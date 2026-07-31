Đông Timor 0-3 Indonesia: Indonesia giành chiến thắng Indonesia có lợi thế rõ rệt trước Đông Timor nhờ vị trí cao hơn, nhiều điểm hơn và kết quả đối đầu gần nhất nghiêng về đội bóng này

Đông Timor 0 - 3 Indonesia Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Đông Timor tiếp đón Indonesia.

3' Rayhan Hannan nhận thẻ vàng ở phút 3 Phút 3, Rayhan Hannan nhận thẻ vàng sau một tình huống khiến trọng tài phải can thiệp. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

14' Jackson Fowler nhận thẻ vàng Phút 14', Jackson Fowler nhận thẻ vàng. Trận đấu sớm có thêm một cầu thủ phải nhận án phạt từ trọng tài.

21' Jackson Fowler nhận thẻ đỏ ở phút 21 Phút 21, Jackson Fowler nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Một bước ngoặt sớm khiến Jackson Fowler phải rời sân.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

54' Shayne Pattynama vào sân ở phút 54 Phút 54', Shayne Pattynama vào sân thay Brian Fatari. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh Jackson Fowler đã nhận thẻ đỏ ở phút 21.

54' Sandy Walsh vào sân thay Wahyu Prasetyo Phút 54, Sandy Walsh được tung vào sân thay Wahyu Prasetyo. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh Jackson Fowler đã nhận thẻ đỏ ở phút 21.

66' Ragnar Oratmangoen vào sân Phút 66', Ragnar Oratmangoen được tung vào sân thay Tim Geypens. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong hiệp hai.

66' Dony Tri Pamungkas vào sân Phút 66', Dony Tri Pamungkas được tung vào sân thay Marc Klok. Một sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý ở thời điểm trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng.

69' Eliano Reijnders nhận thẻ vàng Phút 69', Eliano Reijnders nhận thẻ vàng, thêm một dấu hiệu cho thấy trận đấu đang diễn ra quyết liệt.

69' Corsino Lemos vào sân phút 69 Phút 69, Corsino Lemos được tung vào sân thay Tristan Arrarte. Sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho đội bóng trong phần còn lại của trận đấu.

69' Corsino Lemos vào sân phút 69 Phút 69, Corsino Lemos vào sân thay Zion Cruz. Sự điều chỉnh diễn ra sau tình huống Mitchell Lee Baker đánh đầu nhưng không trúng đích.

74' Shayne Pattynama đưa Indonesia mở tỷ số Phút 74, Shayne Pattynama dứt điểm bằng chân phải sau đường kiến tạo của Dony Tri Pamungkas, đưa Indonesia vượt lên 0-1. Indonesia đã mở tỷ số trong thế trận đầy biến động.

76' Liam Farrugia nhận thẻ vàng Phút 76', Liam Farrugia nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt tiếp theo trong một trận đấu đã xuất hiện nhiều lần cảnh cáo.

77' Luís Figo vào sân ở phút 77 Phút 77, Luís Figo vào sân thay Olagar Malik. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một phương án nhân sự cho Indonesia trong những phút cuối.

77' Palomito Ribeiro vào sân ở phút 77 Phút 77, Palomito Ribeiro được tung vào sân, thay Claudio Osorio. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội bóng trong những phút cuối trận.

78' T. Haye lập công, Indonesia nới rộng cách biệt Phút 78, T. Haye dứt điểm bằng chân phải tung lưới đối phương, đưa Indonesia vươn lên dẫn 0-2. Bàn thắng giúp Indonesia nhân đôi cách biệt.

80' Ragnar Oratmangoen nhận thẻ vàng Phút 80, Ragnar Oratmangoen bị trọng tài rút thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

81' Mitchell Baker nâng tỷ số lên 0-3 Phút 81, Mitchell Baker dứt điểm chân phải lập công sau đường kiến tạo của Ragnar Oratmangoen, giúp Indonesia nới rộng cách biệt lên 0-3. Nếu giữ tỷ số này, Indonesia tạm đứng thứ 3 với 3 điểm, nhưng bảng đấu vẫn chưa chốt suất đi tiếp.

92' Indonesia áp đảo ở những phút cuối Bước sang phút 92, Indonesia vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 38-62 và số lần dứt điểm 4-20 . Đông Timor phải lùi sâu chịu trận, trong khi Indonesia tiếp tục duy trì sức ép qua số phạt góc 2-6 .

KT Kết thúc: Đông Timor 0-3 Indonesia Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 18:52 31/07/2026

Đông Timor Thống kê Indonesia 38% Kiểm soát bóng 62% 4 Dứt điểm 20 1 Trúng đích 8 2 Phạt góc 6 8 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật T. Haye Indonesia 1 bàn M Mitchell Baker Indonesia 1 bàn Shayne Pattynama Indonesia 1 bàn Ragnar Oratmangoen Indonesia 1 kiến tạo Dony Tri Pamungkas Indonesia 1 kiến tạo Jordi Amat Indonesia Điểm 7.29

Thông tin trận đấu

Đông Timor sẽ đối đầu Indonesia tại ASEAN Cup (AFF Championship) vào lúc 17:00 ngày 31/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium (Chonburi), trong bối cảnh hai đội có sự khác biệt đáng kể về điểm số và phong độ gần đây.

Indonesia hiện đứng thứ 3 với 3 điểm, trong khi Đông Timor xếp thứ 5 và chưa có điểm. Những dữ liệu này tạo nên nền tảng thuận lợi hơn cho Indonesia trước giờ bóng lăn, dù trận đấu vẫn cần được quyết định trên sân.

Indonesia bước vào trận với lợi thế về phong độ

Phong độ gần nhất của Indonesia ghi nhận một chiến thắng. Đây là tín hiệu tích cực trước cuộc đối đầu với Đông Timor, đội đã nhận thất bại trong cả 2 trận gần nhất được thống kê.

Sự khác biệt này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách hai đội tiếp cận trận đấu. Indonesia nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự tự tin cao hơn, cố gắng duy trì thế chủ động và tận dụng lợi thế từ trạng thái thi đấu ổn định. Ngược lại, Đông Timor cần ưu tiên sự chắc chắn, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận, để tránh bị cuốn vào thế trận do đối thủ kiểm soát.

Đối đầu nghiêng về Indonesia

Trong lần đối đầu gần nhất được cung cấp, Indonesia giành chiến thắng trước Đông Timor. Kết quả tổng hợp này tiếp tục củng cố lợi thế tâm lý cho Indonesia, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn với Đông Timor nếu muốn tạo ra thế trận cân bằng.

Tuy nhiên, dữ liệu đối đầu chỉ phản ánh một lần chạm trán gần nhất và không bao gồm tỷ số cụ thể. Vì vậy, điểm đáng chú ý nằm ở xu hướng kết quả, thay vì những nhận định mở rộng về lịch sử giữa hai đội.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Indonesia đang có 3 điểm và đứng thứ 3, còn Đông Timor chưa giành điểm nào, đứng thứ 5. Khoảng cách này cho thấy Indonesia đã có nền tảng tốt hơn trong giải đấu, trong khi Đông Timor cần cải thiện kết quả để tạo thêm sức cạnh tranh.

Dù vậy, vị trí trên bảng xếp hạng không thể thay thế màn trình diễn thực tế. Đông Timor vẫn có thể gây khó khăn nếu tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế khoảng trống và duy trì kỷ luật trong suốt trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Indonesia nhiều khả năng sẽ tìm cách kiểm soát nhịp độ và đưa trận đấu về thế có lợi cho mình. Với phong độ gần nhất tốt hơn cùng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, đội bóng này có cơ sở để chủ động triển khai thế trận thay vì chỉ chờ cơ hội phản công.

Trong khi đó, Đông Timor cần thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến và tránh để Indonesia có nhiều thời gian xử lý bóng ở khu vực nguy hiểm. Khả năng duy trì cự ly đội hình sẽ là yếu tố quan trọng, nhất là khi đội bóng này bước vào trận sau 2 thất bại liên tiếp.

Trận đấu cũng có thể được quyết định bởi cách hai đội phản ứng sau những tình huống quan trọng. Indonesia cần biến lợi thế về tinh thần và điểm số thành sự áp đảo thực tế, còn Đông Timor phải giữ được sự tập trung để kéo dài thời gian cân bằng.

Nhận định trước trận

Indonesia được đánh giá cao hơn nhờ đang đứng thứ 3 với 3 điểm, có phong độ gần nhất tích cực và giành chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất với Đông Timor. Những yếu tố này khiến Indonesia bước vào trận đấu với nhiều lợi thế hơn.

Đông Timor vẫn có cơ hội tạo ra một cuộc so tài khó đoán nếu cải thiện khả năng phòng ngự và duy trì sự ổn định trong cách tổ chức đội hình. Nhìn chung, Indonesia là đội chiếm ưu thế trước giờ thi đấu, nhưng kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào khả năng cụ thể hóa lợi thế trên sân Chonburi Daikin Stadium (Chonburi).

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Đông Timor · 0 thắng 0 hòa Indonesia · 1 thắng Indonesia 3 - 1 Đông Timor IND

Đông Timor 5 trận gần nhất B B T T B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 9 Thủng lưới Indonesia 5 trận gần nhất T T T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Singapore 2 2 0 0 +3 6 T T 2 Việt Nam 1 1 0 0 +7 3 T 3 Indonesia 1 1 0 0 +4 3 T 4 Campuchia 2 0 0 2 -5 0 B B 5 Đông Timor 2 0 0 2 -9 0 B B 5 TBC 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Đông Timor Không có thông tin Indonesia ✚ Kevin Diks (Foot Bruise)