Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Việc sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)

Sáng 3/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh: Việc sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; bảo đảm sự đồng bộ, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành.

Dự thảo Luật gồm 5 Chương, 39 điều quy định về quyền, nghĩa vụ, nội dung, hình thức, trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách.

Bổ sung một số đối tượng đặc thù

Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết: Dự thảo Luật bổ sung trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đề xuất ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cơ quan của Quốc hội, cơ quan báo chí; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bổ sung trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân như: Tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, dịch vụ có liên quan pháp lý, cơ quan thi hành án hình sự, người sử dụng lao động, luật sư, luật gia... Đồng thời, kế thừa và hoàn thiện quy định về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể… nhằm xác định rõ trách nhiệm và huy động hệ thống chính trị tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, dự thảo Luật kế thừa quy định Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung ương và cấp tỉnh; giao người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc thành lập Hội đồng của bộ, cơ quan, tổ chức và cấp xã khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ trưởng cho hay: Kế thừa và điều chỉnh các nhóm đặc thù trong Luật hiện hành cho phù hợp với thực tiễn; đồng thời, bổ sung một số đối tượng đặc thù là: Người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; người cao tuổi; người bị phạt cải tạo không giam giữ; người chấp hành xong hình phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng. Đối với người lao động, dự thảo Luật kế thừa, có điều chỉnh cho phù hợp thực tế, ưu tiên cho người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, người lao động có mức lương bằng mức lương tối thiểu vùng; quy định rõ hơn các chính sách, trách nhiệm trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù. Bên cạnh đó, quy định việc ưu tiên nguồn lực tương xứng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù để thể chế hóa chủ trương trong Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và giao Chính phủ quy định chi tiết.

Dự thảo Luật cũng hoàn thiện quy định về giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó đã quy định rõ các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm đưa nội dung trang bị kiến thức pháp luật có liên quan ngành, nghề đào tạo để tổ chức giảng dạy. Đồng thời, bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo Luật quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng bảo đảm thuận tiện trong việc lựa chọn, tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; bổ sung quy định về bồi dưỡng pháp luật cho công chức, viên chức để thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quy định rõ hơn nguyên tắc, yêu cầu đối với hoạt động truyền thông chính sách

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu tán thành sự cần thiết, mục đích xây dựng Luật; cơ bản tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung của các dự án luật.

Về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết: Nhiều ý kiến trong Ủy ban đề nghị quy định khoản 4 Điều này theo hướng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể quyết định thành lập Hội đồng theo “quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” thay cho theo “hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” như trong dự thảo Luật để tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch trong việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã, bảo đảm phù hợp quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định “cứng” việc thành lập Hội đồng này ở cấp xã do đây là cấp chính quyền gần dân nhất và cấp xã sau sắp xếp có quy mô lớn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đề cập đến đối tượng đặc thù, Chủ nhiệm Phan Chí Hiếu cho hay, đa số ý kiến trong Ủy ban nhất trí với quy định về đối tượng đặc thù như của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị tiếp tục làm rõ hơn tiêu chí, nguyên tắc xác định thế nào là “khó khăn, hạn chế trong tiếp cận pháp luật” để làm căn cứ giao Chính phủ quy định chi tiết nhóm đối tượng đặc thù này, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong tổ chức thực hiện cũng như trong Luật chỉ quy định về tiêu chí, nguyên tắc xác định đối tượng đặc thù và giao Chính phủ xác định cụ thể các đối tượng đặc thù để bảo đảm kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Về truyền thông chính sách, đề nghị nghiên cứu, quy định rõ hơn nguyên tắc, yêu cầu đối với hoạt động truyền thông chính sách để tránh tác động của dư luận đến quá trình xem xét, quyết định của cơ quan phê duyệt chính sách hoặc cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời quy định rõ hơn về truyền thông chính sách, bảo đảm không trùng lặp với việc lấy ý kiến đối với các dự án, dự thảo văn bản trong quá trình xây dựng pháp luật, tránh sự trùng lặp, lãng phí nguồn lực.