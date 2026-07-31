Chính trị Đổi mới phương thức lãnh đạo trên nền tảng số Các cơ quan Đảng trong tỉnh đang từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, xây dựng nền hành chính Đảng hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch.

Đại biểu khi tham gia các cuộc họp của Đảng ủy phường Bắc Gia Nghĩa đều quét mã QR để truy cập tài liệu

Từ văn bản giấy đến điều hành số

Sự phát triển của công nghệ số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong phương thức làm việc của các cơ quan Đảng. Những tập hồ sơ giấy đang dần thay thế bằng văn bản điện tử, chữ ký số và hội nghị trực tuyến, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành.

Đến nay, khối cơ quan Đảng của tỉnh đã cơ bản hoàn thành hạ tầng số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trung tâm Dữ liệu của Tỉnh ủy đã số hóa hơn 344.000 tài liệu với trên 1,24 triệu trang, hình thành kho dữ liệu dùng chung. 100% cơ quan Đảng từ tỉnh đến cấp xã được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; hệ thống xử lý văn bản điện tử tích hợp chữ ký số được triển khai đồng bộ từng bước hiện đại hóa hoạt động của các cấp ủy.

Đặc biệt, việc triển khai phòng họp không giấy và mở rộng hệ thống hội nghị trực tuyến đến 124 xã, phường, đặc khu đã đưa các chủ trương, kết luận của tỉnh đến cơ sở nhanh hơn, đồng bộ hơn. Tại phường Bắc Gia Nghĩa, đại biểu khi tham dự các cuộc họp của Đảng ủy đều sử dụng điện thoại hoặc máy tính quét mã QR để truy cập tài liệu thay cho văn bản giấy. Nhiều chủ trương, thông báo của địa phương cũng được chuyển tải qua các nhóm zalo cộng đồng, giúp cán bộ cơ sở và người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn. Ông Vũ Văn Điệp, tổ dân phố 10 Đắk Ha chia sẻ: “Việc quét mã QR để truy cập tài liệu rất thuận tiện, giúp chúng tôi tiếp cận thông tin nhanh, giảm sử dụng văn bản giấy”.

Theo ông Trần Văn Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bắc Gia Nghĩa, việc ứng dụng hội nghị trực tuyến, phòng họp không giấy và văn bản điện tử đã tạo chuyển biến rõ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các chủ trương của cấp trên được triển khai kịp thời, điều hành công việc nhanh hơn, góp phần hình thành môi trường làm việc số trong các cơ quan Đảng ở cơ sở.

Việc ứng dụng phòng họp không giấy và văn bản điện tử đã tạo chuyển biến rõ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng

Lãnh đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số

Bên cạnh số hóa quy trình, các cơ quan cũng đang từng bước chuyển sang quản trị công tác Đảng bằng dữ liệu số. Cơ sở dữ liệu đảng viên được chuẩn hóa theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, tạo nền tảng nâng cao chất lượng tham mưu, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các cấp ủy ra quyết định kịp thời, chính xác hơn. Một bước tiến quan trọng là triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử gồm: chuyển sinh hoạt đảng chính thức, chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, thu nộp đảng phí và lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác. Qua đó, không chỉ giảm giấy tờ, thời gian giải quyết mà còn nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của tổ chức đảng.

Để xây dựng nền tảng dữ liệu đồng bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh. Chiến dịch nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị và điều hành trên nền tảng dữ liệu số; chuyển đổi căn bản từ quản lý hồ sơ giấy sang quản trị dữ liệu và quy trình số; hình thành phương thức điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, kiểm tra, giám sát và ra quyết định trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đảng ủy xã Quảng Trực phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên và hồ sơ đảng viên điện tử, phấn đấu hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên và đồng bộ dữ liệu lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên, Sổ tay Đảng viên điện tử. Đây không chỉ là bước làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu mà còn tạo nền tảng phục vụ công tác quản lý, điều hành và sinh hoạt Đảng trên môi trường số.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị giao ban quý II/2026 của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu người đứng đầu các cơ quan cần đẩy nhanh việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và các lĩnh vực chuyên môn để kết nối đồng bộ với hệ thống dữ liệu của Trung ương và Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng thời khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức chủ động nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm hiện đại vào xử lý công việc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng tham mưu.