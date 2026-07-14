Chính trị Đổi mới mạnh mẽ tư duy, tác phong công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả Sáng 14/7, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban quý II/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Hội nghị cung cấp, trao đổi, phản ánh thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc.

Khắc phục hạn chế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm quý III

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác nổi bật trong quý II và 6 tháng đầu năm 2026; những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết trong quý III/2026 và thời gian tới.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác nổi bật trong quý II và 6 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)

Theo đó, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương cơ bản hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao và nhiều nhiệm vụ đột xuất; khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Bên cạnh các kết quả đạt được tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, trong đó, các quy định về tài chính, quy chuẩn trong một số ngành, lĩnh vực ban hành chưa kịp thời; việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục, y tế, doanh nghiệp Nhà nước còn chậm; tình trạng thiếu giáo viên còn phổ biến ở các địa phương; còn 7 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 5% hoặc chưa giải ngân; vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp; vi phạm xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Tuyên Quang khá nghiêm trọng.

Các đại biểu tập trung thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm quý III và thời gian tới; trong đó, chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV và Kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của Quốc hội; thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; củng cố và kiến tạo vành đai an ninh phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược trong mọi tình huống, chuẩn bị các hoạt động đối ngoại cấp cao và thực hiện tốt năm APEC 2027; quan tâm đầu tư phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chuẩn bị tốt năm học mới; chủ động các giải pháp phòng, chống thiên tai…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Giảm hội họp, văn bản, chấn chỉnh lề lối làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận các ý kiến trách nhiệm, thẳng thắn; khẳng định nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong khắc phục khó khăn, tháo gỡ điểm nghẽn, cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời biểu dương 9 địa phương đạt tăng trưởng hơn 10% (chiếm 18,6% GDP cả nước) gồm: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Tây Ninh.

Đối với một số tồn tại, hạn chế, đồng chí lưu ý, vẫn còn tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm; xử lý công việc theo quy trình nhiều hơn là theo kết quả. Cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy chưa thật sự đồng bộ, còn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, còn tâm lý xin ý kiến, chờ hướng dẫn, chờ thẩm định, chờ phê duyệt, không dám quyết định, dẫn đến chậm tiến độ thực hiện.

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý, công việc rất nhiều, rất khẩn trương, cấp bách, rất áp lực, nhất là về yêu cầu tăng trưởng kinh tế, nhiều địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc. Đồng chí đề nghị, lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, chủ động phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, giải quyết kịp thời các công việc thường xuyên, đột xuất.

Lãnh đạo các Đảng ủy, các ban Đảng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Nhấn mạnh yêu cầu giảm hội họp, chấn chỉnh lề lối làm việc là yêu cầu bắt buộc, theo đồng chí Trần Cẩm Tú, giảm văn bản, giảm giấy tờ, nhất là giảm báo cáo để giảm gánh nặng cho cơ sở; tích hợp hội họp, văn bản, các cuộc họp cần thiết phải tổ chức thì cần ngắn gọn, thiết thực, bàn trực tiếp vào vấn đề cần giải quyết.

Đồng chí giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp các ban Đảng Trung ương tiến hành rà soát, tham mưu, đề xuất việc tích hợp các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn... bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh tình trạng ban hành quá nhiều văn bản, vừa chồng chéo, trùng lặp, vừa phân mảnh, cắt khúc.

Quán triệt chỉ đạo của Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung một số nội dung trọng tâm; trong đó, sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW, ngày 16/8/2022; đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề liên quan chính sách đất đai, nhà ở, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; có kế hoạch chuẩn bị tốt năm học 2026-2027 trên phạm vi toàn quốc; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trường, lớp cho học sinh; bảo đảm hoàn thành có chất lượng, tiến độ, hiệu quả, đúng quy định đối với 248 trường liên cấp nội trú tại các xã biên giới; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, thực chất Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Trung ương, nhất là về phát triển kinh tế tư nhân và kinh tế Nhà nước.

Chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là năng lực tổ chức thực hiện, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, phải chỉ rõ địa chỉ, địa phương nào, lĩnh vực nào, ngành nào còn xảy ra việc phân cấp, phân quyền chưa đi đôi với phân bổ nguồn lực; thủ tục hành chính vẫn rườm rà, dịch vụ công trực tuyến chưa thật sự thuận lợi; còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính... để thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến thực chất hơn, rõ nét hơn; kịp thời tháo gỡ xử lý dứt điểm các dự án đầu tư chậm tiến độ, có vướng mắc, dự án dở dang chưa đưa vào sử dụng; đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong quý III và cả năm 2026; định kỳ hằng tháng phải tổng hợp, báo cáo trong giao ban lãnh đạo chủ chốt để xem xét, cho ý kiến.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, các văn bản chồng chéo, mâu thuẫn, nhất là các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, sản xuất, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; huy động nguồn lực và mở rộng thị trường phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số; giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Quang cảnh Hội nghị giao ban quý II/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Dự báo bối cảnh thế giới, đồng chí yêu cầu, cần chủ động làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội; kịp thời đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; xử lý kịp thời những thông tin xấu độc gây dư luận không tốt trong xã hội thời gian vừa qua; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực thực thi của Đảng; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Nghị quyết 57 và Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lộ lọt thông tin, tài liệu.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện tốt công tác quản lý giá cả, thị trường, điều tiết cung-cầu; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, trục lợi, tăng giá bất thường; kịp thời ứng phó với hiện tượng thời tiết cực đoan.

Đối với một số đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, địa phương, đồng chí giao Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo và có văn bản thông báo kết luận để các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng Trung ương, theo dõi sát tình hình địa phương, kịp thời báo cáo Ban Bí thư chỉ đạo xử lý ngay những vấn đề liên quan.