thuật máy tính 27,25 26,97 27.00 CN3 Vật lý kỹ thuật 24,20 25,24 25.20 CN4 Cơ kỹ thuật 25,65 26,03 26.15 CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 23,10 23,91 22.25 CN7 Công nghệ hàng không vũ trụ 24,10 24,61 23.96 CN14 Hệ thống thông tin 26,95 26,87 26.38 CN15 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 26,25 26,92 26.73 CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử 25,00 26,27 26.73 CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 25,15 26,3 26.63 CN8 Khoa học máy tính 24,10 27,58 27.86 CN18 Thiết kế công nghiệp và đồ họa 24,64 24.20 CN19 Công nghệ vật liệu 25.60 CN20 Khoa học dữ liệu 27.38 CN21 Công nghệ sinh học 22.13

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến