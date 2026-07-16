ĐT Việt Nam nhận tin dữ từ Duy Mạnh; Công an TP.HCM bổ nhiệm HLV người Úc Trung vệ Đỗ Duy Mạnh chính thức lỡ hẹn ASEAN Cup 2026 do chấn thương đầu gối, trong khi CLB Công an TP.HCM công bố tân thuyền trưởng Diles Athanasios Arthus cho mùa giải mới.

Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vừa phải đón nhận một tổn thất lớn trước thềm chiến dịch quan trọng nhất năm. Trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển, không thể tham dự ASEAN Championship 2026 để tập trung điều trị dứt điểm chấn thương đầu gối. Đây là quyết định khó khăn từ Ban huấn luyện nhằm bảo vệ sự nghiệp lâu dài cho cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội.

HLV Kim Sang Sik động viên Duy Mạnh. Ảnh: VFF.

Sự linh hoạt chiến thuật từ chuyến tập huấn Hàn Quốc

Sau hai tuần rèn quân tại xứ sở kim chi, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu tổng duyệt với Myanmar. Đội phó Nguyễn Hoàng Đức đánh giá rất cao hiệu quả của chuyến đi này, không chỉ ở khía cạnh thể lực mà còn là sự gắn kết trong lối chơi.

"Toàn đội đã có khoảng hai tuần tập huấn rất chất lượng. Chúng tôi vừa nâng cao thể lực, vừa có ba trận đấu tập bổ ích để hiểu nhau hơn và nắm rõ yêu cầu chiến thuật của Ban huấn luyện," Hoàng Đức chia sẻ. Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik đang thực hiện những thử nghiệm táo bạo về nhân sự, đặc biệt là trường hợp của tân binh nhập tịch Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno).

Trong các trận giao hữu tại Hàn Quốc, Tài Lộc đã được thử nghiệm ở nhiều vai trò khác nhau, từ tiền vệ phòng ngự đến các vị trí tấn công tự do. Hoàng Đức tiết lộ: "Lộc có rất nhiều điểm mạnh, đặc biệt là khả năng sút phạt và tốc độ. Việc cầu thủ có thể đá 2-3 vị trí khác nhau là điều rất tốt cho hệ thống chung của đội bóng."

HLV Diles Athanasios Arthus ra mắt đội bóng mới. Ảnh: CLB CATPHCM.

Biến động trên băng ghế chỉ đạo và thị trường chuyển nhượng

Tại đấu trường quốc nội, CLB Công an TP.HCM đã chính thức công bố danh tính người dẫn dắt đội bóng trong mùa giải 2026/27. Ông Diles Athanasios Arthus, nhà cầm quân người Úc, sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng từ HLV tạm quyền Phùng Thanh Phương. Với bản CV ấn tượng, ông Arthus được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng duy trì vị thế của một ứng viên vô địch sau khi vừa đăng quang tại Cúp Quốc gia.

Trong khi đó, Viettel cũng cho thấy tham vọng lớn khi chiêu mộ thành công tiền đạo Hernandes Rodrigues. Chân sút sinh năm 1999 người Brazil đã bày tỏ sự hào hứng trên trang cá nhân và sẵn sàng cho những thử thách mới tại dải đất hình chữ S.

Nốt trầm tại CLB Quảng Ninh

Trái ngược với sự nhộn nhịp của thị trường chuyển nhượng, CLB bóng đá Quảng Ninh đang đối mặt với những khó khăn về tài chính. Tập thể cầu thủ và thành viên đội bóng vừa gửi đơn kiến nghị yêu cầu ban lãnh đạo thanh toán tiền lương nợ trong các tháng 3, 4 và 5. Dù đã có những cam kết trước đó, nhưng đến nay các khoản chi trả vẫn chưa được thực hiện, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và đời sống của các cầu thủ.