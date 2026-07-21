Đình Bắc chốt tương lai dài hạn tại CAHN và cuộc thanh lọc đội hình của Bắc Ninh Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chính thức gia hạn hợp đồng đến năm 2029 với CAHN, trong khi tân binh V-League Bắc Ninh gây bất ngờ khi chia tay 13 cầu thủ sau khi thăng hạng.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam vừa chứng kiến những bước đi chiến lược quan trọng từ các câu lạc bộ hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn vào Nguyễn Đình Bắc, tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của bóng đá nội, khi anh quyết định gắn bó tương lai lâu dài với đội bóng ngành Công an.

Đình Bắc và bản giao kèo đến năm 2029

Câu lạc bộ Công An Hà Nội đã chính thức thông báo việc giữ chân thành công tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bằng một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Theo thỏa thuận mới, chân sút sinh năm 2004 sẽ khoác áo đội bóng này đến năm 2029. Đây được xem là nước đi then chốt trong chiến lược trẻ hóa và xây dựng lực lượng bền vững của đội bóng.

Đình Bắc chốt tương lai với CAHN. Ảnh: VFF.

Trước đó, tương lai của Đình Bắc từng là dấu hỏi lớn khi đội bóng chủ quản cũ là Quảng Nam gặp biến cố giải thể sau khi xuống hạng. Tuy nhiên, việc nhanh chóng hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng đào tạo trẻ đã giúp tiền đạo này tự do quyết định bến đỗ. Sự tin tưởng tuyệt đối từ ban lãnh đạo dành cho ngôi sao sắp bước sang tuổi 22 vào tháng 8 tới hứa hẹn sẽ giúp anh có bệ phóng vững chắc để phát triển sự nghiệp.

Cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn tại Bắc Ninh

Tại một diễn biến khác, tân binh của V-League là CLB Bắc Ninh đã tạo nên một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng. Ngay sau khi hoàn thành mục tiêu thăng hạng sau mùa giải 2025/26, đội bóng đất Kinh Bắc đã quyết định chia tay đồng thời 13 cầu thủ.

Động thái này cho thấy quyết tâm của ban lãnh đạo trong việc nâng cấp đội hình để thích nghi với sự khắc nghiệt của sân chơi cao nhất Việt Nam. Việc thay máu lực lượng quy mô lớn thường mang lại nhiều rủi ro về tính gắn kết, nhưng lại là cần thiết để đảm bảo tính cạnh tranh trước các đối thủ dạn dày kinh nghiệm.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho chiến dịch khu vực

Song song với các chuyển động ở cấp câu lạc bộ, đội tuyển Việt Nam cũng đã bắt đầu hành trình chinh phục ASEAN Championship 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có mặt tại thành phố Chonburi (Thái Lan) để chuẩn bị cho trận đấu mở màn gặp đối thủ Timor Leste.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho hành trình chinh phục ASEAN Championship. Ảnh: VFF.

Toàn đội đã di chuyển từ Hà Nội đến Bangkok vào trưa ngày 20/7 trước khi nối chuyến bằng xe buýt đến địa điểm thi đấu. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hậu cần và tinh thần quyết tâm cao là những gì đội tuyển đang thể hiện trước giải đấu quan trọng nhất trong năm của khu vực.

Sự thận trọng của đối thủ Malaysia

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia tỏ ra khá thận trọng khi nói về mục tiêu tại giải đấu năm nay. Dù từng có những thành công rực rỡ trong quá khứ, ông nhấn mạnh vào việc quản lý thể lực và tránh chấn thương cho các học trò trong một giải đấu có mật độ thi đấu dày đặc.

"Chúng tôi sẽ đánh giá từng trận đấu khi nó diễn ra. Điều quan trọng nhất là duy trì thể lực cho các cầu thủ và tránh những chấn thương nghiêm trọng," ông Tan chia sẻ. Quan điểm này phản ánh sự khắc nghiệt của bóng đá khu vực hiện nay, nơi yếu tố bền bỉ và chiều sâu đội hình thường quyết định ngôi vương.

Chờ đợi làn gió mới từ cầu thủ Việt kiều

Cuối cùng, một thông tin đáng chú ý khác là khả năng hậu vệ Việt kiều Lenn-Minh Tran gia nhập CLB Công an TP.HCM. Sau khi chia tay đội bóng Hà Lan MVV Maastricht, cầu thủ này đang tìm kiếm cơ hội thử sức tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, hứa hẹn mang đến thêm những lựa chọn chất lượng cho hàng thủ đội bóng thành phố mang tên Bác.