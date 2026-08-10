Quốc phòng - An ninh Điểm tựa quốc phòng cho chặng đường phát triển mới Trong bối cảnh vừa mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng đối diện không ít thách thức, trong đó có nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chính vì thế, sự đồng hành của Quân khu 7 luôn là điểm tựa quan trọng để địa phương giữ vững ổn định và tạo đà phát triển.

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng diễn tập ứng phó sự cố, tai nạn trên biển năm 2026. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh

Điểm tựa từ Quân khu 7

Theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kịp thời đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp về quản lý biên giới, biển, đảo, xây dựng khu vực phòng thủ và nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.

Hiệu quả của sự phối hợp được thể hiện trên nhiều lĩnh vực. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu, tỷ lệ đảng viên chính thức nhập ngũ vượt chỉ tiêu được giao. Việc tổ chức, sắp xếp cơ quan quân sự địa phương sau sáp nhập được triển khai đồng bộ, bảo đảm hoạt động thông suốt; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng đúng quy định; hệ thống chi bộ quân sự cấp xã tiếp tục được củng cố, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Khối thi đua quân sự địa phương Quân khu 7 khởi côngnâng cấp đường từ Cửa khẩu Đắk Peur đến chốt dân quân xã Thuận An

Vai trò đồng hành của Quân khu 7 còn thể hiện rõ qua các cuộc diễn tập sát thực tế. Lần đầu tiên triển khai diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cuộc diễn tập điểm tại phường 1 Bảo Lộc đã vận hành linh hoạt cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa quân sự, công an và các lực lượng trên địa bàn. Cùng với đó, diễn tập ứng phó sự cố, tai nạn trên biển năm 2026 tiếp tục kiểm nghiệm khả năng chỉ huy, hiệp đồng và xử lý các tình huống thực tế của các lực lượng.

Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền trên tuyến biên giới và vùng biển tiếp tục được duy trì chặt chẽ. Các lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ hệ thống mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), đồng thời chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Sự đồng hành của Quân khu 7 không chỉ thể hiện trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà còn lan tỏa qua các chương trình an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa và chăm lo đời sống Nhân dân trên địa bàn. Những kết quả đó được lãnh đạo tỉnh đánh giá là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát huy lợi thế trong giai đoạn phát triển mới.

Tiếp tục đồng hành

Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 nhận định, Lâm Đồng có vị trí chiến lược đặc biệt với đường biên giới đất liền và đường bờ biển dài, mở ra nhiều cơ hội phát triển, trở thành hành lang kết nối giao thương, du lịch và kinh tế biển. Tuy nhiên, cùng với những tiềm năng đó là không ít thách thức về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dân tộc, tôn giáo và các vấn đề an ninh phi truyền thống như xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại hay lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dự hội nghị sơ kết 6 tháng hoạt động của Quân khu 7

Từ thực tiễn phát triển và yêu cầu bảo vệ địa bàn trong tình hình mới, Lâm Đồng xác định tiếp tục đồng hành với Quân khu 7. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với các chủ trương, phương hướng lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đồng thời tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“ Những kết quả đạt được là nền tảng để địa phương tiếp tục cùng Quân khu 7 triển khai hiệu

quả các chủ trương, giải pháp xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tổ chức tốt diễn tập tác chiến cấp xã trong khu vực phòng thủ theo kế hoạch; tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng sau khi điều chỉnh Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7.

Cùng với việc kiện toàn lực lượng, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương điều chỉnh tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 trò chuyện, động viên chiến sĩ tại Trung đoàn Bộ binh 994B

Địa phương cũng ưu tiên rà soát, quy hoạch, đầu tư xây dựng và nâng cấp trụ sở ban CHQS cấp xã; quản lý, khai thác hiệu quả đất quốc phòng và cơ sở vật chất sau sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm điều kiện làm việc cho lực lượng quân sự cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ lâu dài.

Song song với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với Quân khu 7 triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; hoàn thành chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách; đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xây dựng nghị quyết về bảo vệ môi trường tại đặc khu Phú Quý, góp phần phát triển kinh tế biển gắn với giữ vững chủ quyền, quốc phòng và an ninh…