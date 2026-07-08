Quốc phòng - An ninh Điểm tựa trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân 3 đạo luật: Luật Quốc phòng năm 2018, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 đang phát huy hiệu quả, tạo điểm tựa vững chắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở Lâm Đồng.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thăm động viên chiến sĩ. Ảnh: Nguyễn Nam

Tạo nền tảng thể chế

Luật Quốc phòng năm 2018 đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong cách tổ chức khu vực phòng thủ ở Lâm Đồng. Cụ thể, để đưa các quy định của Luật Quốc phòng vào cuộc sống, UBND tỉnh đã thành lập, kiện toàn các ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; ban hành nhiều đề án, dự án đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực tham mưu về quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Hiệu quả của hành lang pháp lý ấy không chỉ thể hiện trên các văn bản chỉ đạo mà còn được kiểm chứng qua thực tiễn. Cơ chế phối hợp giữa quân đội, công an và các lực lượng ngày càng chặt chẽ trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, từ năm 2018 đến nay đã huy động hơn 41.900 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Cùng với đó, công tác diễn tập khu vực phòng thủ được triển khai ngày càng bài bản, sát thực tiễn. Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thông tin, tỉnh đã tham gia một cuộc diễn tập chiến lược, chiến dịch do Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện hơn 180 cuộc diễn tập các cấp.

Những cuộc diễn tập liên hoàn diễn ra từ tỉnh đến cơ sở đã trở thành “phép thử” cho cơ chế lãnh đạo, chỉ huy trong từng tình huống quốc phòng. “Qua đó năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, khả năng tham mưu của cơ quan quân sự và sự phối hợp của các lực lượng tiếp tục được nâng lên, góp phần củng cố khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh ngay từ cơ sở”, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định.

Lực lượng DQTV hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng ngập lụt ở Bảo Lộc

Xây dựng lực lượng từ cơ sở

Trong hai ngày 27 và 28/7 vừa qua, khi mưa lớn gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn phường B’Lao và phường 3 Bảo Lộc, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, trong đó lực lượng nòng cốt là dân quân tự vệ (DQTV) thuộc Ban CHQS 2 phường, đã xuyên đêm bám địa bàn, tổ chức sơ tán người dân, di dời tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Với lợi thế am hiểu địa bàn và được huấn luyện bài bản, lực lượng DQTV nhanh chóng đánh giá diễn biến ngập lụt, chia thành nhiều mũi tiếp cận các khu vực xung yếu. Mỗi tổ đảm nhiệm một nhiệm vụ cụ thể đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn. Theo Thượng tá Biện Đức Long - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 3 Bảo Lộc, cách tổ chức lực lượng khoa học đã tránh chồng chéo, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian cứu hộ, đặc biệt tại những khu vực nước dâng nhanh trong đêm.

Đó là minh chứng điển hình về sức mạnh của lực lượng DQTV. Xác định rõ tầm quan trọng của lực lượng này ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Lâm Đồng đã tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Luật DQTV 2019 bằng việc xây dựng và thông qua đề án Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. Đây là bước đi kịp thời nhằm kiện toàn tổ chức lực lượng sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời tạo cơ sở để xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến nay, lực lượng DQTV toàn tỉnh được xây dựng đúng quy định, đạt tỷ lệ 1,4% dân số. Mạng lưới lực lượng được tổ chức rộng khắp. 115 trung đội dân quân thường trực của các xã, phường trọng điểm về an ninh trật tự, các chốt chiến đấu dân quân thường trực trên tuyến biên giới đất liền đã tạo thành vành đai bao phủ toàn địa bàn. Chính sự hiện diện thường xuyên của lực lượng DQTV ở cơ sở đã tạo nên “lá chắn từ sớm, từ xa”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

Thanh niên Lâm Đồng nhập ngũ năm 2026. Ảnh LP

Đồng thuận bảo vệ Tổ quốc

Là địa bàn rộng nhất cả nước với 49 dân tộc, tỉnh Lâm Đồng đã linh hoạt thực hiện Luật Giáo dục và quốc phòng an ninh năm 2013 hướng đến đội ngũ già làng, trưởng họ tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo và những người có uy tín trong cộng đồng. Đây là một trong những điểm sáng giúp địa phương đạt được mục tiêu cốt lõi nhất là tạo sự đồng thuận cao trong toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã được triển khai đồng bộ, liên tục và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Không chỉ dừng lại ở đội ngũ cán bộ và thế hệ trẻ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh còn được mở rộng đến già làng, trưởng họ tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo và những người có uy tín trong cộng đồng. Nhiều già làng, trưởng họ tộc và chức sắc tôn giáo đã trở thành những tuyên truyền viên ngay tại buôn làng, khu dân cư. Theo ông Păng Ting Uôk, người uy tín phường Lang Biang - Đà Lạt, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, đã tích cực vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV, tham gia xây dựng lực lượng dự bị động viên, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“ Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã được triển khai đồng bộ, liên tục và phù hợp

với từng nhóm đối tượng. Không chỉ dừng lại ở đội ngũ cán bộ và thế hệ trẻ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh còn được mở rộng đến già làng, trưởng họ tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo và những người có uy tín trong cộng đồng. Nhiều già làng, trưởng họ tộc và chức sắc tôn giáo đã trở thành những tuyên truyền viên ngay tại buôn làng, khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Nhiều năm liền, Lâm Đồng luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng lên. Riêng năm 2026, toàn tỉnh có hơn 4.600 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, trong đó có nhiều thanh niên là con em đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo. Kết quả đó không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh mà còn cho thấy sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.