Drita hai lần vượt lên nhưng bị Inter Club d'Escaldes cầm hòa 2-2 tại vòng Playoff Thi đấu trên sân Stadiumi Fadil Vokrri ở vòng Playoff UEFA Europa Conference League, Drita hai lần vươn lên dẫn trước nhờ Salihu và Krasniqi, nhưng Inter Club d'Escaldes đã kiên cường gỡ hòa 2-2 nhờ các bàn thắng của Berlanga cùng Lopez.

Drita 2 - 2 Inter Club d'Escaldes Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Drita tiếp đón Inter Club d'Escaldes.

4' H. Salihu mở tỷ số sớm cho Drita ngay phút 4 Ngay ở phút 4, H. Salihu lập công đưa Drita vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm trên sân Stadiumi Fadil Vokrri mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho Drita trước Inter Club d'Escaldes.

13' D. Berlanga gỡ hòa 1-1 cho Inter Club d'Escaldes Phút 13, nhận đường kiến tạo từ M. Pochettino , D. Berlanga lập công quân bình tỷ số 1-1 cho Inter Club d'Escaldes. Bàn thắng giúp đội khách nhanh chóng san bằng cách biệt sau khi nhận bàn thua ở phút thứ 4, đưa trận đấu tại vòng Playoff UEFA Europa Conference League trở lại vạch xuất phát.

17' A. Bytyci của Drita nhận thẻ vàng ở phút 17 Phút 17, cầu thủ A. Bytyci bên phía Drita đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Việc để Inter Club d'Escaldes gỡ hòa 1-1 ở phút 13 khiến đội chủ nhà thi đấu có phần vội vã và phải nhận thẻ phạt sớm.

19' Thẻ vàng cho Soule, trận đấu diễn ra căng thẳng Phút 19, đến lượt Soule bên phía Inter Club d'Escaldes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Chỉ ít phút sau khi A. Bytyci bên phía Drita bị cảnh cáo, sự quyết liệt trong các tình huống tranh chấp tiếp tục đẩy sức nóng của trận đấu lên cao.

23' Thẻ vàng liên tiếp, A. H. Hernandez dính án phạt Phút 23, trọng tài tiếp tục phải rút thẻ vàng dành cho A. H. Hernandez bên phía Inter Club d'Escaldes sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ ba chỉ trong ít phút ngắn ngủi, phản ánh sức nóng đang gia tăng khi tỷ số trên sân đang là 1-1.

29' I. Jashari nhận thẻ vàng, trận đấu gia tăng sức nóng Phút 29, trọng tài rút thẻ vàng dành cho I. Jashari bên phía Drita sau một tình huống can thiệp quyết liệt. Cuộc đối đầu đang diễn ra giằng co và liên tục xuất hiện các án phạt, khi hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 1-1.

39' J. Torres bên phía Inter Club d'Escaldes nhận thẻ vàng Trận đấu tiếp tục nóng lên ở phút 39 khi J. Torres của Inter Club d'Escaldes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là thẻ phạt thứ ba dành cho đại diện Andorra trong hiệp một, phản ánh tính chất quyết liệt khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

42' B. Krasniqi tái lập thế dẫn bàn cho Drita Phút 42, từ đường kiến tạo của I. Jashari , B. Krasniqi dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 2-1 cho Drita. Pha lập công quan trọng giúp đội chủ nhà một lần nữa vượt lên dẫn trước Inter Club d'Escaldes ngay trước khi hiệp một khép lại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' R. Broja được tung vào sân Phút 46, Drita đưa R. Broja vào sân thay K. Nguena. Sự điều chỉnh đến ngay đầu hiệp hai khi Drita đang dẫn 2-1.

48' Drita kiểm soát thế trận sau giờ nghỉ Bước sang phút 48, Drita vẫn kiểm soát bóng vượt trội 67% - 33% và duy trì lợi thế dẫn 2 - 1. Inter Club d'Escaldes chưa tạo được nhiều áp lực, dù đã có 2 quả phạt góc so với 0 của đội chủ nhà.

56' David Lopez đưa trận đấu về vạch xuất phát Phút 56, David Lopez lập công cho Inter Club d'Escaldes, gỡ hòa 2-2 trước Drita. Trận đấu lại trở nên căng thẳng sau bàn san bằng cách biệt này.

56' Inter Club d'Escaldes tung B. Arellano vào sân Phút 56, Inter Club d'Escaldes quyết định điều chỉnh nhân sự khi B. Arellano vào sân thay cho Soule . Quyết định rút Soule — người đã nhận một thẻ vàng trước đó — ra nghỉ diễn ra ngay sau khi đội khách quân bằng tỷ số 2-2.

60' Drita kiểm soát bóng nhưng chưa tạo áp lực Bước sang phút 60, Drita kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 67% - 33%, nhưng Inter Club d'Escaldes vẫn cho thấy sự chủ động trong các tình huống cố định khi dẫn 0 - 2 về phạt góc. Nhịp trận bị ngắt quãng bởi số pha phạm lỗi 4 - 12.

65' Drita làm mới hàng công, A. Manaj vào sân Phút 65, Drita quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Manaj được tung vào sân để thay thế cho W. Baeten . Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 2-2, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên.

68' Thẻ vàng cho J. Diaz ở phút 68 Phút 68, J. Diaz bên phía Inter Club d'Escaldes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận tiếp tục diễn ra căng thẳng và nảy lửa khi tỷ số đang là 2-2.

72' Drita áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Bước sang phút 72, Drita tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 67% - 33% so với Inter Club d'Escaldes. Dù vậy, đội khách lại nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc (0 - 2), đồng thời liên tục phạm lỗi (4 - 12) nhằm gián đoạn các đợt lên bóng của chủ nhà khi tỷ số đang là 2 - 2.

73' A. Otegui nhận thẻ vàng ở phút 73 Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng phạt A. Otegui bên phía Inter Club d'Escaldes. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 căng thẳng, đại diện đến từ Andorra liên tục phải nhận các án phạt từ trọng tài để ngăn chặn sức ép của đối thủ.

76' Drita điều chỉnh nhân sự, L. Balaj thay A. Bytyci Ở phút 76, Drita thực hiện sự thay đổi người khi rút A. Bytyci – cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng ở phút 17 – ra nghỉ để nhường chỗ cho L. Balaj . Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ giúp Drita gia tăng sức ép ở những phút cuối trận.

79' Thẻ vàng cho R. Broja ở phút 79 Phút 79, cầu thủ R. Broja bên phía Drita đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu đang diễn ra vô cùng quyết liệt khi tỷ số vẫn đang hòa 2-2 và hai bên liên tục có các pha can thiệp quá đà ở những phút cuối.

80' Inter Club d'Escaldes tăng cường nhân sự ở phút 80 Phút 80, ban huấn luyện Inter Club d'Escaldes quyết định đưa J. Camara vào sân thay cho D. Berlanga . Trong thế trận đang hòa 2-2 giằng co, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới cho đội khách trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

80' Inter Club d'Escaldes tung L. Diaby vào sân ở phút 80 Phút 80, Inter Club d'Escaldes quyết định điều chỉnh nhân sự khi L. Diaby được tung vào sân thay cho Modric. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 đầy giằng co, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên khác biệt ở những phút cuối trận.

84' Inter Club d'Escaldes tung V. Alonso vào sân thay A. Otegui Đến phút 84, Inter Club d'Escaldes thực hiện sự thay đổi người khi V. Alonso được tung vào sân thế chỗ cho A. Otegui . Đội khách muốn tăng cường sự tươi mới cho đội hình trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2.

84' Drita áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Tiến về những phút cuối trận ở phút 84, Drita áp đảo hoàn toàn về tỷ lệ cầm bóng 67% - 33% nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên. Dù vậy, tỷ số giữa hai đội vẫn đang dừng ở kết quả hòa 2 - 2 trong bối cảnh Inter Club d'Escaldes liên tục ngắt nhịp đối thủ với số lần phạm lỗi 4 - 12.

85' A. Sanchez nhận thẻ vàng ở phút 85 Phút 85, trọng tài rút thẻ vàng phạt A. Sanchez bên phía Inter Club d'Escaldes . Trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng ở những phút cuối khi hai đội vẫn đang hòa nhau 2-2.

88' Drita làm mới nhân sự ở phút 88 Phút 88, Drita có sự thay đổi người khi E. Rroca được tung vào sân để thay cho B. Krasniqi . Khi tỷ số trận đấu đang là 2-2, đây được kỳ vọng là quân bài giúp đội chủ nhà tạo ra đột biến ở những phút cuối trận.

KT Kết thúc: Drita 2-2 Inter Club d'Escaldes Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 02:51 21/08/2026

Đội hình chính thức Drita Sơ đồ · HLV Ardijan Nuhiji Inter Club d'Escaldes Sơ đồ · HLV Felip Ortiz Cập nhật đội hình lúc 00:31 21/08/2026

Drita Thống kê Inter Club d'Escaldes 67% Kiểm soát bóng 33% 3 Trúng đích 1 0 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 0

Trận đấu giữa Drita và Inter Club d'Escaldes diễn ra vào lúc 01h00 ngày 21/08/2026 trên sân vận động Stadiumi Fadil Vokrri, trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất loại trực tiếp vô cùng gay cấn, nơi tấm vé đi tiếp chỉ dành cho đội giành chiến thắng, còn đội thất bại sẽ chính thức chia tay giải đấu.

Phong độ ấn tượng và lịch sử đối đầu

Bước vào cuộc so tài này, Drita đang thể hiện phong độ thi đấu rất thăng hoa. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng này đã giành tới 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Thành tích bất bại duy trì qua nhiều lượt trận mang lại sự tự tin lớn cho Drita khi họ được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc của sân Stadiumi Fadil Vokrri.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Inter Club d'Escaldes cũng cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm. Đội khách bước vào trận đấu này với hành trang là 2 trận thắng liên tiếp gần nhất. Sự hưng phấn về mặt tinh thần sẽ là vũ khí quan trọng giúp đại diện khách quan sẵn sàng vượt qua thử thách.

Về lịch sử chạm trán, hai câu lạc bộ mới chỉ có đúng 1 lần đối đầu trong quá khứ. Ở lần đọ sức duy nhất đó, Drita đã nắm lợi thế và giành được chiến thắng. Thống kê này mang lại điểm tựa tinh thần không nhỏ cho đội chủ nhà trước khi bước vào cuộc tái đấu.

Cục diện kịch tính của trận đấu loại trực tiếp

Do thi đấu theo thể thức sinh tử loại trực tiếp, cả Drita và Inter Club d'Escaldes đều sẽ phải tính toán vô cùng cẩn trọng. Không có cơ hội sửa sai sau khi tiếng còi kết thúc vang lên, sự tập trung tối đa trong từng khoảnh khắc sẽ quyết định cái tên tiếp tục hành trình tại giải đấu châu lục.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Drita · 1 thắng 0 hòa Inter Club d'Escaldes · 0 thắng Drita 2 - 1 Inter Club d'Escaldes DRI

Drita 5 trận gần nhất T T T T H 4 Trận 3-1-0 T-H-B 12 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới Inter Club d'Escaldes 5 trận gần nhất T T B H B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới