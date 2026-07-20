Dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa: Sun Group đầu tư 98.700 tỷ đồng với 15 cây cầu Khu đô thị quy mô 424ha tại TP. HCM được quy hoạch thành đô thị sinh thái hiện đại với hệ thống 15 cây cầu, hầm chui dưới hồ và kết nối trực tiếp tuyến Metro số 7.

Liên danh do Tập đoàn Sun Group đứng đầu đang hoàn tất các thủ tục triển khai dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại TP. HCM. Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 98.700 tỷ đồng, đây là một trong những dự án hạ tầng đô thị lớn nhất khu vực phía Đông Bắc thành phố, tập trung vào mô hình sinh thái và giao thông đa phương thức.

Quy hoạch tổng thể và vị trí chiến lược

Dự án có quy mô diện tích khoảng 424ha, tọa lạc tại Phường Bình Quới, TP. HCM. Đây là khu vực bán đảo được bao bọc hoàn toàn bởi sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch tự nhiên. Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), quy mô dân số dự kiến tại đây đạt khoảng 54.000 người.

Trong nhiều thập kỷ, bán đảo này gặp hạn chế lớn về kết nối khi chỉ có đường Bình Quới (rộng 2 làn xe) là tuyến đường bộ duy nhất. Dự án mới được kỳ vọng sẽ xóa bỏ "điểm nghẽn" này bằng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Sở Xây dựng TP. HCM

Hệ thống 15 cây cầu và hạ tầng giao thông đột phá

Điểm nhấn quan trọng nhất trong quy hoạch hạ tầng của dự án là việc xây dựng 4 cây cầu lớn vượt sông Sài Gòn để kết nối bán đảo với các khu vực lân cận:

Cầu phía Tây Bắc: Dài khoảng 570m, nối với khu vực đường số 23, Phường Hiệp Bình, TP. HCM.

Dài khoảng 570m, nối với khu vực đường số 23, Phường Hiệp Bình, TP. HCM. Cầu phía Đông Bắc: Dài gần 450m, kết nối với đường số 2, Phường Trường Thọ, TP. HCM.

Dài gần 450m, kết nối với đường số 2, Phường Trường Thọ, TP. HCM. Cầu phía Đông: Dài gần 790m, nối trực tiếp vào đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, TP. HCM.

Dài gần 790m, nối trực tiếp vào đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, TP. HCM. Cầu phía Nam: Dài hơn 350m, kết nối với khu vực đường Thảo Điền, Phường An Khánh, TP. HCM.

Bên cạnh đó, mạng lưới giao thông nội khu sẽ được bổ sung 11 cây cầu bê tông cốt thép dự ứng lực bắc qua các kênh rạch. Đặc biệt, dự án quy hoạch một hầm chui dài gần 1,4km, có đoạn đi ngầm dưới mặt hồ cảnh quan để tối ưu hóa không gian xanh và thẩm mỹ kiến trúc.

Sẽ có 4 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn và 11 cầu nội khu. Ảnh: ĐTM

Về giao thông công cộng, khu đô thị sẽ tích hợp tuyến xe điện hoặc đường sắt đô thị nhẹ (Tramway/LRT) chạy dọc ven sông. Đồng thời, dự án thiết lập điểm kết nối với tuyến Metro số 7 đi ngầm, tạo thành mạng lưới liên kết vùng chặt chẽ.

Cơ cấu sản phẩm nhà ở và hạ tầng xã hội

Dự án Bình Quới - Thanh Đa dự kiến cung cấp đa dạng loại hình sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của hơn 33.500 cư dân thường trú và 25.200 khách lưu trú. Chỉ tiêu xây dựng bao gồm:

Hơn 13.000 căn hộ chung cư (cao tối đa 30 tầng).

Gần 5.900 căn nhà ở xã hội và 720 căn tái định cư.

637 căn nhà liền kề, 174 căn biệt thự song lập và 109 căn biệt thự đơn lập.

Chủ đầu tư dành khoảng 31% diện tích cho hạ tầng xã hội. Hệ thống tiện ích bao gồm 5 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 3 trường THCS, 1 trường THPT. Ngoài ra, khu đô thị sẽ có một bệnh viện đa khoa quy mô 15 tầng và 3 trung tâm y tế chuyên sâu.

Không gian sinh thái và công viên văn hóa sông nước

Với định hướng đô thị sinh thái, 25% diện tích dự án (hơn 100ha) được dành cho công viên và mặt nước. Trong đó, tâm điểm là công viên chuyên đề rộng 53ha mang tên "Công viên văn hóa sông nước Sài Gòn". Đây sẽ là nơi tích hợp các khu vui chơi giải trí kỹ thuật số, triển lãm nghệ thuật và thể thao dưới nước.

Tại phía Đông bán đảo, một bến du thuyền tiêu chuẩn quốc tế sẽ được xây dựng, kết hợp với các dịch vụ thương mại và văn hóa, nhằm khai thác tối đa lợi thế giao thông đường thủy của sông Sài Gòn.

Lộ trình triển khai và tiến độ dự kiến

Theo kế hoạch chi tiết từ chủ đầu tư và chính quyền TP. HCM, dự án sẽ được thực hiện theo các giai đoạn sau:

Đến 31/10: Hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng.

Hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng. Quý I/2026 - Quý IV/2027: Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư.

Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu tái định cư. Quý IV/2030: Hoàn thành các hạng mục chính và đưa vào sử dụng.

Hoàn thành các hạng mục chính và đưa vào sử dụng. Quý III/2031: Chính thức vận hành toàn bộ khu đô thị sau giai đoạn thử nghiệm.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người quan tâm cần xác minh pháp lý và tiến độ thực tế từ chủ đầu tư trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.