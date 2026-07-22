Thời sự Lâm Đồng Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các gia đình chính sách xã Trà Tân và Hoài Đức Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 22/7, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh làm Trưởng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng và các gia đình chính sách tiêu biểu tại hai xã Trà Tân và Hoài Đức.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác thăm, tặng quà gia đình ông Lại Quý Mỹ

Tại xã Trà Tân, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình thương binh, bệnh binh gồm ông Nguyễn Đức Hiền, ông Lại Quý Mỹ và ông Wuýt Giơn.

Đoàn công tác thăm và tặng quà cho gia đình thương bệnh binh Nguyễn Đức Hiền

Đây đều là những thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 25% đến 61%.

Tại xã Hoài Đức, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hữu, có chồng là liệt sĩ Võ Văn Tòa và con là liệt sĩ Võ Văn Sứ; thăm, tặng quà bà Bùi Thị Ry, bà Trần Thị Thục (thân nhân liệt sĩ) và thương binh Nguyễn Việt Hoàng.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ân cần thăm hỏi sức khoẻ Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hữu

Bên cạnh trao tặng các phần quà, Trưởng đoàn công tác Huỳnh Ngọc Anh ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời tri ân sâu sắc đến người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và các gia đình chính sách.

Đoàn công tác thăm và tặng quà bà Bùi Thị Ry, thân nhân liệt sĩ

Đồng chí cũng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh; mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.