Chính trị Đổi mới học tập để đưa nghị quyết vào cuộc sống Gần đây, các cấp ủy trong tỉnh đã đổi mới hình thức và chú trọng nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết bằng các giải pháp linh hoạt, ứng dụng công nghệ số và tăng cường kiểm tra, đánh giá. Qua đó, tạo nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thường xuyên chấn chỉnh, yêu cầu cán bộ, đảng viên, người lao động học tập nghị quyết nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ để vận dụng vào nhiệm vụ tuyên truyền

Kết hợp nhiều hình thức học tập

Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh ngày càng được tổ chức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh các hội nghị trực tiếp, nhiều địa phương kết hợp hình thức trực tuyến, sinh hoạt chuyên đề, tài liệu điện tử và các nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận, giúp nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhanh hơn, thuận lợi hơn.

Tại xã Đắk Sắk, ngay sau khi tiếp thu các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt; đồng thời chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nhóm zalo của thôn, bon. Đồng chí Bùi Xuân Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, vận dụng nghị quyết vào thực tiễn”.

Bên cạnh đó, việc đổi mới phương thức học tập cũng xuất phát từ yêu cầu khắc phục những hạn chế được chỉ ra sau công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở Kế hoạch số 43-KH/ĐU về khắc phục tồn tại, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 10/7/2026 về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Điểm mới của nghị quyết là chuyển mạnh từ chú trọng tỷ lệ tham dự sang coi trọng chất lượng tiếp thu, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và đa dạng hóa hình thức tổ chức học tập.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được trực tiếp trên VTV1

Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng chủ động kết hợp nhiều hình thức học tập như: trực tiếp, trực tuyến, sinh hoạt chuyên đề, gửi tài liệu điện tử, mã QR và tổ chức học bổ sung đối với những trường hợp chưa tham dự hội nghị tập trung. Đến nay, toàn Đảng bộ có 2.153 đảng viên đã được học tập, quán triệt nghị quyết, đạt 100%. Cùng với đó, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết và Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 cũng góp phần không nhỏ để lan tỏa tinh thần tự học, tự nghiên cứu trong cán bộ, đảng viên.

Chấn chỉnh nền nếp để học tập thực chất

Bên cạnh đổi mới hình thức tổ chức, các cấp ủy trong tỉnh xác định nâng cao chất lượng học tập mới là mục tiêu cốt lõi. Nếu trước đây việc đánh giá kết quả chủ yếu dựa trên tỷ lệ tham dự hội nghị thì nay, nhiều đơn vị đã chuyển sang đánh giá mức độ tiếp thu và khả năng vận dụng nghị quyết vào thực tiễn. Theo đồng chí Trần Văn Hải - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, việc ứng dụng công nghệ số trong kiểm tra, đánh giá sau học tập được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Ban đã tham mưu triển khai bài thu hoạch trắc nghiệm trực tuyến, xây dựng ngân hàng câu hỏi thống nhất để đánh giá khách quan mức độ tiếp thu của cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên phường Nam Gia Nghĩa nghiêm túc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sau Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức bài thu hoạch trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng số trong thời gian từ ngày 29/7 - 10/8. Tính đến ngày 31/7, đã có 2.037 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia làm bài thu hoạch. “Kết quả kiểm tra là cơ sở để đánh giá chất lượng tiếp thu nghị quyết, đồng thời giúp các cấp ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức học tập trong thời gian tới”, đồng chí Trần Văn Hải cho biết.

Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức bài thu hoạch trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng số

Các tổ chức cơ sở đảng còn rà soát, bổ sung chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, gắn việc học tập nghị quyết với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ nắm vững nội dung nghị quyết mà còn chủ động cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với lĩnh vực công tác của mình.

Có thể thấy, đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết không chỉ dừng ở thay đổi phương thức tổ chức mà đang từng bước hình thành tinh thần học tập thực chất trong cán bộ, đảng viên. Khi nghị quyết được hiểu đúng, vận dụng đúng và cụ thể hóa bằng chương trình hành động của từng cơ quan, đơn vị, chủ trương của Đảng sẽ nhanh chóng “bám rễ” vào cuộc sống, tạo đồng thuận trong Nhân dân.