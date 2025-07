Chính trị Đồng chí Bùi Thắng dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường 3 Bảo Lộc lần thứ I Sáng 23/7, Đảng bộ Phường 3 Bảo Lộc đã tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 3 lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường 3 Bảo Lộc lần thứ I

Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, TP Bảo Lộc (cũ) qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo đảng bộ các địa phương bạn và 171 đại biểu chính thức thuộc 66 cơ sở đảng trực thuộc, đại diện cho 858 đảng viên toàn Đảng bộ phường.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo về kết quả phiên thứ nhất diễn ra vào chiều qua (22/7).

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 3 Bảo Lộc nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 19 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 8 đồng chí.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Bảo Lộc (cũ) qua các thời kỳ dự Đại hội

Đồng chí Nguyễn Minh Châu, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Bảo Lộc (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Hoàng Tập, Chánh Văn phòng Thành ủy Bảo Lộc (cũ) và đồng chí Võ Thị Thu Nga, Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc (cũ) giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Phường 3 Bảo Lộc lần thứ I được tổ chức trang trọng trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính phường Lộc Tiến, xã Lộc Châu và xã Đại Lào (TP Bảo Lộc cũ), với diện tích tự nhiên 108,98 km2, quy mô dân số 54.445 người. Đây chính là dấu mốc khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, mang theo niềm tin, kỳ vọng và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Phường 3 Bảo Lộc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Châu, Bí thư Đảng ủy Phường 3 Bảo Lộc, nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành của tỉnh, TP Bảo Lộc (cũ) và các địa phương trong tỉnh; sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phường 3 Bảo Lộc nên hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều hoàn thành.

Đồng chí Nguyễn Minh Châu, Bí thư Đảng ủy Phường 3 Bảo Lộc phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng điều thực hiện đúng tiến độ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội Đảng bộ Phường 3 Bảo Lộc xác định Chủ đề: “Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Phường 3 Bảo Lộc tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo Quốc phòng - an ninh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực xây dựng Phường 3 Bảo Lộc phát triển nhanh, bền vững”. Đây là mục tiêu phấn đấu, là động lực phát triển toàn diện của phường cho cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Minh Châu, Bí thư Đảng ủy Phường 3 Bảo Lộc trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Phường 3 Bảo Lộc diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào những ngày đầu của một giai đoạn mới, có ý nghĩa hết sức quan trọng; đó là cuộc cách mạng cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, tuy nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương phường Lộc Tiến, 2 xã Lộc Châu và Đại Lào (cũ) nay là Phường 3 Bảo Lộc đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bảo Lộc (cũ) cũng như các địa phương. Qua đó, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đoàn đại biểu của tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và đoàn đại biểu của tỉnh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã biểu dương những kết quả mà toàn thể cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân Phường 3 Bảo Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

“ Với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, Đảng bộ Phường 3 Bảo Lộc phải nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân. Xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị

Địa phương cần phân tích, chỉ ra và phát huy những mặt mạnh của từng địa phương cũ, những tiềm năng tổng hòa của phường hiện nay; xác định nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả, rõ thời hạn, rõ lộ trình”, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội, xây dựng phường phát triển toàn diện, xứng đáng là một trong những địa phương có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đảng bộ Phường 3 Bảo Lộc cần quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao mức sống cho người dân cả về vật chất và văn hóa, tinh thần. Đặc biệt, cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 09/01/2025 của Chính phủ.

Đặc biệt, mỗi một cán bộ, đảng viên và Nhân dân Phường 3 Bảo Lộc, nhất là thế hệ trẻ, phải thể hiện khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số để khai thác và phát huy các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện toàn trình.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi hoạt động của địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về nêu gương. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng ở cơ sở.

Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng nghe một số tham luận về những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Đảng bộ. Thông qua các tham luận đã đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ Phường 3 Bảo Lộc trong thời gian tới. Đồng thời, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng trong dự thảo Nghị quyết Đại hội và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.