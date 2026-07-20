Đời sống Đồng hành vun đắp khối đại đoàn kết Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gần gũi với đồng bào có đạo, đội ngũ chức sắc, chức việc tỉnh Lâm Đồng đã trở thành cầu nối tin cậy, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, đồng thời vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chức sắc, tôn giáo tại các địa phương luôn phát huy được vai trò của mình

Đồng hành từ cơ sở

Lâm Đồng là địa phương có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú với 312 cơ sở tín ngưỡng, 1.151 cơ sở tôn giáo, 740 tổ chức tôn giáo trực thuộc và hơn 1,6 triệu tín đồ, chiếm trên 41% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 3.347 chức sắc và khoảng 6.300 chức việc thuộc 13 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Đây là lực lượng có uy tín trong cộng đồng tôn giáo, giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, vận động đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp sức xây dựng quê hương. Tại nhiều địa phương, các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh hay bảo vệ môi trường đều nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ sở tôn giáo.

Với uy tín của mình, đội ngũ chức sắc, chức việc đã trở thành những tuyên truyền viên gần dân, giúp chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào có đạo bằng cách dễ hiểu, dễ tiếp nhận.

Linh mục Nguyễn An Phú Đông - Cha xứ Giáo xứ Đạ Tẻh cho biết, giáo hội luôn khuyến khích giáo dân sống "tốt đời, đẹp đạo", chấp hành pháp luật và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Nhiều năm qua, giáo dân trên địa bàn duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, hỗ trợ người nghèo, tham gia các chương trình thiện nguyện và đồng hành với chính quyền trong nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Tinh thần đồng hành với địa phương còn được thể hiện rõ qua những hoạt động an sinh xã hội. Thượng tọa Thích Vạn Trí - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Trụ trì chùa Vạn Đức chia sẻ, tinh thần từ bi của đạo Phật luôn hướng con người đến việc phụng sự cộng đồng. Bởi vậy, bên cạnh công tác hoằng pháp, tăng ni, phật tử luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cùng địa phương chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Vai trò của đồng bào các tôn giáo còn được thể hiện trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn tỉnh có 293 chức sắc, chức việc và tín đồ trúng cử, trong đó có 2 đại biểu Quốc hội, 4 đại biểu HĐND tỉnh và 287 đại biểu HĐND cấp xã.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp của các tổ chức tôn giáo đối với sự phát triển của địa phương. Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lâm Đồng mở rộng không gian phát triển sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là nền tảng để tạo sự đồng thuận xã hội, huy động các nguồn lực cùng xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.

Khi niềm tin được bồi đắp bằng trách nhiệm và sự sẻ chia, khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng thêm bền chặt. Đó cũng là nguồn sức mạnh để Lâm Đồng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, huy động sức dân, sức của toàn xã hội, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.