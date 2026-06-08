Drita ngược dòng thắng đậm, Tre Fiori gục ngã ở vòng loại Conference League Drita ngược dòng đánh bại Tre Fiori 1-4 tại vòng loại thứ 3 UEFA Europa Conference League trên sân San Marino Stadium, qua đó tạo lợi thế lớn, còn đội chủ nhà nhận thất bại nặng nề.

Tre Fiori 1 - 4 Drita Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Tre Fiori tiếp đón Drita.

12' Drita kiểm soát thế trận từ sớm Sau 12 phút, Drita đang chiếm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 26% - 74% và 2 quả phạt góc, trong khi Tre Fiori chủ yếu lùi sâu phòng ngự. Thế trận nghiêng rõ về Drita, dù tỷ số vẫn là 0-0.

24' Drita áp đảo thế trận Sau 24 phút, Drita đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 26% - 74% và hưởng 0 - 4 quả phạt góc. Tre Fiori chủ yếu phải tập trung phòng ngự, trong khi Drita duy trì sức ép nhưng chưa thể tạo khác biệt.

36' Drita áp đảo thế trận Phút 36', Drita đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 31% - 69%, buộc Tre Fiori lùi sâu phòng ngự. Sự áp đảo còn thể hiện qua số phạt góc 0 - 4, dù sức ép vẫn chưa được chuyển hóa thành bàn thắng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Tre Fiori thay người đầu hiệp hai Phút 46', Tre Fiori đưa J. van Nek vào sân thay F. Benedettini. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai trong bối cảnh Tre Fiori đang chịu sức ép từ Drita.

49' Drita kiểm soát, Tre Fiori chịu trận Bước sang phút 49, Drita đang kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng, trong khi Tre Fiori chủ yếu lùi sâu phòng ngự. Sức ép của đội khách còn thể hiện qua số phạt góc 0 - 4, dù tỷ số vẫn là 0-0.

56' Tre Fiori mở tỷ số nhờ M. Prandelli Phút 56, M. Prandelli dứt điểm ghi bàn cho Tre Fiori sau đường kiến tạo của B. Sami, đưa đội chủ nhà dẫn Drita 1-0. Tre Fiori đã tận dụng tốt cơ hội để phá vỡ thế cân bằng.

59' Drita thay người sau bàn mở tỷ số Phút 59, Drita đưa L. Balaj vào sân thay I. Jashari. Tre Fiori đang dẫn 1-0, và Drita lập tức làm mới nhân sự để tìm cách phản ứng.

61' Drita gỡ hòa nhờ R. Ovouka Phút 61, R. Ovouka lập công giúp Drita gỡ hòa 1-1 trước Tre Fiori. Thế trận trở lại cân bằng sau khi Drita tìm được bàn đáp trả.

61' Drita áp đảo, Tre Fiori bảo toàn lợi thế Phút 61', Drita áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 34% - 66% và phạt góc 0 - 7. Tre Fiori đang dẫn 1-0 nên chủ yếu lùi sâu phòng ngự, trong khi Drita liên tục gây sức ép tìm bàn gỡ.

63' A. Manaj giúp Drita vượt lên Phút 63', A. Manaj lập công, đưa Drita vượt lên dẫn trước Tre Fiori với tỷ số 1-2. Drita ghi liền hai bàn trong ít phút và tạo bước ngoặt đáng chú ý của trận đấu.

69' Tre Fiori điều chỉnh nhân sự ở phút 69 Phút 69', Tre Fiori đưa S. Giocondi vào sân thay T. Syku. Sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà tìm thêm năng lượng sau khi Drita liên tiếp ghi bàn.

75' Drita áp đảo thế trận ở phút 75 Bước sang phút 75, Drita đang kiểm soát hoàn toàn với 68% thời lượng cầm bóng và tạo sức ép liên tục qua 7 quả phạt góc, trong khi Tre Fiori chỉ có 32% và chưa được hưởng phạt góc. Tre Fiori buộc phải lùi sâu phòng ngự trước sức ép ngày càng lớn.

77' Drita điều chỉnh nhân sự ở phút 77 Phút 77', Drita đưa W. Baeten vào sân thay A. Manaj. Đội khách thực hiện sự điều chỉnh khi đang nắm lợi thế trước Tre Fiori.

77' Drita thay người ở phút 77 Phút 77', Drita đưa B. Sheji vào sân thay K. Abazaj. Đội khách thực hiện sự điều chỉnh khi đang nắm lợi thế trước Tre Fiori.

80' Tre Fiori điều chỉnh nhân sự phút 80 Phút 80, M. Ferri vào sân thay F. Mancini bên phía Tre Fiori. Trong thế bị dẫn 1-2, Tre Fiori tiếp tục tìm kiếm sự khác biệt ở những phút cuối.

82' B. Krasniqi nới rộng cách biệt cho Drita Phút 82', B. Krasniqi lập công, giúp Drita nới rộng cách biệt lên 1-3 trước Tre Fiori. Drita đang tạo ra lợi thế đáng kể trong những phút cuối trận.

87' Drita áp đảo trong những phút cuối Phút 87', Drita vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận khi chiếm 67% thời lượng cầm bóng, trong khi Tre Fiori phải lùi sâu chịu trận. Sức ép còn thể hiện rõ qua 9 quả phạt góc của Drita so với 0 của đối thủ, dù nhịp độ không quá dồn dập.

88' Drita thay người ở phút 88 Phút 88', Drita đưa R. Broja vào sân thay A. Dabiqaj. Đội khách chủ động làm mới nhân sự khi đang dẫn Tre Fiori 3-1.

90+3' B. Krasniqi ấn định cách biệt cho Drita Phút 90+3', B. Krasniqi lập công trên chấm phạt đền, giúp Drita nới rộng cách biệt trước Tre Fiori. Tỷ số hiện là Tre Fiori 1-4 Drita.

KT Kết thúc: Tre Fiori 1-4 Drita Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 03:56 07/08/2026

Đội hình chính thức Tre Fiori Sơ đồ 4-5-1 · HLV Matteo Cecchetti Drita Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Zekirija Ramadani 17 Michele Nardi 2 Alessandro D'Addario 6 Tom Syku 23 Alex Sirri 3 Mattia Sancisi 22 Filippo Mancini 8 Luca Censoni 4 Brando Sami 20 Federico Benedettini 24 Pietro Mengucci 9 Matteo Prandelli 1 Faton Maloku 2 Besnik Krasniqi 25 Altin Bytyçi 32 Jorgo Pëllumbi 26 Raddy Ovouka 14 Albert Dabiqaj 8 Vesel Limaj 77 Kristal Abazaj 19 Blerim Krasniqi 7 Igball Jashari 9 Arb Manaj Dự bị Tre Fiori 33 Michele Berardi 18 Massimo Francioni 12 Federico Pesaresi 77 Mario Ferri 72 Simone Giocondi 16 Federico Dolcini 11 Joas van Nek Drita 22 Laurit Behluli 74 Eron Isufi 28 Agan Mjaki 55 Hajdin Salihu 3 Blerton Sheji 99 Mike Arthur 24 William Baeten 10 Liridon Balaj 4 Rron Broja Cập nhật đội hình lúc 01:30 07/08/2026

Tre Fiori Thống kê Drita 33% Kiểm soát bóng 67% 2 Trúng đích 9 0 Phạt góc 9 18 Phạm lỗi 16 0 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

Tre Fiori sẽ chạm trán Drita tại UEFA Europa Conference League vào lúc 02:00 ngày 07/08/2026. Cuộc đối đầu diễn ra trên sân San Marino Stadium.

Đây là trận đấu mà những dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về vị trí, khoảng cách điểm số, lịch sử đối đầu, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, trọng tâm nhận định được đặt vào phong độ gần nhất của Drita và những yếu tố có thể xác định chắc chắn trước giờ bóng lăn.

Phong độ gần nhất của Drita

Drita đang có chuỗi phong độ gồm 1 trận hòa và 1 trận thắng trong 2 trận gần nhất. Kết quả này cho thấy đội bóng duy trì được trạng thái ổn định trước cuộc đối đầu với Tre Fiori, dù dữ liệu chưa đủ để đánh giá sâu hơn về chất lượng màn trình diễn hoặc hiệu suất tấn công, phòng ngự.

Việc Drita không thua trong 2 trận gần nhất có thể giúp đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, không nên mở rộng kết luận vượt quá những gì kết quả tổng hợp cho phép, bởi chưa có thông tin về đối thủ, tỷ số, thời điểm hay diễn biến cụ thể của các trận đấu trước.

Tre Fiori đối mặt với bài toán chưa có lời giải

Dữ liệu được cung cấp không nêu phong độ gần đây, lực lượng hay chiến thuật của Tre Fiori. Do đó, chưa thể xác định đội chủ nhà sẽ lựa chọn cách tiếp cận chủ động, kiểm soát bóng hay ưu tiên sự an toàn trong trận đấu này.

Tương tự, cũng chưa có cơ sở để khẳng định Tre Fiori gặp bất lợi về nhân sự hoặc kinh nghiệm thi đấu. Những đánh giá như vậy chỉ có thể được đưa ra khi có thêm thông tin cụ thể về đội hình, cầu thủ vắng mặt và màn trình diễn gần đây.

Điểm chờ đợi về chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng hai đội chuyển hóa thế trận thành cơ hội, nhưng dữ liệu hiện tại chưa cung cấp sơ đồ chiến thuật, cách vận hành hoặc các cá nhân chủ chốt. Vì vậy, không thể đưa ra nhận định chắc chắn về khu vực tranh chấp chính hay những mối đe dọa cụ thể trên sân.

Với Drita, chuỗi 1 trận hòa và 1 trận thắng là cơ sở duy nhất cho thấy đội khách đang có sự ổn định nhất định. Trong khi đó, Tre Fiori cần tận dụng lợi thế sân San Marino Stadium, dù chưa có đủ thông tin để đánh giá mức độ ảnh hưởng của yếu tố này.

Nhận định trước trận

Drita có nền tảng phong độ gần nhất tích cực hơn về mặt kết quả, khi không thua trong 2 trận được cung cấp. Tuy nhiên, sự thiếu hụt dữ liệu về Tre Fiori, lực lượng và chiến thuật khiến mọi kết luận sâu hơn đều cần được thận trọng.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà Drita có thể bước vào với sự tự tin từ kết quả gần đây, còn Tre Fiori sẽ cần tạo ra câu trả lời trên sân nhà. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào màn thể hiện thực tế của hai đội tại San Marino Stadium.

Tre Fiori 5 trận gần nhất B B B B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Drita 5 trận gần nhất T H B H B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới