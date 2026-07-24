Đông Timor 0-7 Việt Nam: Việt Nam giành chiến thắng Việt Nam thắng Đông Timor 0-7 tại Chonburi Daikin Stadium, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua sau khi bước vào trận ở hạng 3; Đông Timor, đứng hạng 5 và cùng chưa có điểm trước giờ bóng lăn, chịu thêm một thất bại nặng nề.

Đông Timor 0 - 7 Việt Nam Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Đông Timor tiếp đón Việt Nam.

7' Hêndrio đưa Việt Nam vượt lên Phút 7', Hêndrio tung cú sút chân trái làm tung lưới Đông Timor, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 0-1. Bàn thắng đến sớm giúp Việt Nam mở tỷ số, nhưng cục diện bảng đấu vẫn phải chờ thêm.

13' Việt Nam kiểm soát thế trận Sau 13 phút, Việt Nam đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 26-74, buộc Đông Timor lùi sâu phòng ngự. Dù số lần dứt điểm mới là 1-1, Việt Nam nhỉnh hơn ở khả năng đưa bóng trúng đích với 0-1.

25' Việt Nam kiểm soát thế trận Sau 25 phút, Việt Nam đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 45 - 55 và ưu thế rõ rệt về dứt điểm 1 - 5 . Đông Timor chịu sức ép, khi đội khách cũng vượt trội ở những pha dứt điểm trúng đích 0 - 3 .

31' Dinh Bac Nguyen nhân đôi cách biệt Phút 31', Dinh Bac Nguyen lập công sau đường kiến tạo của Hoang Duc Nguyen, giúp Việt Nam nhân đôi cách biệt trước Đông Timor. Tỷ số là 0-2.

38' Việt Nam áp đảo trước giờ nghỉ Phút 38', Việt Nam đang tạo sức ép rõ rệt dù thời lượng kiểm soát bóng khá cân bằng 48 - 52 . Đông Timor chịu trận khi chỉ dứt điểm 1 - 8 , còn Việt Nam có tới 0 - 4 lần đưa bóng trúng đích.

41' Hêndrio lập công, Việt Nam nới rộng cách biệt Phút 41, Hêndrio ghi bàn, giúp Việt Nam nới rộng cách biệt. Đội bóng áo đỏ đang thể hiện ưu thế rõ rệt trong trận đấu.

43' Dinh Bac Nguyen nâng tỷ số lên 0-4 Phút 43', Dinh Bac Nguyen dứt điểm chân phải ghi bàn sau đường kiến tạo của Quang Hai Nguyen, giúp Việt Nam nới rộng cách biệt lên 0-4.

45+1' Rafaelson ghi bàn, Việt Nam dẫn 0-5 Phút 45+1, Rafaelson lập công sau đường kiến tạo của Van Vi Nguyen, giúp Việt Nam nới rộng tỷ số lên 0-5. Một hiệp đấu bùng nổ của Việt Nam.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 5.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Việt Nam tiếp tục áp đảo Bước sang phút 51, Việt Nam vẫn kiểm soát thế trận và gây sức ép rõ rệt, thể hiện qua tỷ lệ cầm bóng 45 - 55 cùng ưu thế dứt điểm 2 - 14, trong đó có 7 lần trúng đích. Đông Timor chủ yếu chịu trận khi chưa có cú sút trúng đích nào, còn Việt Nam đã có 3 quả phạt góc.

63' Việt Nam thay người ở phút 63 Phút 63, Hoang Viet Anh Bui vào sân thay Thanh Chung Nguyen. Việt Nam tiếp tục làm mới đội hình trong thế trận đang hoàn toàn áp đảo Đông Timor.

63' Van Do Le vào sân ở phút 63 Phút 63, Van Do Le vào sân thay Tien Anh Truong. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của Việt Nam trong thế trận đang hoàn toàn nghiêng về họ.

63' Tuan Tai Phan vào sân phút 63 Phút 63, Tuan Tai Phan vào sân thay Van Vi Nguyen. Trong thế trận Việt Nam đang dẫn sâu, sự thay đổi này có thể giúp đội duy trì sức ép trong phần còn lại.

63' Việt Nam áp đảo sau phút 63 Phút 63, Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 42-58 và vượt trội về dứt điểm 3-18. Đông Timor gần như chỉ tập trung phòng ngự khi chưa có cú sút trúng đích nào, trong khi Việt Nam đã có 6 lần đưa bóng đi trúng đích.

65' Dinh Bac Nguyen giúp Việt Nam dẫn 0-6 Phút 65, Dinh Bac Nguyen lập công sau đường kiến tạo của Hoang Viet Anh Bui, nới rộng cách biệt lên 0-6 cho Việt Nam. Đông Timor tiếp tục bị bỏ xa trong thế trận mà Việt Nam đang hoàn toàn áp đảo.

68' Eric Silva nhận thẻ vàng Phút 68, Eric Silva nhận thẻ vàng khi Việt Nam đang dẫn Đông Timor 0-6.

75' Việt Nam hoàn toàn áp đảo thế trận Bước sang phút 75, Việt Nam hoàn toàn áp đảo với thời lượng cầm bóng 40 - 60 và số pha dứt điểm vượt trội 3 - 20 . Đông Timor gần như chỉ tập trung phòng ngự, trong khi Việt Nam tiếp tục gây sức ép qua ưu thế phạt góc 1 - 5 .

76' Hai Long Nguyen vào sân phút 76 Phút 76', Hai Long Nguyen vào sân thay Xuan Manh Pham. Việt Nam tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang dẫn Đông Timor 0-6.

76' Hai sự thay đổi ở phút 76 Phút 76', Juvito Moniz vào sân thay Silva Silva, còn Nguyen Hai Long thế chỗ Pham Xuan Manh. Việt Nam đang dẫn Đông Timor 0-6, nên những điều chỉnh này diễn ra khi thế trận gần như đã an bài.

79' Phản lưới nhà, Việt Nam nới rộng lên 0-7 Phút 79, Quang Hai Nguyen của Đông Timor đá phản lưới nhà, giúp Việt Nam nới rộng cách biệt lên 0-7. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo trong những phút cuối.

86' Nguyễn Trần Việt Cường vào sân Phút 86', Nguyễn Trần Việt Cường vào sân thay Hêndrio. Việt Nam có thêm đôi chân mới trong những phút cuối trận.

87' Việt Nam kiểm soát thế trận đến cuối trận Phút 87', Việt Nam vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 39 - 61 và ưu thế dứt điểm 4 - 23, trong đó trúng đích 0 - 10. Đông Timor gần như chỉ còn tập trung chống đỡ trước sức ép liên tục của đối thủ.

KT Kết thúc: Đông Timor 0-7 Việt Nam Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 7.

Cập nhật lúc 17:59 25/07/2026

Đội hình chính thức Đông Timor Sơ đồ 3-4-3 Việt Nam Sơ đồ 3-4-2-1 1 Dylan Niski 3 Eric Silva 4 Anizo Correia 16 Ryan Jom 7 Luís Figo 6 João Varudo 8 Claudio Osorio 23 Oatnasio da Silva 9 João Rangel 14 Zion Cruz 11 Zenivio Mota 1 Lê Giang Patrik 3 Nguyễn Văn Vĩ 7 Xuan Manh Pham 5 Đoàn Văn Hậu 15 Trương Tiến Anh 19 Quang Hai Nguyen 14 Hoang Duc Nguyen 10 Đỗ Hoàng Hên 16 Thanh Chung Nguyen 9 Nguyễn Đình Bắc 12 Nguyễn Xuân Son Cập nhật đội hình lúc 19:51 24/07/2026

Đông Timor Thống kê Việt Nam 40% Kiểm soát bóng 60% 7 Dứt điểm 23 0 Trúng đích 10 2 Phạt góc 6 4 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 7 3 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật Nguyễn Đình Bắc Việt Nam 4 bàn · 1 kiến tạo Đỗ Hoàng Hên Việt Nam 2 bàn Nguyễn Quang Hải Việt Nam 1 bàn · 2 kiến tạo Nguyễn Xuân Son Việt Nam 1 bàn Nguyễn Hoàng Đức Việt Nam 1 kiến tạo · điểm 8.36 Nguyễn Văn Vĩ Việt Nam 1 kiến tạo · điểm 7.17

Thông tin trận đấu

Đông Timor sẽ đối đầu Việt Nam tại ASEAN Cup (AFF Championship) lúc 20:30 ngày 24/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Chonburi Daikin Stadium ở Chonburi.

Việt Nam cần tạo khác biệt từ vị thế hiện tại

Trận đấu tại Chonburi Daikin Stadium mang đến cơ hội để một bên tạo dấu ấn rõ ràng hơn trong cục diện hiện tại. Tuy nhiên, những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm kết quả các trận gần nhất, số bàn thắng, số bàn thua hay thành tích đối đầu. Do đó, chưa thể xác định đội nào đang có phong độ tốt hơn hoặc đội nào chiếm ưu thế rõ rệt về hiệu quả thi đấu.

Đông Timor đang cần một màn trình diễn chặt chẽ, đặc biệt trong việc duy trì sự tập trung trước sức ép từ đối thủ có thứ hạng cao hơn.

Dù vậy, dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về lối chơi, đội hình dự kiến hoặc những nhân tố chủ chốt của Đông Timor. Mọi đánh giá chi tiết hơn về cách tổ chức phòng ngự, khả năng chuyển trạng thái hay phương án tấn công đều cần được kiểm chứng bằng thông tin bổ sung.

Chưa đủ dữ liệu để xác định sơ đồ chiến thuật

Nguồn thông tin không nêu sơ đồ dự kiến, danh sách cầu thủ đá chính hoặc những trường hợp vắng mặt của hai đội. Vì thế, chưa thể khẳng định Việt Nam sẽ sử dụng cách tiếp cận thiên về kiểm soát bóng, còn Đông Timor lựa chọn phòng ngự thấp và phản công.

Nhận định trước trận

Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với thứ hạng tốt hơn, nhưng cả hai đội đều chưa có điểm nên lợi thế trên giấy tờ chưa thể thay thế cho màn trình diễn thực tế. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng triển khai kế hoạch thi đấu và mức độ hiệu quả trong những thời điểm then chốt.

Nhìn chung, Việt Nam có cơ sở để được đánh giá cao hơn nhờ vị trí thứ 3 so với hạng 5 của Đông Timor. Tuy nhiên, khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, nhận định phù hợp nhất là chờ màn thể hiện thực tế của hai đội tại Chonburi Daikin Stadium.

Đông Timor 5 trận gần nhất T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Việt Nam 5 trận gần nhất T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Singapore 0 0 0 0 0 0 2 Indonesia 0 0 0 0 0 0 3 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 4 Campuchia 0 0 0 0 0 0 5 Đông Timor 0 0 0 0 0 0 5 TBC 0 0 0 0 0 0