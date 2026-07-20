Giáo dục - Đào tạo Điểm chuẩn Trường Đại học Thủy Lợi 2026 Điểm chuẩn Trường Đại học Thủy Lợi 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.

Điểm chuẩn Trường Đại học Thủy Lợi 2026 - 2027

(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)

Trường Đại học Thủy Lợi

Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Thủy Lợi 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Đại học Thủy Lợi trong 3 năm qua

STT Ngành Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

Xét KQ thi THPT Xét KQ thi THPT Xét KQ thi THPT Xét học bạ 1 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 16,50

18,00 18.48 23.46 2 Kỹ thuật tài nguyên nước 16,25

18,00 18.49 23.48 3 Kỹ thuật ô tô 24,25

20,00 22.50 27.06 4 Kỹ thuật cơ điện tử 23,45

20,00 23.33 28.00 5 Công nghệ thông tin 25,25

22,00 23.23 27.89 6 Hệ thống thông tin 24,45

22,00 21.75 26.29 7 Kỹ thuật phần mềm 24,60

22,00 21.55 26.11 8 Kỹ thuật cấp thoát nước 16,00

18,00 18.00 22.67 9 Kỹ thuật môi trường 16,05

18,00 17.75 22.27 10 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 16,15

18,00 19.48 24.34 11 Kỹ thuật điện 22,20 20,00 22.00 26.50 12 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 24,10

20,00 24.10 28.87 13 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 16,00

18,00 18.50 23.50 14 Quản lý xây dựng 21,70

18,00 19.96 24.75 15 Kỹ thuật hóa học 16,15

18,00 20.50 25.21 16 Công nghệ sinh học 16,05

18,00 18.76 23.72 17 Kinh tế 24,60

21,00 21.91 26.42 18 Quản trị kinh doanh 24,90

21,00 22.10 26.61 19 Kế toán 24,65

21,00 22.25 26.78 20 Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu 23,80

22,00 22.12 26.63 21 An ninh mạng 22,00 22.04 26.54 22 Kỹ thuật cơ khí 22,05

20,00 22.60 27.18 23 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 22,90

20,00 22.50 27.06 24 Kỹ thuật robot và điều khiển thông minh 20,00 21.15 25.77 25 Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) 19,00

18,00 18.76 23.72 26 Ngôn ngữ Anh 23,55 21,00 22.59 27.17 27 Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) 18,00 19.00 23.93 28 Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) 18,00 18.00 22.66 29 Kinh tế xây dựng 19,70

20,00 20.73 25.41 30 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 24,70

21,00 23.00 27.63 31 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 22,80

21,00 21.48 26.05 32 Thương mại điện tử 24,65

21,00 22.98 27.61 33 Tài chính – Ngân hàng 21,00 22.26 26.79 34 Kiểm toán 21,00 21.44 26.02 35 Kinh tế số 21,00 22.11 26.62 36 Luật 21,00 25.17 30.00 37 Luật kinh tế 21,00 25.50 30.00 38 Ngôn ngữ Trung Quốc 21,00 25.45 30.00 39 Công nghệ chế tạo máy (Công nghệ sản xuất tiên tiến, tự động hóa thiết kế cơ khí) 20.75 25.43 40 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế 18.09 22.82 41 Chương trình Công nghệ tài chính 19.50 24.36

Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất

Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:

1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia

Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.

Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên

Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Điểm ưu tiên theo từng đối tượng

Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm

Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm

Ưu tiên khu vực

KV1: cộng 0,75 điểm

KV2-NT: cộng 0,5 điểm

KV2: cộng 0,25 điểm

KV3: không cộng điểm

2. Dựa trên học bạ THPT

Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên

Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên

Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.

3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực

Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200

Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150

4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến