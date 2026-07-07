Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN 2026 Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN trong 3 năm qua

Mã xét tuyển Ngành

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT – mã 100 Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT – mã 100 Phương thức 100

(Thang điểm 30) QHX01 Báo chí A01: 25.50

C00: 28,50

D01: 26,00

D04: 26,00

D78: 26,50

D01: 26,07

D78: 26,97

C00: 29,03

A01: 25,51

C00: 28.02

D14, D15, D66: 25.2

D01: 24.7

C03, C04: 25.7 QHX02 Chính trị học A01: 23,00

C00: 26,25

D01: 24,00

D04: 24,70

D78: 24,60

C00: 27,98

A01: 24,60

D78: 26,28

D01: 25,35

D04: 24,95

C00: 26.86

D14, D15, D66: 25.86

D01: 25.36

C03, C04: 25.86 QHX03 Công tác xã hội A01: 23,75

C00: 26,30

D01: 24,80

D04: 24,00

D78: 25,60 C00: 27,94

D78: 26,01

A01: 24,39

D01: 25,30 C00: 26.99

D14, D15: 24.99

D66, C03, C04: 24.99

D01: 24.49 QHX05 Đông Nam Á học A01: 22,75

D01: 24,75

D78: 25,10

D14: 25,29

D78: 24,75

D01: 24,64

A01: 23,48

D14, D15, D66: 23.25

D01: 21.75

QHX06 Đông phương học C00: 28,50

D01: 25,55

D04: 25,50

D78: 26,50

D78: 26,71

C00: 28,83

D04: 25,80

D01: 25,99

C00: 28.00

D14, D15, D66: 25

D01, D04: 24.5

C03, C04: 25.5

QHX07 Hán Nôm C00: 25,75

D01: 24,15

D04: 25,00

D78: 24,50

D01: 25,05

D04: 25,80

C00: 28,26

D78: 25,96

C00: 25.76

D14, D15, D66: 24.76

D01: 24.26

C03, C04: 24.76

D04: 25.76

QHX09 Khoa học quản lý A01: 23,50

C00: 27,00

D01: 25,25

D04: 25,25

D78: 25,25

D78: 26,26

C00: 28,58

D01: 25,41

A01: 25,07

C00: 26.68

D14, D15, D66, C03, C04: 24.68

D01: 24.18

QHX10 Lịch sử C00: 27,00

D01: 24,25

D04: 23,40

D78: 24,47

D01: 25,01

C00: 28,37

D78: 26,38

D14: 26,80

D04: 25,02

C00: 27.30

D14, D15, D66, C03, C04: 26.3

D01: 25.8

QHX11 Lưu trữ học A01: 22,00

C00: 23,80

D01: 24,00

D04: 22,75

D78: 24,00

D78: 25,73

A01: 24,49

C00: 27,58

D01: 25,22

D04: 25,02

C00: 26.04

D14, D15, D66, C03, C04: 25.04

D01: 24.54

QHX12 Ngôn ngữ học C00: 26,40

D01: 25,25

D04: 24,75

D78: 25,75

D04: 25,69

C00: 27,94

D01: 25,45

D78: 26,30

C00: 26.75

D14, D15, D66, C03, C04: 25.75

D01: 25.25

QHX13 Nhân học A01: 22,00

C00: 25,25

D01: 24,15

D04: 22,00

D78: 24,20 C00: 27,43

A01: 23,67

D01: 24,93

D78: 25,39

D04: 24,75 C00: 25.80

D14, D15, D66, C03, C04: 24.8

D01: 24.3 QHX15 Quan hệ công chúng C00: 28,78

D01: 26,75

D04: 26,20

D78: 27,50

D01: 26,45

D04: 26,40

C00: 29,10

D78: 27,36

C00: 28.95

D14, D15, D66: 25.95

D01: 25.45

C03, C04: 26.45

QHX16 Quản lý thông tin A01: 24,50

C00: 26,80

D01: 25,25

D78: 25,00

C00: 28,37

D78: 26,36

A01: 25,36

D01: 25,83

C00: 26.99

D14, D15, D66: 24.99

D01: 24.49

C03, C04: 24.99

QHX17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01: 25,50

D01: 26,00

D78: 26,40

A01: 25,61

C00: 28,58

D01: 25,99

D78: 26,74

C00: 27.87

D14, D15, D66: 24.87

D01: 24.37

C03, C04: 25.37

QHX18 Quản trị khách sạn A01: 25,50

D01: 25,50

D78: 25,50

C00: 28,26

D01: 25,71

A01: 25,46

D78: 26,38

C00: 27.49

D14, D15, D66: 24.49

D01: 23.99

C03, C04: 24.99

QHX19 Quản trị văn phòng A01: 25,00

C00: 27,00

D01: 25,25

D04: 25,50

D78: 25,75

A01: 25,50

D78: 26,52

D01: 25,73

D04: 25,57

C00: 28,60

C00: 27.43

D14, D15, D66: 25.43

D01: 24.93

C03, C04: 25.43

QHX20 Quốc tế học A01: 24,00

C00: 27,70

D01: 25,40

D04: 25,25

D78: 25,75

D78: 26,18

C00: 28,55

D01: 25,33

A01: 24,68

C00: 26.50

D14, D15, D66: 23.5

D01: 23

C03, C04: 24

QHX21 Tâm lý học A01: 27,00

C00: 28,00

D01: 27,00

D04: 25,50

D78: 27,25

A01: 26,47

C00: 28,60

D01: 26,18

D78: 26,71

C00: 29.00

D14, D15. D66: 26

D01: 25.5

C03, C04: 26.5

QHX22 Thông tin – thư viện A01: 23,00

C00: 25,00

D01: 23,80

D78: 24,25

D14: 26,23

D78: 25,55

D01: 24,82

C00: 27,38

C00: 25.41

D14, D15, D66: 24.41

D01: 23.91

C03, C04: 24.41

QHX23 Tôn giáo học A01: 22,00

C00: 25,00

D01: 23,50

D04: 22,60

D78: 23,50

D78: 24,78

D01: 24,49

A01: 22,95

D04: 24,75

C00: 26,73

C00: 25.00

D14, D15, D66, C03, C04: 24.00

D01: 23.5

QHX24 Triết học A01: 22,50

C00: 25,30

D01: 24,00

D04: 23,40

D78: 24,50

D78: 25,54

D01: 25,02

C00: 27,58

D04: 24,30

C00: 25.89

D14, D15, D66, C03, C04: 24.89

D01: 24.30

QHX25 Văn hóa học C00: 26,30

D01: 24,60

D04: 23,50

D78: 24,60

C00: 27,90

D78: 26,13

D04: 25,31

D01: 25,26

D14: 26,05 C00: 27.22

D14, D15, D66, C03, C04: 25.22

D01: 24.72 QHX26 Văn học C00: 26,80

D01: 25,75

D04: 24,50

D78: 25,75 D78: 26,82

C00: 28,31

D01: 25,99

D04: 25,30 C00: 27.50

D14, D15, D66, C03, C04: 25.5

D01: 25 QHX27 Việt Nam học C00: 26,00

D01: 24,50

D04: 23,00

D78: 24,75

C00: 27,75

D01: 24,97

D04: 25,29

D78: 25,68

C00: 26.62

D14, D15, D66, C03, C04: 24.62

D01: 24.12

QHX28 Xã hội học A01: 24,00

C00: 26,50

D01: 25,20

D04: 24,00

D78: 25,70 C00: 28,25

D78: 26,34

D01: 25,65

A01: 25,20 C00: 27.00

D14, D15, D66, C03, C04: 25.00

D01: 24.5 QHX13 Nhật Bản học D01: 25,50

D06: 24,00

D06: 25,00

D78: 26,43

D01: 25,75

D01, D06: 21.75 QHX08 Hàn Quốc học A01: 24,75

C00: 28,25

D01: 26,25

DD2: 24,50

D78: 26,50

C00: 29,05

D01: 26,30

A01: 26,20

D78: 27,13

DD2: 26,25

C00: 27.83

D14, D15, D66: 24.83

D01: 24.33

C03, C04: 25.33

DD2: 24.33 QHX04 Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng D01: 25,77

D04: 25,17

D78: 26,45

C00: 27,98

C00: 27.30

D14, D15, D66: 25.3

D01: 24.8

C03, C04: 25.3

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến