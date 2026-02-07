Y tế - Sức khỏe Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 ra quân phòng, chống sốt xuất huyết Sáng 2/7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 (Binh đoàn 16) phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng y tế, Nhân dân xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, góp phần chủ động phòng ngừa, khống chế và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Các đoàn viên, thanh niên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 hướng dẫn người dân lật úp các dụng cụ chứa nước, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết

Ngay từ sáng sớm, cán bộ, đoàn viên thanh niên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 đã có mặt tại bon Điêng Đu, phối hợp với lực lượng địa phương và Nhân dân chia thành nhiều tổ công tác ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Các lực lượng tiến hành thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, vệ sinh các tuyến đường, khu vực công cộng; đồng thời đến từng hộ dân hướng dẫn lật úp các dụng cụ chứa nước không sử dụng, súc rửa lu, khạp, thay nước bình hoa, loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng, bọ gậy - tác nhân làm gia tăng nguy cơ lây truyền bệnh sốt xuất huyết.

Lực lượng y tế Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tham gia phun hóa chất diệt muỗi, góp phần khống chế, ngăn chặn dịch sốt xuất huyết lây lan, bùng phát

Cùng với hoạt động vệ sinh môi trường, cán bộ, đoàn viên, thanh niên của đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống sốt xuất huyết; hướng dẫn người dân duy trì vệ sinh nơi ở, thường xuyên kiểm tra, xử lý các vật dụng chứa nước đọng, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các y, bác sĩ bệnh xá và đoàn viên, thanh niên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết cho người dân trong vùng dự án

Đợt ra quân không chỉ góp phần xử lý các yếu tố nguy cơ, hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh mà còn thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 trong thực hiện nhiệm vụ dân vận trên địa bàn.