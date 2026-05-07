Ăn gì - Ở đâu Độc lạ phở atisô Đà Lạt Bằng tình yêu quê hương, một chàng trai trẻ ở phố ngàn hoa đã kết hợp món phở truyền thống với cây atisô tạo nên món phở atisô Đà Lạt mới lạ và hấp dẫn.

Bằng tình yêu quê hương, Trường Minh đã sáng tạo ra món phở atisô Đà Lạt

Sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, chàng trai trẻ Trang Trường Minh (25 tuổi) từ nhỏ đã yêu thích những món ăn do mẹ nấu được chế biến từ cây atisô - sản vật của phố núi. Khi trưởng thành, Trường Minh luôn trăn trở làm sao để kết hợp được đặc sản quê hương với món phở truyền thống của Việt Nam để tạo ra món ăn độc đáo, vừa tốt cho sức khỏe.

Để biến ý tưởng thành hiện thực, Trường Minh đã trải qua hơn 3 tháng nghiên cứu và thử nghiệm với hàng chục nồi nước dùng cùng hơn 2 tạ bánh phở. Nhiều công thức đã được điều chỉnh liên tục để tìm ra sự cân bằng hoàn hảo giữa hương vị phở truyền thống và đặc trưng của atisô.

Sau nhiều lần thử nghiệm, anh đã thành công tạo nên món phở atisô Đà Lạt với thương hiệu Atispho có nước dùng ngọt thanh được hầm từ sườn bò kết hợp cùng thân atisô. Không chỉ vậy, Atispho còn đưa tinh chất hoa atisô đỏ vào bánh phở để tạo nên sợi phở màu hồng tự nhiên, tạo dấu ấn đặc trưng của thương hiệu.

Với món phở atisô, thực khách còn được thưởng thức thân atisô giòn nhẹ ăn kèm, tạo nên trải nghiệm mới lạ khó tìm thấy ở bất kỳ tô phở nào khác. “Đà Lạt là quê hương của cây atisô, loại cây từ lâu được biết đến rất giàu dưỡng chất, thường được sử dụng trong các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Việc kết hợp atisô vào món phở giúp tạo nên hương vị thanh nhẹ, dễ thưởng thức, đồng thời mang đến một lựa chọn ẩm thực vừa ngon miệng vừa hướng đến lối sống lành mạnh.

Cái tên Phở atisô Đà Lạt không chỉ thể hiện nguồn nguyên liệu đặc trưng mà còn mang theo niềm tự hào về vùng đất đã truyền cảm hứng để Atispho tạo nên món ăn này. Ngay từ tên gọi, Atispho đã thể hiện mong muốn tạo nên sự giao thoa giữa đặc sản Đà Lạt và tinh hoa ẩm thực Việt. Đây cũng là cách Atispho mang đặc sản quê hương đến gần hơn với thực khách khắp nơi”, Trường Minh chia sẻ.

Atisô là thành phần chủ đạo xuất hiện xuyên suốt trong tô phở Atispho

Trong quá trình sáng tạo từ nghệ thuật ẩm thực, Trường Minh và Atispho đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ trong hành trình quảng bá ẩm thực Việt và đặc sản Đà Lạt. Atispho đã đạt giải Nhì trong Kỷ lục xác lập 100 món ngon từ atisô; tham gia nhiều sự kiện và hội chợ ẩm thực lớn như: Festival Phở tại Hàn Quốc và Ngày của Phở Việt Nam…

Trường Minh cho biết, trong tương lai, Atispho mong muốn tiếp tục phát triển món phở atisô Đà Lạt để trở thành một dấu ấn riêng trên bản đồ ẩm thực Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một món ăn mới lạ, Atispho kỳ vọng góp phần làm phong phú thêm câu chuyện về phở Việt bằng những sáng tạo dựa trên giá trị truyền thống.

Nước dùng ngọt thanh được hầm từ thân Atiso tươi và sợi phở màu hồng được làm từ cốt hoa Atiso đỏ tạo nên sự độc đáo, hấp dẫn của Phở Atiso Đà Lạt

Song song đó, Atispho cũng mong muốn đưa atisô - một đặc sản tiêu biểu của Đà Lạt đến gần hơn với thực khách trong và ngoài nước thông qua các sản phẩm ẩm thực chất lượng. Đây không chỉ là hành trình phát triển thương hiệu mà còn là cách Atispho quảng bá nông sản quê hương, góp phần nâng cao giá trị của đặc sản Đà Lạt và lan tỏa niềm tự hào về ẩm thực Việt Nam.