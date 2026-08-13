Xây dựng Đảng Đồng chí Nguyễn Văn Hữu giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Sáng 13/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã D'ran giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy xã D'ran.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đồng chí Nguyễn Văn Hữu thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã D'ran, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Nguyễn Văn Hữu đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hữu giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy là kết quả của quá trình rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hữu là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn về pháp luật, từng trưởng thành từ ngành thanh tra và đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng ủy xã D'ran, đồng chí Nguyễn Văn Hữu luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, khối lượng công việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy hiện nay rất lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm và chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong các lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hữu

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh hiện nay là tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh có 365 dự án gặp khó khăn về thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, đến nay, đã có hơn 140 dự án được tháo gỡ.

Tuy nhiên, số lượng dự án còn tồn đọng vẫn rất lớn, trong đó nhiều dự án liên quan đến những vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải được xem xét, xử lý chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng để đề xuất những giải pháp phù hợp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hữu

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Đồng chí Đặng Hồng Sỹ yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm việc xử lý các vụ việc, vụ án phải khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật.

Với đặc thù là địa phương có diện tích rộng, dân số đông, nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo, thời gian tới, Ban Nội chính Tỉnh ủy cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy những giải pháp phù hợp nhằm giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Đối với công tác cải cách tư pháp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là nhiệm vụ có khối lượng công việc rất lớn, cần được triển khai quyết liệt để bảo đảm tiến độ đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình xử lý các vụ việc, hạn chế tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp, phát sinh thành các điểm nóng.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã D'ran tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hữu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm công tác và năng lực chuyên môn của mình, đồng chí Nguyễn Văn Hữu sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng khối đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ đề nghị tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường phối hợp, phát huy trí tuệ tập thể trong quá trình tham mưu, góp phần nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Hữu bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Hữu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Hữu phát biểu nhận nhiệm vụ

Nhận thức sâu sắc vinh dự cũng như trách nhiệm trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Hữu khẳng định sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Hữu cam kết sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng môi trường làm việc dân chủ, thống nhất; phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm và tinh thần đổi mới để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.