Thời sự Lâm Đồng Đồng chí Huỳnh Minh Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy xã D’ran Sáng 17/8, tại xã D’ran, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung cùng các đại biểu chúc mừng đồng chí Huỳnh Minh Hải

Dự hội nghị có các đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn xã D’ran; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Huỳnh Minh Hải

Tại hội nghi, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã D’ran.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Ngay sau đó, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Huỳnh Minh Hải.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, đồng chí Lưu Văn Trung đề nghị đồng chí Huỳnh Minh Hải tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Đồng chí Huỳnh Minh Hải phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Huỳnh Minh Hải bày tỏ vinh dự và trách nhiệm trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời khẳng định quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy xã D’ran phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.