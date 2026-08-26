Thể thao 360 Đội tuyển Bóng đá Lâm Đồng quyết tâm chinh phục mùa giải Hạng Nhất Quốc gia Chiều 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ xuất quân và tuyên dương, khen thưởng Đội tuyển Bóng đá nam tỉnh tham dự Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026 - 2027.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự lễ xuất quân

Tham dự lễ xuất quân có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thiện San, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự lễ xuất quân

Tại Giải Bóng đá Hạng Nhì Quốc gia năm 2026, Đội tuyển Bóng đá tỉnh Lâm Đồng đã thi đấu ấn tượng, xếp thứ Nhất bảng B với 25 điểm sau 12 trận, gồm: 7 trận thắng, 4 trận hòa và 1 trận thua, qua đó giành quyền tham dự Vòng chung kết.

Ở trận đấu quyết định tại Vòng chung kết gặp Trường Giang Gia Định, các cầu thủ Lâm Đồng thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và ý chí thi đấu, giành chiến thắng 4 - 3 trên loạt sút luân lưu, chính thức giành quyền thăng hạng lên Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026 - 2027.

Đây là dấu mốc đáng ghi nhận, kết quả của quá trình đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng và sự nỗ lực của tập thể Ban Huấn luyện, vận động viên.

Các thành viên Đội bóng đá nam tỉnh Lâm Đồng dự lễ xuất quân

Ngay sau khi giành quyền thăng hạng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho mùa giải mới. Trong đó, đội tuyển tiếp tục kiện toàn Ban Huấn luyện, duy trì tập luyện lực lượng hiện có; đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung cầu thủ nhằm nâng cao chất lượng và chiều sâu đội hình.

Kế hoạch tập luyện, tập huấn, thi đấu giao hữu được xây dựng nhằm chuẩn bị toàn diện về thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao số tiền thưởng 750 triệu đồng cho đội Đội tuyển Bóng đá nam tỉnh Lâm Đồng

Các điều kiện về sân tập, sân thi đấu, trang thiết bị chuyên môn, y tế, phục hồi thể lực, ăn ở cũng được rà soát; hồ sơ nhân sự, hồ sơ cầu thủ và các thủ tục đăng ký tham dự giải đang được hoàn thiện theo yêu cầu.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xây dựng nhu cầu kinh phí, đề xuất bố trí nguồn lực phục vụ tăng cường lực lượng, tập huấn, thi đấu giao hữu, di chuyển, ăn ở và công tác chuyên môn.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng tài trợ 500 triệu đồng cho Đội tuyển Bóng đá nam tỉnh Lâm Đồng

Bước vào sân chơi Hạng Nhất Quốc gia với yêu cầu chuyên môn cao hơn, Đội tuyển Bóng đá Lâm Đồng xác định tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường tập huấn, thi đấu giao hữu và chuẩn bị tốt về tâm lý thi đấu. Cùng với đó là hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm hậu cần, y tế, dinh dưỡng và các điều kiện để đội tuyển duy trì tập luyện, thi đấu ổn định trong suốt mùa giải.

Với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành cùng sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và người hâm mộ, Đội tuyển Bóng đá Lâm Đồng đặt quyết tâm chuẩn bị tốt nhất, thi đấu tự tin, bản lĩnh và phấn đấu đạt kết quả cao nhất tại Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026 - 2027.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ xuất quân

Phát biểu tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chúc mừng Ban Huấn luyện và các cầu thủ đã nỗ lực, thi đấu quyết tâm để đưa bóng đá Lâm Đồng trở lại sân chơi chuyên nghiệp sau nhiều năm. Đây là thành quả đáng ghi nhận, đồng thời mở ra một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn đối với đội tuyển.

Nhắc lại truyền thống của bóng đá Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, bóng đá Lâm Đồng từng có giai đoạn phát triển mạnh, để lại nhiều dấu ấn và tình cảm trong lòng người hâm mộ. Khi đó, đội bóng Lâm Đồng từng là một trong những đại diện đáng chú ý của bóng đá khu vực Tây Nguyên và được mệnh danh là “Cơn lốc Cao Nguyên”. Khi đó, bóng đá Lâm Đồng có những cầu thủ, thủ môn tạo được dấu ấn về chuyên môn.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, những ký ức đó cho thấy bóng đá Lâm Đồng từng có nền tảng tốt và sức hút đối với người hâm mộ. Vì vậy, việc đội tuyển giành quyền tham dự Giải Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026 - 2027 càng có ý nghĩa khi đưa bóng đá Lâm Đồng trở lại môi trường chuyên nghiệp sau nhiều năm.

Trong điều kiện tỉnh Lâm Đồng hiện nay có không gian phát triển, quy mô và nguồn lực lớn hơn, đội bóng không thể chỉ bằng lòng với thành tích thăng hạng mà phải giữ vững thành quả, từng bước xây dựng nền tảng để tiếp tục tiến lên.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc

“ Mục tiêu cụ thể của Đội tuyển Bóng đá nam tỉnh Lâm Đồng tại Giải Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026 - 2027 là trụ hạng thành công; từ nền tảng đó, trong 2 - 3 năm tới tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn. Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tính toán kỹ việc củng cố lực lượng, bổ sung những vị trí còn thiếu; tổ chức tập luyện, tập huấn, thi đấu giao hữu và đặc biệt chú trọng nâng cao thể lực cho các cầu thủ. Công tác quản lý, tổ chức hoạt động của đội bóng cũng phải từng bước chuyên nghiệp hơn, bảo đảm tốt các điều kiện về trang thiết bị, hậu cần và phục vụ thi đấu.

Về nguồn lực, tỉnh sẽ nghiên cứu, xem xét các đề xuất để bảo đảm những điều kiện cần thiết cho đội tuyển thực hiện mục tiêu đề ra. Bên cạnh nguồn lực Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp, nhà tài trợ đồng hành với bóng đá Lâm Đồng. Muốn làm được điều đó, đội bóng phải thi đấu hay, thi đấu đẹp và có nhiều chiến thắng để thu hút ngày càng đông người hâm mộ đến sân.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghi thức trao cờ cho Đội tuyển Bóng đá nam tỉnh Lâm Đồng

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Huấn luyện và các cầu thủ giữ vững kỷ luật, thi đấu trung thực, cống hiến, phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đối với màu cờ, sắc áo của tỉnh. “Đã ra sân là phải quyết tâm, chiến đấu đến cùng vì màu cờ, sắc áo Lâm Đồng”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm của toàn đội cùng sự quan tâm, đồng hành của tỉnh, doanh nghiệp và người hâm mộ, Đội tuyển Bóng đá nam Lâm Đồng sẽ hoàn thành mục tiêu trụ hạng, tạo nền tảng để bóng đá tỉnh tiếp tục phát triển trong những mùa giải tiếp theo.