Đời sống Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tuyên dương học sinh, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Chiều 25/8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 (Binh đoàn 16) tổ chức tuyên dương con cán bộ, nhân viên, người lao động của đơn vị thi đỗ vào các trường đại học năm 2026 và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026.

Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tặng quà tuyên, dương học sinh xuất sắc

Tại chương trình, đơn vị tuyên dương 25 tân sinh viên và 77 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Đây là những tấm gương tiêu biểu, nỗ lực vươn lên, đạt kết quả cao trong năm học vừa qua.

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tặng quà, tuyên dương học sinh xuất sắc

Dịp này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 trao 24 suất quà tặng các cháu khuyết tật, trẻ em mắc bệnh phải điều trị dài ngày, có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí tuyên dương, khen thưởng và tặng quà hơn 40 triệu đồng.

Đây là hoạt động được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 duy trì hằng năm, nhằm kịp thời động viên, khích lệ con em cán bộ, nhân viên, người lao động tích cực học tập, rèn luyện; đồng thời chia sẻ, hỗ trợ các gia đình có trẻ em hoàn cảnh khó khăn, giúp các cháu có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tặng quà các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động tuyên dương, tặng quà cũng góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị, hướng tới chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.