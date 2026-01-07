Dự báo mưa lớn tại Bắc Bộ ngày 01/07/2026: Cảnh báo mưa cục bộ trên 200mm Vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng đón mưa to đến rất to trong ngày 01/07/2026. Cảnh báo nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

Ngày 01/07/2026, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của đợt mưa lớn diện rộng. Đáng chú ý, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa cục bộ vượt ngưỡng 200mm, tiềm ẩn nguy cơ cao về các loại hình thiên tai nguy hiểm.

Hiện trạng mưa lớn trong 24 giờ qua

Từ đêm 30/06 đến sáng sớm ngày 01/07/2026, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ, Quảng Ninh và Tp. Hải Phòng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo dữ liệu quan trắc, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30/06 đến 03 giờ ngày 01/07 đã có nơi vượt mức 150mm.

TIN DỰ BÁO MƯA LỚN Ở KHU VỰC BẮC BỘ

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Khu vực Bắc Bộ

Vùng núi, trung du, Quảng Ninh và Tp. Hải Phòng: Từ sáng sớm đến đêm 01/07, dự báo có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40-80mm , cục bộ có nơi trên 200mm . Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào sáng, chiều tối và đêm.

Từ sáng sớm đến đêm 01/07, dự báo có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ , cục bộ có nơi trên . Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào sáng, chiều tối và đêm. Các nơi khác ở Bắc Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Có mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Xu thế: Từ ngày 02/07, mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều và tối 01/07 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Chiều và tối 01/07 có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối 01/07 có mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều và tối 01/07 có mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo xa: Từ ngày 02/07, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa có xu hướng tăng mạnh, đạt mức mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo Rủi ro thiên tai cấp 1 do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá. Người dân cần đặc biệt lưu ý các nguy cơ sau:

Mưa cường độ lớn: Khả năng xuất hiện mưa cực ngắn với lượng trên 100mm trong vòng 3 giờ, gây áp lực lớn cho hệ thống thoát nước.

Khả năng xuất hiện mưa cực ngắn với lượng trên 100mm trong vòng 3 giờ, gây áp lực lớn cho hệ thống thoát nước. Hiện tượng cực đoan: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngập lụt và sạt lở: Nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Cảnh báo đặc biệt về lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Tin phát lúc 03h30 ngày 01/07/2026. Bản tin tiếp theo sẽ được cập nhật vào lúc 09h00 cùng ngày.