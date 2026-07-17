ĐT Việt Nam mất Duy Mạnh tại AFF Cup 2026: Indonesia 'mở cờ' trước cuộc đấu bảng A Trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh lỡ hẹn với AFF Cup 2026 vì chấn thương đầu gối, tạo ra lợi thế tâm lý cực lớn cho đối thủ Indonesia trong cuộc đua tại bảng A.

Chỉ còn vài ngày trước khi AFF Cup (ASEAN Cup) 2026 chính thức khởi tranh, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận một gáo nước lạnh về mặt lực lượng. Trung vệ dày dạn kinh nghiệm Đỗ Duy Mạnh chính thức nói lời chia tay giải đấu do tái phát chấn thương đầu gối. Sự vắng mặt này không chỉ là tổn thất chuyên môn thuần túy mà còn đang trở thành nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ cho các đối thủ trực tiếp, đặc biệt là đội tuyển Indonesia.

Báo Indonesia bình luận về sự vắng mặt của Duy Mạnh ở ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Cú hích tâm lý cho 'Tim Garuda'

Truyền thông Indonesia, dẫn đầu là trang tin thể thao Bola, đã không giấu nổi sự phấn khích trước thông tin này. Trong bối cảnh hai đội nằm chung bảng A, việc một "hòn đá tảng" trong hệ thống phòng ngự của Việt Nam vắng mặt được xem là thời cơ vàng để Indonesia bứt phá. Tờ Bola giật tít đầy tính khiêu khích: "Tin vui cho tuyển Indonesia, hậu vệ hàng đầu của Việt Nam xác nhận sẽ vắng mặt tại AFF Cup".

Sự hào hứng của báo chí xứ Vạn đảo xuất phát từ thực tế rằng Duy Mạnh luôn là cái tên gây ra nhiều khó khăn cho các chân sút Indonesia trong suốt một thập kỷ qua. Việc cầu thủ này phải rời trại huấn luyện vì vấn đề y tế được đánh giá là sẽ khiến sức mạnh của "Những chiến binh Sao vàng" sứt mẻ nghiêm trọng, tạo ra lỗ hổng lớn về mặt kinh nghiệm lẫn bản lĩnh trận mạc.

Bài toán nan giải hàng thủ của HLV Kim Sang-sik

Mất Duy Mạnh, HLV Kim Sang-sik đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự ở tuyến dưới. Trước đó, hậu vệ Lê Ngọc Bảo cũng đã phải rút lui vì chấn thương. Việc mất đi hai lựa chọn chất lượng cùng lúc khiến chiều sâu đội hình của ĐT Việt Nam bị đặt dấu hỏi lớn ngay trước thềm giải đấu quan trọng nhất khu vực.

Dưới góc nhìn chiến thuật, Duy Mạnh không chỉ là một trung vệ giỏi tranh chấp mà còn là người có khả năng điều phối bóng từ tuyến dưới và chỉ huy hàng phòng ngự. Sự vắng mặt của anh buộc ông Kim phải tìm kiếm những phương án thay thế gấp rút, trong khi thời gian thử nghiệm gần như đã cạn kiệt.

Tham vọng soán ngôi của Indonesia

Tại bảng A, ngoài Việt Nam và Indonesia còn có sự góp mặt của Singapore, Campuchia và Timor Leste. Tuy nhiên, giới chuyên môn đều nhận định tấm vé đi tiếp và ngôi đầu bảng sẽ là cuộc cạnh tranh riêng giữa Việt Nam và Indonesia. Trong khi Việt Nam bước vào giải với vị thế nhà đương kim vô địch, Indonesia vẫn đang khao khát cơn khát danh hiệu sau 6 lần thất bại ở các trận chung kết.

Mục tiêu của thầy trò HLV Shin Tae-yong không gì khác ngoài việc tận dụng triệt để những tổn thất của đối phương để lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp bạc. Để chuẩn bị cho chiến dịch chính thức bắt đầu vào ngày 24/7, ĐT Việt Nam sẽ có bài kiểm tra cuối cùng trong trận giao hữu gặp Myanmar vào ngày 18/7. Đây sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang-sik đánh giá lại hệ thống phòng ngự sau những mất mát đáng tiếc vừa qua.