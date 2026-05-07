Đội tuyển Việt Nam rèn quân tại Incheon: Toan tính chiến thuật của HLV Kim Sang-sik Đội tuyển Việt Nam bắt đầu đợt tập huấn tại Hàn Quốc với cường độ cao và 3 trận giao hữu chất lượng, nhằm tối ưu hóa nhân sự cho các mục tiêu lớn trong năm 2026.

Chiều ngày 3.7, Đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên tại Incheon, đánh dấu giai đoạn chuẩn bị then chốt cho chiến dịch năm 2026. Trong bầu không khí rực rỡ và đầy năng lượng, thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ thay đổi không gian tập luyện mà còn thực hiện một bước tính toán chiến lược nhằm tối ưu hóa nền tảng thể lực và tinh thần cho toàn đội.

Các cầu thủ hăng say tập luyện chuẩn bị cho loạt trận giao hữu. Ảnh: VFF.

Điều kiện lý tưởng và bài toán thể lực

Điểm tựa đầu tiên cho đợt tập huấn này chính là điều kiện thời tiết lý tưởng tại Incheon. Với nền nhiệt dao động từ 21 đến 29 độ C, không khí mát mẻ đã giúp các tuyển thủ duy trì trạng thái lý tưởng, thực hiện các bài tập ngoài trời mà không bị bào mòn bởi cái nóng gay gắt. Bên cạnh đó, yếu tố hậu cần cũng được đảm bảo tối đa khi sân tập chỉ cách nơi đóng quân khoảng 15 phút di chuyển, giúp bảo toàn thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.

Tận dụng môi trường mới, Ban huấn luyện đã ngay lập tức áp dụng các giáo án chuyên sâu. Dù tinh thần toàn đội khá thoải mái, nhưng tính kỷ luật và cường độ vận động đã được đẩy lên cao. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo các cầu thủ đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất trước khi bước vào chuỗi trận cọ xát quan trọng.

Thang đo trình độ từ hệ thống K-League

Một phần quan trọng trong lộ trình tại Hàn Quốc là kế hoạch thi đấu tập với các đối thủ có trình độ tăng dần, được ví như một hệ thống "thang bảng điểm" để kiểm nghiệm lực lượng. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Siheung FC (K-League 3), Yongin FC (K-League 2) và thử thách lớn nhất mang tên Gangwon FC (K-League 1).

Việc chạm trán với các đại diện từ nhiều hạng đấu khác nhau của bóng đá Hàn Quốc cho phép HLV Kim Sang-sik đánh giá sự thích nghi của từng vị trí với nhiều phong cách chơi bóng khác nhau. Đây là cơ hội vàng để các cầu thủ tự khẳng định giá trị và cạnh tranh suất đá chính trong đội hình chính thức.

HLV Kim sẽ đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ thông qua buổi tập. Ảnh: VFF.

Làn gió mới và áp lực cạnh tranh chuyên nghiệp

Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều đang tạo ra một luồng sinh khí mới, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh lành mạnh trong đội tuyển. Tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định bản thân và các đồng đội không hề cảm thấy áp lực tiêu cực. Ngược lại, đây được coi là động lực để tập thể phát triển, nâng cao chất lượng cá nhân nhằm hướng tới mục tiêu chung là thành tích cao nhất cho bóng đá Việt Nam.

Nhìn lại lịch sử, những đợt tập huấn tại Hàn Quốc thường mang lại kết quả thành công cho đội tuyển ở các giải đấu lớn sau đó. Với sự chuẩn bị nghiêm túc từ khâu ăn ở đến giáo án chiến thuật, niềm tin về một diện mạo khởi sắc dưới thời HLV Kim Sang-sik là hoàn toàn có cơ sở. Trận đấu tập đầu tiên gặp Siheung FC vào ngày 5.7 tới sẽ là bài kiểm tra thực tế đầu tiên cho lộ trình đầy hứa hẹn này.