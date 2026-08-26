Đời sống Đổi mới hoạt động hội từ những mô hình thiết thực Từ thu gom rác tái chế, xây dựng “Gia đình số” đến thành lập chi hội phụ nữ theo đặc thù địa bàn, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) ở khu vực phía Đông tỉnh đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động. Mỗi mô hình có cách làm riêng, gắn với nhu cầu thực tế của hội viên.

Hội viên phụ nữ được nâng cao kỹ năng số, sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả

Gắn phong trào với đặc thù từng địa bàn

Ở xã Hòa Thắng, việc xây dựng mô hình Phụ nữ nòng cốt tuyên truyền, thu gom rác tái chế tại thôn Hồng Phong và Hồng Thắng cho thấy cách làm linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cơ sở. Với chương trình “Đổi rác tái chế - Nhận quà sống xanh”, hội viên phụ nữ và người dân mang vỏ lon, chai nhựa, giấy báo… đến đổi quà, qua đó hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi, một nguồn lực nhỏ đã được tạo ra để sẻ chia với hội viên khó khăn. Quan trọng hơn, mô hình đã kết nối mục tiêu bảo vệ môi trường với công tác an sinh xã hội, biến một phong trào thành hoạt động có giá trị thiết thực. Thời gian tới, 2 tổ phụ nữ nòng cốt sẽ tiếp tục tự quản việc thu gom, xây dựng quỹ để hỗ trợ con em hội viên vượt khó học tập, thăm hỏi hội viên ốm đau, hoạn nạn và thực hiện các hoạt động an sinh tại địa phương.

Theo bà Đặng Thị Đông Hậu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Thắng, việc xây dựng các mô hình phù hợp với đặc thù từng địa bàn đã giúp đổi mới hoạt động hội đi vào chiều sâu, thu hút hội viên và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. “Điều đáng quý là từ những việc làm rất gần gũi như: thu gom rác tái chế, các chi, tổ hội đã tạo được nguồn lực chăm lo hội viên khó khăn, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường. Đây là những mô hình cần được duy trì, phát huy và nhân rộng”.

Không chỉ gắn hoạt động hội với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, tại xã Sông Lũy, chuyển đổi số cũng đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi với đời sống. Mô hình “Gia đình số” tại Chi hội thôn Bình Nghĩa và Hòa Bình với 20 thành viên được xác định là những hạt nhân học tập, thực hành và lan tỏa kỹ năng số trong gia đình, cộng đồng.

Từ sử dụng điện thoại thông minh, quét mã QR thanh toán không dùng tiền mặt đến bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng, các thành viên được hướng dẫn những kỹ năng thiết thực. Hội còn phối hợp với Trung tâm Hành chính công hướng dẫn người dân thực hành nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, như đăng ký khai sinh, xác nhận cư trú, đề nghị cấp bản sao giấy tờ. Cách làm “cầm tay chỉ việc” giúp hội viên giảm tâm lý e ngại công nghệ, từng bước chủ động tiếp cận các tiện ích số.

Đổi mới cách tập hợp, nâng chất lượng hoạt động hội

Ở địa bàn đô thị, nơi hội viên có đặc điểm nghề nghiệp và nhu cầu sinh hoạt đa dạng, Hội LHPN phường Phan Thiết lựa chọn cách tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng. “Chi hội phụ nữ số” thuộc Chi hội Phụ nữ Công an, với 19 thành viên đã mở thêm không gian tập hợp hội viên trên môi trường mạng. Mục tiêu của mô hình là phổ cập kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng số; hỗ trợ phụ nữ sử dụng công nghệ hiệu quả, an toàn; tạo cơ hội để chị em tiếp cận thông tin, kiến thức và các tiện ích số.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương (tổ dân phố 7, phường Phan Thiết) chia sẻ, trước đây chị còn lúng túng với một số thao tác công nghệ, nhưng qua hướng dẫn và thực hành cùng chị em, chị tự tin hơn khi sử dụng các ứng dụng trên điện thoại và tiếp cận thông tin trên môi trường mạng.

Có thể thấy, từ câu chuyện phân loại rác, xây dựng “Gia đình số” đến kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các chi hội phụ nữ đang cho thấy sự chuyển động rõ nét trong phương thức tập hợp và hỗ trợ hội viên. Không theo một khuôn mẫu chung, mỗi địa bàn lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện, đặc điểm dân cư và nhu cầu thực tế, nhưng đều chung 1 tinh thần lấy hội viên làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo hoạt động. Khi hội viên được tham gia những việc gần gũi với đời sống, được hỗ trợ đúng nhu cầu và nhìn thấy lợi ích từ chính hoạt động của mình, tổ chức hội sẽ trở nên gần gũi hơn, sức lan tỏa cũng từ đó được nhân lên.