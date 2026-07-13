Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước, chiều 4/6. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào ngày 4/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có kết luận về những định hướng lớn trong xây dựng Nghị quyết "Đổi mới mô hình phát triển Việt Nam". Trong xây dựng Nghị quyết phải quán triệt các quan điểm chỉ đạo chủ yếu.

Một trong những quan điểm chỉ đạo đó là: Mô hình phát triển mới phải đặt con người ở vị trí trung tâm, là mục tiêu, động lực và chủ thể của phát triển. Mọi chính sách phát triển phải hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, phẩm giá, cơ hội phát triển và quyền thụ hưởng công bằng của nhân dân. Con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải có năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.

Chủ thể của quá trình phát triển

Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp cho rằng, quan điểm đặt con người ở vị trí trung tâm trước hết phải được nhận thức đầy đủ trên cả ba phương diện: Con người là mục tiêu, động lực và là chủ thể của quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là phát triển kinh tế không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là phương tiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phẩm giá, năng lực sáng tạo và cơ hội phát triển công bằng của mỗi người dân.

Đây cũng là tinh thần được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc ngày 4/6/2026 về Đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Mọi chính sách phát triển phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, năng lực sáng tạo và quyền thụ hưởng công bằng của nhân dân. Vì vậy, trong quá trình hoạch định chính sách, chúng ta cần chuyển từ tư duy chủ yếu đo lường sự phát triển bằng tốc độ tăng trưởng GDP sang hệ tiêu chí toàn diện hơn.



Bên cạnh quy mô và tốc độ tăng trưởng, cần đặc biệt coi trọng chất lượng việc làm, thu nhập thực tế của người lao động, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, văn hóa, môi trường sống, an sinh xã hội, mức độ an toàn trên không gian số và sự hài lòng của người dân. Một nền kinh tế có thể tăng trưởng nhanh nhưng khoảng cách phát triển ngày càng lớn, người lao động thiếu kỹ năng, môi trường bị suy giảm hoặc một bộ phận người dân không được tiếp cận thành quả phát triển thì chưa thể được coi là một mô hình phát triển bền vững.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, mỗi chủ trương, chính sách lớn cần trả lời rõ ba câu hỏi: Người dân được hưởng lợi gì; Năng lực của người dân được nâng lên như thế nào; Có nhóm xã hội nào có nguy cơ bị bỏ lại phía sau hay không. Đây phải trở thành một nguyên tắc bắt buộc trong đánh giá tác động chính sách, từ chính sách đầu tư, tài chính, khoa học - công nghệ đến giáo dục, y tế, lao động và an sinh xã hội.

Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, đặt con người ở trung tâm không chỉ là chăm lo đời sống, mà quan trọng hơn là đầu tư để mỗi người có khả năng làm chủ tương lai của mình. Việt Nam cần xây dựng một chiến lược phát triển con người mới, trong đó tập trung trang bị năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, kỹ năng ngoại ngữ, năng lực hợp tác, ý thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công dân trên không gian mạng. Giáo dục và đào tạo phải chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang hình thành năng lực tư duy, năng lực sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và thích ứng với những nghề nghiệp mới.

Cùng với đó, cần thiết kế một hệ thống an sinh xã hội có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động. Trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và chuyển đổi số có thể tạo ra nhiều ngành nghề mới nhưng đồng thời cũng làm thay đổi hoặc thay thế một số công việc truyền thống. Do đó, Nhà nước cần có chính sách đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động; bảo đảm người dân không đứng ngoài quá trình chuyển đổi chỉ vì thiếu điều kiện tiếp cận công nghệ.

Đặt con người ở trung tâm đòi hỏi sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng, thực thi và giám sát chính sách. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng thụ động mà phải trở thành chủ thể tham gia kiến tạo phát triển. Chính sách càng gần dân, lắng nghe người dân và phản ánh đúng nhu cầu thực tiễn thì càng có tính khả thi, càng tạo được đồng thuận xã hội.

“Giá trị cao nhất của mô hình phát triển mới không chỉ nằm ở việc Việt Nam có thể tăng trưởng nhanh đến đâu, mà còn ở việc sự tăng trưởng đó tạo ra những con người như thế nào, nâng cao phẩm giá và chất lượng sống của nhân dân ra sao. Khi mỗi người dân đều có cơ hội học tập, làm việc, sáng tạo, cống hiến và thụ hưởng công bằng, con người sẽ trở thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất để đất nước phát triển nhanh, bền vững và tự chủ trong kỷ nguyên mới”, Giáo sư, Tiến sĩ Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.

Bảo đảm công bằng về cơ hội, an sinh xã hội

Cho rằng, quan điểm đặt con người ở vị trí trung tâm cần được đặt trong bối cảnh Việt Nam chính thức vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao nhưng đồng thời đối mặt với nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình, Tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng (Ban IV) phân tích, mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, gia công, mở rộng đầu tư và gia tăng quy mô vốn đã dần tới hạn. Vì vậy, Việt Nam cần một chương trình đổi mới, chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong mô hình mới, con người phải đồng thời là chủ thể tạo ra tăng trưởng, nguồn lực quan trọng nhất của tăng trưởng và người thụ hưởng cuối cùng của phát triển. Điều này trước hết đòi hỏi phải giải phóng tối đa năng lực sáng tạo, kinh doanh và cống hiến của mỗi người dân thông qua môi trường cạnh tranh công bằng, minh bạch và cởi mở.