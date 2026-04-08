Nhịp cầu nhân ái Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 phối hợp khởi công xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết Sáng 4/8, tại bản Giang Châu, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 (Binh đoàn 16) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Tân tổ chức Lễ động thổ khởi công xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết tặng già làng Giàng A Lừ và gia đình ông Giàng Văn Sa, là hai hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự lễ trao tặng kinh phí tại nhà ông Giàng A Lừ

Già làng Giàng A Lừ, 91 tuổi cùng vợ 78 tuổi, là một trong 312 hộ dân di cư tự do được Binh đoàn 16 đón về định cư tại Trung đoàn 720 (nay là Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720) từ năm 2002. Gia đình được đơn vị hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Nhiều năm qua, ông luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, được bà con tín nhiệm bầu làm già làng. Hiện, căn nhà gỗ của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa.

Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 và lãnh đạo xã Quảng Tân trao tặng kinh phí hỗ trợ cho 2 gia đình

Gia đình ông Giàng Văn Sa là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm trước, gia đình ông từ tỉnh Thái Nguyên vào lập nghiệp tại bản Giang Châu. Dù đã mua được đất ở, nhưng do điều kiện kinh tế còn hạn hẹp nên đến nay vẫn chưa có điều kiện xây dựng nhà. Hiện, vợ chồng ông nuôi 3 con nhỏ, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào 1 héc-ta đất sản xuất.

Để hỗ trợ các gia đình ổn định nơi ở, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 hỗ trợ 60 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Tân hỗ trợ 120 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết; phần kinh phí còn lại do các gia đình tự đối ứng.

Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 và lãnh đạo xã Quảng Tân động thổ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết trên phần đất của gia đình ông Giàng A Lừ

Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).