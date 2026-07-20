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    Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM 2026

    Văn Khoa 20/07/2026 14:48

    Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo điểm chuẩn các năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

    Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 - 2027

    (Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

    Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM
    Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM

    Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

    Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM trong 3 năm qua

    STT
    		Tên ngành
    		Năm 2023
    		Năm 2024
    		Năm 2025
    Xét KQ thi THPT
    		Xét KQ thi THPT
    		Xét KQ thi THPT
    1
    		Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
    		25,25

    		24,00
    		19.50
    2
    		Ngôn ngữ Anh
    		25,00

    		34,5*
    		31.00
    3Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2, 3+1, 4+0)
    		30*
    		26.00
    4Quản trị Kinh doanh
    		23,50

    		22,50
    		22.00
    5Quản trị Kinh doanh
    (Chương trình liên kết với ĐH Andrews) (4+0)
    		18,00
    		20.75
    6Quản trị Kinh doanh
    (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0)
    		18,00
    		20.75
    7Quản trị Kinh doanh
    (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) (2+2)
    		18,00
    		20.75
    8Quản trị Kinh doanh
    (Chương trình liên kết với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5)
    		18,00
    		20.75
    9Quản trị Kinh doanh
    (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2)
    		18,00
    		20.75
    10Quản trị Kinh doanh
    (Chương trình liên kết với ĐH Lakehead) (2+2)
    		18,00
    		20.75
    11Quản trị Kinh doanh
    (Chương trình liên kết với ĐH Sydney) (2+2)
    		18,00
    		20.75
    12Quản trị Kinh doanh
    (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1)

    		20.75
    13Công nghệ Sinh học
    		20,00

    		20,50
    		18.50
    14Công nghệ sinh học
    (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2)
    		18,00
    		19.75
    15Công nghệ sinh học định hướng Y sinh
    (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0)
    		18,00
    		19.75
    16Công nghệ Thực phẩm
    		19,00

    		19,00
    		18.50
    17Công nghệ Thông tin
    		25,00

    		24,00
    		21.00
    18Công nghệ Thông tin
    (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1)
    		20.00
    19Công nghệ Thông tin
    (CTLK với ĐH Deakin) (2+2)
    		20.00
    20Công nghệ Thông tin
    (CTLK với ĐH Deakin) (3+1)
    		20.00
    21Công nghệ thông tin
    (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (4+0)
    		21,0020.00
    22Hóa học (Hóa Sinh)
    		19,00

    		19,00
    		18.50
    23Kỹ thuật Y sinh
    		22,00

    		21,00
    		19.50
    24Kỹ thuật điện tử, viễn thông
    		21,00

    		21,00
    		19.50
    25Kỹ thuật điện tử, viễn thông
    (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2)
    		18,00
    		17.50
    26Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá
    		21,00
    		21,50
    		19.50
    27Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
    		19,00
    		18,00
    		19.50
    28Tài chính – Ngân hàng
    		23,00

    		22,50
    		22.00
    29Tài chính
    (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1)
    		20,00
    		20.75
    30Kế toán
    		23,00
    		22,50
    		22.00
    31Kế toán
    (Chương trình liên kết với ĐH Macquarie) (2+1)
    		20,00
    		20.75
    32Kỹ Thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn)
    		21,00
    		21,00
    		19.50
    33Kỹ Thuật Xây dựng
    		18,00

    		18,00
    		19.50
    34Kỹ Thuật Xây dựng
    (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) (2+2)
    		18,00
    		17.50
    35Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro)
    		19,00
    		20,00
    		21.00
    36Khoa học Dữ liệu
    		25,00

    		24,00
    		21.00
    37Kỹ thuật Hóa học
    		20,00

    		19,50
    		18.50
    38Khoa học máy tính
    		25,00

    		24,00
    		21.00
    39Khoa học máy tính
    (Chương trình liên kết với ĐH West of England) (2+2)
    		21,00
    		20.00
    40Quản lý xây dựng
    		18,00

    		18,00
    		19.50
    41Marketing
    		23,00
    		22.00
    42Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)
    		23,25
    		22.00
    43Thống kê (Thống kê ứng dụng)
    		18,00
    		21.00

    Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

    Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

    1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

    Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

    Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

    Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

    Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

    Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

    Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

    • Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm
    • Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

    Ưu tiên khu vực

    • KV1: cộng 0,75 điểm
    • KV2-NT: cộng 0,5 điểm
    • KV2: cộng 0,25 điểm
    • KV3: không cộng điểm

    2. Dựa trên học bạ THPT

    Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

    Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

    Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

    3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

    Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

    Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

    4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến

    Khối Môn xét tuyển Công thức
    A00Toán, Lý, HóaToán + Lý + Hóa + ưu tiên
    B00Toán, Hóa, SinhToán + Hóa + Sinh + ưu tiên
    C00Văn, Sử, ĐịaVăn + Sử + Địa + ưu tiên
    D01Văn, Toán, AnhVăn + Toán + Anh + ưu tiên

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