Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp công dân kiến nghị về bồi thường đất đai Chiều 17/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Đặng Đức Hiệp chủ trì buổi tiếp công dân Lương Duy Thao (SN 1957), ngụ tại xã Đức Trọng, kiến nghị liên quan đến đất đai.

Quang cảnh buổi tiếp công dân

Theo nội dung đơn, ông Lương Duy Thao đề nghị được thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định đối với diện tích đất bị thu hồi tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND huyện Đam Rông (cũ).

Tuy nhiên, ngày 1/12/2016, UBND huyện Đam Rông (cũ) ban hành Quyết định số 1483/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 23/9/2013, với lý do Quyết định số 1000/QĐ-UBND không phù hợp với thực tế sử dụng đất của các hộ và không đúng quy định của pháp luật.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Mậu Dũng báo cáo, nêu ý kiến tại buổi tiếp công dân

Ngày 19/4/2018, UBND huyện Đam Rông (cũ) ban hành quyết định về việc hỗ trợ tiền cải tạo mặt bằng cho hộ ông Lương Duy Thao với mức 50 triệu đồng. Không đồng ý với quyết định này, ông Thao đề nghị được cấp lại 1 lô đất hoặc bồi thường giá trị quyền sử dụng đất, nhưng không được UBND huyện Đam Rông (cũ) chấp thuận.

Sau đó, ông Thao tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh. Ngày 13/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2571/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần 2, không chấp nhận đề nghị của ông Thao về việc tính toán bồi thường diện tích 750 m² đất mà ông cho rằng đã được Ban Đo đạc, UBND xã Rô Men đồng ý cấp năm 1996.

Tại biên bản đối thoại ngày 13/11/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với ông Lương Duy Thao, các nội dung liên quan đến nguồn gốc, vị trí và quá trình sử dụng đất đã được làm rõ. Theo đó, ông Thao không kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất và không sử dụng diện tích đất nêu trên.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh K'Tiêng nêu ý kiến tại buổi tiếp công dân

Tại buổi tiếp, Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả rà soát vụ việc theo Công văn số 11726/UBND-BTCD ngày 20/7/2026 của UBND tỉnh. Qua rà soát, vụ việc không phát sinh tình tiết mới làm thay đổi bản chất kết quả giải quyết trước đây của các cơ quan chức năng.

Đại diện các sở, ngành cũng trao đổi, làm rõ quá trình giải quyết vụ việc, các căn cứ pháp lý và những nội dung ông Lương Duy Thao tiếp tục kiến nghị.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2026

Kết luận buổi tiếp công dân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Đặng Đức Hiệp cho biết, vụ việc diễn ra từ nhiều năm trước, hiện đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, có báo cáo chi tiết theo quy định.

Trường hợp công dân không chấp thuận các quyết định giải quyết trước đây thì có thể thực hiện quyền khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật hoặc chờ chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa trong phạm vi thẩm quyền nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Lương Duy Thao trình bày kiến nghị tại buổi tiếp

Sau khi các nội dung được trao đổi, làm rõ, ông Lương Duy Thao cho biết sẽ chờ chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết tiếp theo của UBND tỉnh.