Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lâm Đồng nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động dân cử Chiều 9/7, Đảng ủy HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh: Đặng Đức Hiệp, Dương Khắc Mai; cùng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: K’ Mak, Tiêu Hồng Phúc, Y Quang BKrông, Đa Cát Vinh, Nguyễn Thị Thuận Bích và Mai Thị Xuân Trung.

Các đồng chí: K’ Mak, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy HĐND tỉnh Lâm Đồng quan tâm thực hiện. Cấp ủy cơ quan tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ.

Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng được triển khai đúng quy định, góp phần xây dựng cơ quan đoàn kết, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách: Đặng Đức Hiệp, Dương Khắc Mai dự hội nghị

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy HĐND tỉnh Lâm Đồng xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh.

Trọng tâm là tổ chức hiệu quả các chương trình giám sát chuyên đề, chuẩn bị chu đáo các kỳ họp HĐND tỉnh, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Các đồng chí: Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Thị Xuân Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tham dự hội nghị

Đảng ủy HĐND tỉnh cũng sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành.

Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, xây dựng cơ quan đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí K’ Mak, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Dương Khắc Mai, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Lâm Đồng

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ phát sinh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh đã chủ động tham mưu, giúp việc, phục vụ toàn diện các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND và đại biểu dân cử, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chương trình công tác.

Đối với hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng đã tham mưu tổ chức lấy ý kiến đối với 21 dự án luật, phục vụ ĐBQH tham gia 55 lượt ý kiến tại các kỳ họp Quốc hội; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; tham mưu thực hiện công tác nhân sự, giám sát, khảo sát và nhiều hoạt động đối ngoại, an sinh xã hội.

Đặc biệt, Văn phòng đã tham mưu tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Đặc khu Phú Quý, kết hợp trực tuyến đến 83 điểm cầu xã, phường và tổ chức tiếp xúc trực tiếp tại 38 đơn vị hành chính cấp xã với hơn 10.000 cử tri tham dự, tiếp nhận 262 ý kiến, kiến nghị để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với hoạt động của HĐND tỉnh, Văn phòng đã tham mưu phối hợp tổ chức thành công 5 kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa X và khóa XI; tham mưu ban hành 38 nghị quyết theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Bên cạnh đó, Văn phòng đã tham mưu tổ chức 10 phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; phục vụ các đoàn giám sát chuyên đề về công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, công tác quản lý, bảo vệ rừng cùng nhiều cuộc khảo sát, thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Công tác dân nguyện, tiếp công dân và xử lý đơn thư được thực hiện thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng tiếp nhận 156 đơn thư gửi Đoàn ĐBQH và 664 đơn thư gửi HĐND tỉnh, kịp thời chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Công tác thông tin, tuyên truyền được tăng cường với gần 80 tin, bài phản ánh hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trên Trang thông tin điện tử và các nền tảng truyền thông.

Đồng chí Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như: chất lượng tham mưu một số báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ xử lý một số nhiệm vụ còn chậm, việc ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác tham mưu chưa đồng bộ.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh, hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và công tác dân nguyện; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành.

Đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026.

Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, Văn phòng đã phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tham mưu kịp thời, góp phần quan trọng để Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Lưu Văn Trung nhấn mạnh, những kết quả trong hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của Văn phòng với vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp và phục vụ.

Tuy nhiên, Văn phòng cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại như: chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực chưa thật sự chủ động, công tác phối hợp có lúc chưa đồng bộ, việc ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động của cơ quan dân cử.

Đồng chí Lưu Văn Trung yêu cầu tập thể Văn phòng phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị Văn phòng tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng công tác tham mưu theo hướng chủ động, dự báo từ sớm, từ xa; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng ba cho các đại biểu đạt nhiều thành tích xuất sắc

“ Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình công tác; thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ" trong phân công nhiệm vụ; đồng thời chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm cao. Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung bày tỏ tin tưởng tập thể Văn phòng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng HĐND tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Lãnh đạo Tỉnh ủy đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các đồng chí: K’ Mak, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Đặng Thế Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Lâm Đồng.