Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải 2026 Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Giao thông Vận tải 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Giao thông Vận tải trong 3 năm qua

STT

Ngành học

Năm 2023

(Xét theo KQ thi THPT) Năm 2024

(Xét theo KQ thi THPT) Năm 2025

(Xét theo KQ thi THPT) 1

Quản trị kinh doanh

24,77 25,10 25.41 2

Tài chính – Ngân hàng

25,10 25,46 25.86 3

Kế toán

24,77 25,20 25.41 4

Kinh tế

24,96 25,19 25.15 5

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

23,80 24,30 24.02 6

Khai thác vận tải

24,40 25,07 24.99 7

Kinh tế vận tải

25,01 25.07 8

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

26,15 26,45 27.52 9

Kinh tế xây dựng

23,98 24,45 24.08 10

Toán ứng dụng

22,55 23,91 24.15 11

Công nghệ thông tin

25,38 25,41 23.70 12 Kỹ thuật môi trường

21,90 22,25 21.38 13 Kỹ thuật cơ khí

23,79 24,93 25.95 14 Kỹ thuật cơ điện tử

24,87 25,66 24.93 15 Kỹ thuật nhiệt

22,85 24,25 24.71 16 Kỹ thuật cơ khí động lực

22,85 23,86 23.82 17 Kỹ thuật ô tô

24,87 25,35 23.66 18 Kỹ thuật điện

23,72 24,63 23.88 19 Kỹ thuật điện tử – viễn thông

24,26 25,15 23.67 20 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

25,19 25,89 25.42 21 Kỹ thuật Robot

24,34 25,15 24.20 22 Kỹ thuật xây dựng

22,20 23,19 22.44 23 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

19,25 20,50 17.94 24 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

18,30 21,15 20.48 25 Quản lý xây dựng

23,51 23,93 23.24 26 Khoa học máy tính

25,24 25,41 24.35 27 Quản lý đô thị và công trình

22,55 23,28 22.62 28 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

21,60 22,65 22.28 29 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật)

18,90 – 16.19 30 Công nghệ thông tin (Chương trình Công nghệ thông tin Việt – Anh)

24,03 24,40 23.10 31 Kỹ thuật cơ khí (Chương trình Cơ khí ô tô Việt – Anh)

24,45 23,84 22.78 32 Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông)

20,90 21,40 19.71 33 Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh)

22,85 20.52 34 Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh)

23,48 23,51 21.15 35 Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) 23,85 23,96 22.63 36 Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt – Anh)

20,50 21,35 16.36 37 Ngôn ngữ Anh 24,10 25.33 38 Kỹ thuật máy tính 24,55 23.95 39 Kiến trúc 21,60 23.52 40 Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) 22.63 41 Kỹ thuật điện (chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, Đường sắt đô thị) 23.39 42 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) 25.56 43 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành đường sắt tốc độ cao) 22.47 44 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu – Đường bộ Việt – Pháp) 20.01 45 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu – Đường bộ Việt – Anh) 17.25 46 Kỹ thuật an toàn giao thông 21.44 47 Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) 21.29

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến