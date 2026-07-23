An sinh - Cuộc sống Đơn Dương: Quy hoạch mới, tầm nhìn mới UBND xã Đơn Dương vừa ban hành Quyết định số 678/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xã Đơn Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sự kiện quan trọng này đánh dấu bước ngoặt lớn trong tổ chức không gian phát triển, tạo động lực bứt phá phát triển kinh tế - xã hội địa phương sau khi sáp nhập.

Một góc trung tâm xã Đơn Dương

Cùng với việc định hình không gian phát triển, đồ án quy hoạch tích hợp chặt chẽ quy chế quản lý kiến trúc cho từng khu vực, bảo đảm sự hài hòa giữa nét hiện đại của đô thị Thạnh Mỹ và bản sắc văn hóa đặc trưng của các điểm dân cư nông thôn. Việc quản lý chiều cao, mật độ xây dựng và khoảng lùi công trình được quy định cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống cho Nhân dân và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên vốn có.

Kiến tạo không gian phát triển “Đô thị nén - Xanh”

UBND xã Đơn Dương vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xã Đơn Dương ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050. Theo đó, đồ án quy hoạch chung xác định phạm vi lập quy hoạch trên toàn bộ diện tích tự nhiên 127,79 km² của xã Đơn Dương. Với lợi thế nằm trên các trục giao thông huyết mạch như: quốc lộ 20, quốc lộ 27 và kết nối liên vùng mạnh mẽ, Đơn Dương được định hướng trở thành trung tâm hành chính, kinh tế, thương mại - dịch vụ và văn hóa - xã hội quan trọng của khu vực phía Đông Bắc tỉnh Lâm Đồng.

Mô hình trồng hoa công nghệ cao tại Công ty TNHH APOLLO đóng chân trên địa bàn xã

Quy hoạch nhằm tổ chức không gian xã Đơn Dương phát triển theo mô hình “Đô thị nén - Xanh”, nhằm tối ưu hóa nguồn lực đất đai và bảo vệ môi trường sinh thái. Khu vực Thạnh Mỹ đóng vai trò đô thị hạt nhân, tập trung phát triển các dịch vụ thương mại và nâng cao tiêu chí đô thị loại III. Trong khi đó, tiểu vùng Đạ Ròn tiếp tục giữ vững vị thế là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi bò sữa quy mô lớn. Tiểu vùng Tu Tra được định hướng phát triển nông thôn sinh thái, kết hợp du lịch tâm linh, du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa và bảo vệ tài nguyên rừng.

Nguồn lực đất đai và hạ tầng được phân bổ hài hòa, vừa ưu tiên cho các dự án giao thông đối ngoại, hạ tầng kỹ thuật và công trình xã hội thiết yếu, vừa kiểm soát nghiêm ngặt đất trồng lúa, đất rừng và các khu vực nhạy cảm cảnh quan. Quy hoạch dự báo quy mô dân số của xã sẽ đạt khoảng 40.315 người vào năm 2030 và tiếp tục tăng lên hơn 53.000 người vào năm 2050. Việc phân vùng chức năng rõ ràng tạo tiền đề vững chắc để địa phương phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10 - 11%/năm, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng thông minh và hiện đại.

Xã Đơn Dương là địa bàn trọng điểm về chăn nuôi bò sữa của tỉnh Lâm Đồng. (Trong ảnh: Trang trại bò sữa của Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đóng chân trên địa bàn xã)

Tạo đòn bẩy thu hút đầu tư, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Cùng với việc định hình không gian phát triển, đồ án quy hoạch tích hợp chặt chẽ quy chế quản lý kiến trúc cho từng khu vực, bảo đảm sự hài hòa giữa nét hiện đại của đô thị Thạnh Mỹ và bản sắc văn hóa đặc trưng của các điểm dân cư nông thôn. Việc quản lý chiều cao, mật độ xây dựng và khoảng lùi công trình được quy định cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống cho Nhân dân và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên vốn có.

Nói về quyết tâm triển khai quy hoạch trong giai đoạn mới, ông Trần Hùng Dũng - Chủ tịch UBND xã Đơn Dương nhấn mạnh: “Quyết định phê duyệt quy hoạch chung không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương quản lý tốt không gian, kiến trúc và đất đai, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra cơ hội thu hút các nguồn lực đầu tư mạnh mẽ. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đơn Dương sẽ tập trung công khai quy hoạch, cắm mốc giới và huy động tối đa mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung. Chúng tôi quyết tâm xây dựng Đơn Dương trở thành vùng động lực phát triển kinh tế giàu mạnh, bền vững, vừa gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc bản địa, vừa nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của Nhân dân”.

Để quy hoạch nhanh chóng đi vào cuộc sống, UBND xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn khẩn trương công khai đồ án, lập kế hoạch thực hiện theo từng phân kỳ và xác định danh mục dự án ưu tiên đầu tư. Các quy hoạch phân khu, cắm mốc giới và quản lý cơ sở dữ liệu số cũng sẽ được triển khai đồng bộ. Sự đồng thuận của Nhân dân, cùng tinh thần chủ động của chính quyền địa phương hứa hẹn sẽ đưa Đơn Dương phát triển bứt phá, trở thành điểm sáng kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong chặng đường sắp tới.