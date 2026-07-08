Thể thao 360 Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Thái Nguyên) 2026 Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Thái Nguyên) 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Thái Nguyên) 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Thái Nguyên) 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Cơ sở Thái Nguyên) trong 3 năm qua

Ngành

Năm 2019

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Xét theo KQ thi THPT

Xét học bạ theo tổ hợp môn học kỳ 1 lớp 12

Xét học bạ theo điểm trung bình chung lớp 12

Xét theo KQ thi THPT

Xét học bạ theo tổ hợp môn học kỳ 1 lớp 12

Xét học bạ theo điểm trung bình chung lớp 12

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Cầu đường bộ

15

15

18

6,0



18

6,0

17,55

19,0

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

15



18

6,0









19,0

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

15

15

18

6,0

15

18

6,0

16

19,0

Kinh tế xây dựng

–

15

18

6,0



18

6,0



19,0

Kế toán doanh nghiệp



15

18

6,0

18 6,0

19,0 Công nghệ thông tin



15

18

6,0



18

6,0





Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng



15





15

18

6,0





Logistics và vận tải đa phương thức



15

18

6,0











Công nghệ kỹ thuật giao thông









15









Khai thác vận tải











18

6,0







Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến