Dự báo mưa lớn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày 06/08/2026: Cảnh báo lốc, sét và ngập úng Từ sáng 06/08 đến 07/08/2026, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa 30-60mm, cục bộ trên 180mm, nguy cơ ngập úng, sạt lở đất. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ sáng ngày 06/08 đến sáng 07/08/2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ghi nhận mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30–60mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Người dân cần đề phòng hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cùng nguy cơ ngập úng tại vùng thấp trũng và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bản tin dự báo mưa lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ

Diễn biến mưa lớn trong 24 giờ qua

Đêm qua và sáng sớm nay (06/08/2026), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã xảy ra mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 05/08 đến 03h ngày 06/08/2026 tại một số trạm tiêu biểu bao gồm:

Bon Phặng (Sơn La): 138.4mm

138.4mm BQL Ngọc Sơn (Phú Thọ): 123.2mm

123.2mm Hương Nhượng (Phú Thọ): 88.8mm

88.8mm Cẩm Thuỷ (Thanh Hóa): 75.8mm

Dự báo chi tiết diễn biến mưa trong 24 đến 48 giờ tới

Diễn biến mưa lớn tại các khu vực được dự báo chi tiết như sau:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Từ sáng ngày 06/08 đến sáng ngày 07/08/2026, tổng lượng mưa phổ biến từ 30–60mm , cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm . Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa có cường độ lớn >100mm/3 giờ .

Từ sáng ngày 06/08 đến sáng ngày 07/08/2026, tổng lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi mưa rất to trên . Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa có cường độ lớn . Khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ: Chiều và đêm ngày 06/08/2026, xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15–30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo xu thế: Từ chiều ngày 07/08/2026, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai và tác động dự kiến

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Cấp 1. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tác động môi trường, hạ tầng: Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Khuyến cáo an toàn

Người dân nằm trong khu vực cảnh báo cần chủ động kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà, di chuyển đồ đạc đến vị trí an toàn. Khi mưa dông xuất hiện, không di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối nhỏ hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Tránh xa các vật dụng bằng kim loại, cây to và công trình tạm để phòng ngừa lốc, sét và gió giật mạnh.

Bản tin phát lúc 03h30 ngày 06/08/2026. Bản tin tiếp theo được phát lúc 09h00 ngày 06/08/2026.