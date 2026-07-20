Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 2026 Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo điểm chuẩn các năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong 3 năm qua

STT Chuyên ngành Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 PT1 PT2 PT3 Xét KQ thi THPT Xét KQ thi THPT 1 Kinh tế vận tải biển 24,50

24,25

25.50 23.7 2 Kinh tế vận tải thủy 23,50

23,00

24.75 22.75 3 Logistics và chuỗi cung ứng 25,75

25,25

26.25 25.00 4 Kinh tế ngoại thương 25,00

24,75

25.75 23.75 5 Quản trị kinh doanh 24,00

23,50

24.50 22.5 6 Quản trị tài chính kế toán 23,25

23,00

24.50 22.15 7 Quản trị tài chính ngân hàng 23,00

22,75

24.25 22.00 8 Luật hàng hải 22,50

22,00

23.50 23.25 9 Điều khiển tàu biển 22,00

22,00

25,00

23.50 22.25 10 Khai thác máy tàu biển 20,50

17,00

24,00

22.50 21.00 11 Quản lý hàng hải 23,50

22,00

27,50

23.75 23.50 12 Điện tử viễn thông 22,00

21,00

26,00

23.00 22.00 13 Điện tự động giao thông vận tải 21,00

20,00

24,00

21.50 20.5 14 Điện tự động công nghiệp 23,75

21,00

26,50

24.50 23.5 15 Tự động hóa hệ thống điện 22,50

20,00

25,50

23.50 22.25 16 Máy tàu thủy 21,00

17,00

22,00

22.50 20.5 17 Thiết kế tàu & công trình ngoài khơi 19,50

17,00

21,00

21.00 20.00 18 Đóng tàu và công trình ngoài khơi 18,00

17,00

21,00

21.00 19.50 19 Máy và tự động công nghiệp 22,50 20,00 24,00 22.25 21.0 20 Máy và tự động hóa xếp dỡ 21,50

19,50

23,25

21.50 20.25 21 Kỹ thuật cơ khí 21,50

19,00

25,00

22.75 21.75 22 Kỹ thuật cơ điện tử 23,00

19,00

25,75

24.00 22.75 23 Kỹ thuật ô tô 24,00

20,00

27,25

24.50 22.5 24 Kỹ thuật nhiệt lạnh 21,75

20,00

24,50

22.50 20.5 25 Xây dựng công trình thủy 18,00

17,00

22,00

20.00 19.00 26 Kỹ thuật an toàn hàng hải 20,00

17,00

23,50

21.50 20.5 27 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 19,00

17,00

22,00

20.50 19.5 28 Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng 18,00

17,00

22,00

20.00 19.00 29 Kiến trúc và nội thất 19,00

17,00

22,00

19.00 19.00 30 Công nghệ thông tin 24,50

24,00

27,75

25,00 23.5 31 Công nghệ phần mềm 23,50

27,0021,50

24.25 22.25 32 Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính 22,50

21,50

26,50

23.25 21.5 33 Kỹ thuật môi trường 21,25

19,00

24,00

21,00 20.75 34 Kỹ thuật công nghệ hóa học 19,00

17,00

22,00

20,50 19.5 35 Quản lý công trình xây dựng 21,00

19,00

25,00

21.50 20.25 36 Tiếng Anh thương mại

(TA hệ số 2)

32,25

32,00

31.75 27.00 37 Ngôn ngữ Anh

(TA hệ số 2)

32,50

32,25

32,00 28.5 38 Quản lý kỹ thuật công nghiệp 22,75

20,00

25,00

22.50 21.75 39 Luật kinh doanh 23.00 23.00 40 Truyền thông Marketing 23.15

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến