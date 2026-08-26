Quốc phòng - An ninh Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tặng hơn 500 bộ quần áo đến đồng bào các dân tộc Chiều 26/8, tại Nhà văn hóa bản Giang Châu, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 (Binh đoàn 16) tổ chức chương trình “Tấm áo quân dân”, trao tặng hơn 500 bộ quần áo đến đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 hướng dẫn người dân lựa chọn quần áo

Tại chương trình, từng bộ quần áo do cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị quyên góp được trao tận tay người dân. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 đối với nhân dân nơi đơn vị đứng chân.

Đoàn viên thanh niên của đơn vị hướng dẫn các cháu nhỏ lựa chọn quần áo

Trước đó, trong tháng 7/2026, đơn vị đã tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng”, trao tặng hơn 500 bộ quần áo cùng nhiều đồ dùng thiết yếu, sách vở cho người dân trên địa bàn. Những hoạt động thiết thực, gần gũi đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình còn khó khăn, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Thông qua các chương trình an sinh xã hội, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 từng bước cụ thể hóa phương châm “quân với dân một ý chí”, xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ gần dân, trọng dân, hiểu dân và hết lòng vì nhân dân.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, đơn vị góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; xây dựng địa bàn ổn định, đoàn kết, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Niềm vui của cán bộ đơn vị và người dân trong chương trình tấm áo quân dân

Chương trình trao tặng “Tấm áo quân dân” nằm trong chuỗi hoạt động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Qua đó, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, góp phần tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.