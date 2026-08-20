Kinh tế Đồng lòng xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào DTTS tại Lâm Đồng Từ những mảnh đất được người dân tự nguyện hiến tặng đến những ngày công lao động góp sức xây dựng đường giao thông, trường học, nhà văn hóa… tinh thần đồng lòng của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang trở thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Lâm Đồng.

Ổng K’Krang (bên trái) hiến tặng đất của gia đình để xây dựng Nhà văn hóa bon Đắk R’măng 3

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, người dân vừa là chủ thể, vừa là người trực tiếp thụ hưởng thành quả. Chính sự chủ động, đồng thuận và chung sức của người dân đã giúp nhiều công trình phục vụ cộng đồng được hình thành. Đó cũng chính là động lực để các địa phương hoàn thiện nhiều tiêu chí trong xây dựng NTM.

Tại bon Đắk R’măng 3, xã Tà Đùng (Lâm Đồng), tinh thần ấy được thể hiện rõ qua việc làm của ông K’Krang, người có uy tín trong cộng đồng.

Hơn 14 năm qua, ông luôn tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính ông là người tích cực vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, từng bước thay đổi những tập quán không còn phù hợp.

Đời sống vật chất cải thiện, tinh thần của bà con vùng DTTS từng bước khởi sắc, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới

Không chỉ tuyên truyền bằng lời nói, ông K’Krang còn tiên phong bằng hành động. Khi địa phương có chủ trương xây dựng nhà văn hóa bon, gia đình ông đã tự nguyện hiến 150 m² đất để công trình được xây dựng ở vị trí thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt.

Từ phần đất ấy, nhà văn hóa bon Đắk R’măng 3 được xây dựng khang trang, trở thành không gian sinh hoạt chung của cộng đồng. Các cuộc họp bon, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên hơn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

“ Từ lúc có nhà văn hóa mới, chúng tôi rất phấn khởi vì trẻ em trong vùng có nơi vui chơi, người lớn có nơi tập thể thao, dân vũ. Ông K'Kang, bon Đắk R’măng 3, xã Tà Đùng, Lâm Đồng

Không riêng bon Đắk R’măng 3, tại xã Nâm Nung, tinh thần chung sức xây dựng NTM cũng được lan tỏa đến mỗi hộ gia đình, mỗi cộng đồng dân cư.

Trong quá trình địa phương đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, người dân đã chủ động tham gia bằng nhiều hình thức, từ hiến đất đến đóng góp ngày công lao động.

Những ngôi nhà văn hóa tại các bon làng DTTS đều có sự đóng góp của bà con Nhân dân

Ông Vũ Văn Thuyên, Bí thư Chi bộ thôn Quảng Hà cho biết, thôn có đông đồng bào Dao sinh sống. Khi Nhà nước đầu tư xây dựng nhà văn hóa, 16 hộ đồng bào Dao đã đồng thuận hiến khoảng 1.500 m² đất để xây dựng công trình.

Không chỉ hiến đất, Nhân dân trong thôn còn tham gia ngày công lao động, quy đổi trị giá gần 100 triệu đồng, góp phần đưa công trình sớm hoàn thành. Vì vậy, nhà văn hóa không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng mà còn là kết quả của sự chung sức, đồng lòng giữa người dân và chính quyền địa phương.

“Xây dựng NTM là để người dân được hưởng lợi nên mỗi gia đình đều có trách nhiệm góp sức. Người có đất thì hiến đất, người có sức thì góp công, có điều kiện thì đóng góp kinh phí. Quan trọng là mọi người cùng thống nhất, cùng làm và cùng hưởng lợi”, ông Thuyên nói.

Từ những công trình thiết yếu được hình thành bằng sự chung tay của Nhà nước và Nhân dân, đời sống ở các bon, làng vùng DTTS tại nhiều vùng quê Lâm Đồng ngày càng có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển.

Đặc biệt, các thiết chế văn hóa không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, mà còn trở thành không gian để đồng bào gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Tri thức, văn hóa cũng được bà con vùng DTTS tại Lâm Đồng không ngừng trau dồi, phát triển

Nghệ nhân H Plơ, bon Sar Pa, xã Thuận An cho biết, khi Nhà nước đầu tư nhà văn hóa, bà con có thêm không gian để tập luyện văn nghệ, truyền dạy cồng chiêng và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

“Mỗi dịp lễ, Tết hay những sự kiện quan trọng của địa phương, người dân lại cùng nhau tề tựu, tiếng chiêng vang lên, những điệu múa truyền thống được tái hiện”, nữ nghệ nhân người M’nông chia sẻ.

Từ những mảnh đất được hiến tặng, những ngày công lao động và những đóng góp tự nguyện của người dân, nhiều công trình phục vụ cộng đồng đang từng bước hoàn thiện, góp phần làm cho diện mạo nông thôn vùng DTTS Lâm Đồng ngày càng khởi sắc. Quan trọng hơn, trong mỗi công trình ấy còn có sự đồng thuận, trách nhiệm và niềm tin của người dân.