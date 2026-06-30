Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp công dân vào ngày 10/7 Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2026.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2026 (Ảnh tư liệu)

Theo đó, buổi tiếp công dân sẽ được tổ chức vào sáng 10/7/2026 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lâm Đồng (số 3 Chu Văn An, phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tiếp công dân cần gửi đơn, trình bày rõ nội dung kiến nghị, phản ánh, kèm theo các tài liệu liên quan hoặc đăng ký trực tiếp với Đoàn ĐBQH tỉnh thông qua Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lâm Đồng (số 2 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt) trước 17 giờ 30 phút ngày 6/7/2026.

Trên cơ sở tổng hợp các nội dung đăng ký, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ xem xét, quyết định việc tiếp công dân. Trường hợp được bố trí tiếp, công dân sẽ nhận phiếu hẹn tiếp công dân theo quy định.

Đoàn ĐBQH tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung và các điều kiện cần thiết để phục vụ buổi tiếp công dân, bảo đảm đúng quy định.