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    Drita ngược dòng thắng đậm, Tre Fiori gục ngã ở vòng loại Conference League

    Đại Ngàn06/08/2026 22:18

    Drita ngược dòng đánh bại Tre Fiori 1-4 tại vòng loại thứ 3 UEFA Europa Conference League trên sân San Marino Stadium, qua đó tạo lợi thế lớn, còn đội chủ nhà nhận thất bại nặng nề.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Tre Fiori 1-4 Drita: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Tre Fiori1 - 4DritaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Tre Fiori tiếp đón Drita.

    • 12'Drita kiểm soát thế trận từ sớm

      Sau 12 phút, Drita đang chiếm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 26% - 74% và 2 quả phạt góc, trong khi Tre Fiori chủ yếu lùi sâu phòng ngự. Thế trận nghiêng rõ về Drita, dù tỷ số vẫn là 0-0.

    • 24'Drita áp đảo thế trận

      Sau 24 phút, Drita đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 26% - 74% và hưởng 0 - 4 quả phạt góc. Tre Fiori chủ yếu phải tập trung phòng ngự, trong khi Drita duy trì sức ép nhưng chưa thể tạo khác biệt.

    • 36'Drita áp đảo thế trận

      Phút 36', Drita đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 31% - 69%, buộc Tre Fiori lùi sâu phòng ngự. Sự áp đảo còn thể hiện qua số phạt góc 0 - 4, dù sức ép vẫn chưa được chuyển hóa thành bàn thắng.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Tre Fiori thay người đầu hiệp hai

      Phút 46', Tre Fiori đưa J. van Nek vào sân thay F. Benedettini. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai trong bối cảnh Tre Fiori đang chịu sức ép từ Drita.

    • 49'Drita kiểm soát, Tre Fiori chịu trận

      Bước sang phút 49, Drita đang kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng, trong khi Tre Fiori chủ yếu lùi sâu phòng ngự. Sức ép của đội khách còn thể hiện qua số phạt góc 0 - 4, dù tỷ số vẫn là 0-0.

    • 56'Tre Fiori mở tỷ số nhờ M. Prandelli

      Phút 56, M. Prandelli dứt điểm ghi bàn cho Tre Fiori sau đường kiến tạo của B. Sami, đưa đội chủ nhà dẫn Drita 1-0. Tre Fiori đã tận dụng tốt cơ hội để phá vỡ thế cân bằng.

    • 59'Drita thay người sau bàn mở tỷ số

      Phút 59, Drita đưa L. Balaj vào sân thay I. Jashari. Tre Fiori đang dẫn 1-0, và Drita lập tức làm mới nhân sự để tìm cách phản ứng.

    • 61'Drita gỡ hòa nhờ R. Ovouka

      Phút 61, R. Ovouka lập công giúp Drita gỡ hòa 1-1 trước Tre Fiori. Thế trận trở lại cân bằng sau khi Drita tìm được bàn đáp trả.

    • 61'Drita áp đảo, Tre Fiori bảo toàn lợi thế

      Phút 61', Drita áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 34% - 66% và phạt góc 0 - 7. Tre Fiori đang dẫn 1-0 nên chủ yếu lùi sâu phòng ngự, trong khi Drita liên tục gây sức ép tìm bàn gỡ.

    • 63'A. Manaj giúp Drita vượt lên

      Phút 63', A. Manaj lập công, đưa Drita vượt lên dẫn trước Tre Fiori với tỷ số 1-2. Drita ghi liền hai bàn trong ít phút và tạo bước ngoặt đáng chú ý của trận đấu.

    • 69'Tre Fiori điều chỉnh nhân sự ở phút 69

      Phút 69', Tre Fiori đưa S. Giocondi vào sân thay T. Syku. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà tìm thêm năng lượng sau khi Drita liên tiếp ghi bàn.

    • 75'Drita áp đảo thế trận ở phút 75

      Bước sang phút 75, Drita đang kiểm soát hoàn toàn với 68% thời lượng cầm bóng và tạo sức ép liên tục qua 7 quả phạt góc, trong khi Tre Fiori chỉ có 32% và chưa được hưởng phạt góc. Tre Fiori buộc phải lùi sâu phòng ngự trước sức ép ngày càng lớn.

    • 77'Drita điều chỉnh nhân sự ở phút 77

      Phút 77', Drita đưa W. Baeten vào sân thay A. Manaj. Đội khách thực hiện sự điều chỉnh khi đang nắm lợi thế trước Tre Fiori.

    • 77'Drita thay người ở phút 77

      Phút 77', Drita đưa B. Sheji vào sân thay K. Abazaj. Đội khách thực hiện sự điều chỉnh khi đang nắm lợi thế trước Tre Fiori.

    • 80'Tre Fiori điều chỉnh nhân sự phút 80

      Phút 80, M. Ferri vào sân thay F. Mancini bên phía Tre Fiori. Trong thế bị dẫn 1-2, Tre Fiori tiếp tục tìm kiếm sự khác biệt ở những phút cuối.

    • 82'B. Krasniqi nới rộng cách biệt cho Drita

      Phút 82', B. Krasniqi lập công, giúp Drita nới rộng cách biệt lên 1-3 trước Tre Fiori. Drita đang tạo ra lợi thế đáng kể trong những phút cuối trận.

    • 87'Drita áp đảo trong những phút cuối

      Phút 87', Drita vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận khi chiếm 67% thời lượng cầm bóng, trong khi Tre Fiori phải lùi sâu chịu trận. Sức ép còn thể hiện rõ qua 9 quả phạt góc của Drita so với 0 của đối thủ, dù nhịp độ không quá dồn dập.

    • 88'Drita thay người ở phút 88

      Phút 88', Drita đưa R. Broja vào sân thay A. Dabiqaj. Đội khách chủ động làm mới nhân sự khi đang dẫn Tre Fiori 3-1.

    • 90+3'B. Krasniqi ấn định cách biệt cho Drita

      Phút 90+3', B. Krasniqi lập công trên chấm phạt đền, giúp Drita nới rộng cách biệt trước Tre Fiori. Tỷ số hiện là Tre Fiori 1-4 Drita.

    • KTKết thúc: Tre Fiori 1-4 Drita

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

    Cập nhật lúc 03:56 07/08/2026

    Đội hình chính thức
    Tre Fiori
    Sơ đồ 4-5-1 · HLV Matteo Cecchetti
    Drita
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Zekirija Ramadani
    17
    Michele Nardi
    2
    Alessandro D'Addario
    6
    Tom Syku
    23
    Alex Sirri
    3
    Mattia Sancisi
    22
    Filippo Mancini
    8
    Luca Censoni
    4
    Brando Sami
    20
    Federico Benedettini
    24
    Pietro Mengucci
    9
    Matteo Prandelli
    1
    Faton Maloku
    2
    Besnik Krasniqi
    25
    Altin Bytyçi
    32
    Jorgo Pëllumbi
    26
    Raddy Ovouka
    14
    Albert Dabiqaj
    8
    Vesel Limaj
    77
    Kristal Abazaj
    19
    Blerim Krasniqi
    7
    Igball Jashari
    9
    Arb Manaj
    Dự bị
    Tre Fiori
    33 Michele Berardi18 Massimo Francioni12 Federico Pesaresi77 Mario Ferri72 Simone Giocondi16 Federico Dolcini11 Joas van Nek
    Drita
    22 Laurit Behluli74 Eron Isufi28 Agan Mjaki55 Hajdin Salihu3 Blerton Sheji99 Mike Arthur24 William Baeten10 Liridon Balaj4 Rron Broja
    Cập nhật đội hình lúc 01:30 07/08/2026
    Tre FioriThống kêDrita
    33%
    Kiểm soát bóng
    67%
    2
    Trúng đích
    9
    0
    Phạt góc
    9
    18
    Phạm lỗi
    16
    0
    Việt vị
    0

    Thông tin trận đấu

    Tre Fiori sẽ chạm trán Drita tại UEFA Europa Conference League vào lúc 02:00 ngày 07/08/2026. Cuộc đối đầu diễn ra trên sân San Marino Stadium.

    Đây là trận đấu mà những dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về vị trí, khoảng cách điểm số, lịch sử đối đầu, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, trọng tâm nhận định được đặt vào phong độ gần nhất của Drita và những yếu tố có thể xác định chắc chắn trước giờ bóng lăn.

    Phong độ gần nhất của Drita

    Drita đang có chuỗi phong độ gồm 1 trận hòa và 1 trận thắng trong 2 trận gần nhất. Kết quả này cho thấy đội bóng duy trì được trạng thái ổn định trước cuộc đối đầu với Tre Fiori, dù dữ liệu chưa đủ để đánh giá sâu hơn về chất lượng màn trình diễn hoặc hiệu suất tấn công, phòng ngự.

    Việc Drita không thua trong 2 trận gần nhất có thể giúp đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, không nên mở rộng kết luận vượt quá những gì kết quả tổng hợp cho phép, bởi chưa có thông tin về đối thủ, tỷ số, thời điểm hay diễn biến cụ thể của các trận đấu trước.

    Tre Fiori đối mặt với bài toán chưa có lời giải

    Dữ liệu được cung cấp không nêu phong độ gần đây, lực lượng hay chiến thuật của Tre Fiori. Do đó, chưa thể xác định đội chủ nhà sẽ lựa chọn cách tiếp cận chủ động, kiểm soát bóng hay ưu tiên sự an toàn trong trận đấu này.

    Tương tự, cũng chưa có cơ sở để khẳng định Tre Fiori gặp bất lợi về nhân sự hoặc kinh nghiệm thi đấu. Những đánh giá như vậy chỉ có thể được đưa ra khi có thêm thông tin cụ thể về đội hình, cầu thủ vắng mặt và màn trình diễn gần đây.

    Điểm chờ đợi về chiến thuật

    Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng hai đội chuyển hóa thế trận thành cơ hội, nhưng dữ liệu hiện tại chưa cung cấp sơ đồ chiến thuật, cách vận hành hoặc các cá nhân chủ chốt. Vì vậy, không thể đưa ra nhận định chắc chắn về khu vực tranh chấp chính hay những mối đe dọa cụ thể trên sân.

    Với Drita, chuỗi 1 trận hòa và 1 trận thắng là cơ sở duy nhất cho thấy đội khách đang có sự ổn định nhất định. Trong khi đó, Tre Fiori cần tận dụng lợi thế sân San Marino Stadium, dù chưa có đủ thông tin để đánh giá mức độ ảnh hưởng của yếu tố này.

    Nhận định trước trận

    Drita có nền tảng phong độ gần nhất tích cực hơn về mặt kết quả, khi không thua trong 2 trận được cung cấp. Tuy nhiên, sự thiếu hụt dữ liệu về Tre Fiori, lực lượng và chiến thuật khiến mọi kết luận sâu hơn đều cần được thận trọng.

    Nhìn chung, đây là trận đấu mà Drita có thể bước vào với sự tự tin từ kết quả gần đây, còn Tre Fiori sẽ cần tạo ra câu trả lời trên sân nhà. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào màn thể hiện thực tế của hai đội tại San Marino Stadium.

    Tre Fiori
    5 trận gần nhất
    BBBBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Drita
    5 trận gần nhất
    THBHB
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Drita ngược dòng thắng đậm, Tre Fiori gục ngã ở vòng loại Conference League
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