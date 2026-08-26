Dòng máy Vivo X500 thiết lập kỷ lục dải nhạy sáng 17 stop để thách thức Apple, Samsung Mẫu flagship Vivo X500 chuẩn bị ra mắt với cảm biến 50 MP hợp tác cùng Sony, đạt dải nhạy sáng kỷ lục 17 stop cùng khả năng quay video HDR 4K 120 fps đỉnh cao.

Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành tâm điểm trên thị trường di động, dòng điện thoại cao cấp Vivo X500 chuẩn bị ra mắt như một lời khẳng định mạnh mẽ rằng phần cứng camera vẫn là thước đo đẳng cấp cốt lõi. Dù các thuật toán nhiếp ảnh điện toán trên các dòng máy tầm trung có thể cải thiện chất lượng ảnh, khả năng thu sáng vượt trội cùng kích thước cảm biến lớn của các thiết bị phân khúc cao cấp vẫn là yếu tố không thể thay thế.

Cảm biến BluePrint Guangy 900 và kỷ lục dải nhạy sáng 17 stop

Trọng tâm nâng cấp trên dòng flagship mới của Vivo nằm ở cảm biến máy ảnh có tên gọi BluePrint Guangy 900 (hoặc Bluetooth 900). Được đồng phát triển một phần cùng Sony, cảm biến này sở hữu độ phân giải 50 MP đi kèm kích thước 1/1,28 inch. Dù thông số này chưa chạm tới mức 1 inch như một số thế hệ trước, kích thước cảm biến trên vẫn vượt trội so với phần lớn smartphone hiện nay trên thị trường.

Đặc biệt, dải nhạy sáng (dynamic range) của cảm biến đạt mức kỷ lục 17 stop — con số cao nhất từng được ghi nhận trong ngành nhiếp ảnh di động. Thông số này giúp thiết bị bảo toàn chi tiết tối đa ở cả vùng sáng gắt và vùng tối sâu, hạn chế hiện tượng cháy sáng ở bầu trời hoặc mất chi tiết ở vùng tối.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Tên cảm biến BluePrint Guangy 900 (Bluetooth 900) Đơn vị hợp tác Sony Độ phân giải 50 MP Kích thước cảm biến 1/1,28 inch Dải nhạy sáng 17 stop (kỷ lục di động) Quay video Slow-motion 4K ở tốc độ 240 fps Quay video HDR HDR 4K ở tốc độ 120 fps

Không dừng lại ở chụp ảnh tĩnh, dải nhạy sáng rộng còn tối ưu hóa năng lực quay phim của Vivo X500. Thiết bị dự kiến hỗ trợ quay video chuyển động chậm chuẩn 4K ở tốc độ 240 fps và quay video HDR 4K ở tốc độ 120 fps với tính năng xuất trực tiếp định dạng HDR.

Hình ảnh thông số về camera dòng Vivo X500.

Chiến lược định danh sản phẩm và cục diện cạnh tranh mới

Bên cạnh phần cứng đột phá, Vivo cũng có sự thay đổi đáng chú ý về cách đặt tên khi tiến thẳng từ dòng X300 lên X500, bỏ qua hoàn toàn thế hệ X400. Quyết định này bắt nguồn từ tâm lý kiêng kỵ số 4 phổ biến tại các quốc gia khu vực Đông Á, nơi cách phát âm số 4 đồng âm với từ mang ý nghĩa không may mắn.

Chiến lược bỏ số tương tự từng được OnePlus áp dụng khi chuyển từ OnePlus 13 lên thẳng OnePlus 15 mà bỏ qua thế hệ 14. Trong bối cảnh OnePlus đang thu hẹp hiện diện tại một số thị trường quốc tế, sự xuất hiện của Vivo X500 với phần cứng cảm biến mới hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như iPhone 18 Pro và Galaxy S26 Ultra.