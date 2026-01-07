Dự báo mưa lớn tại vùng núi Bắc Bộ đêm 01/07/2026 và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất Đêm 01/07/2026, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to cục bộ trên 80mm. Từ ngày 02/07, mưa lớn có xu hướng dịch chuyển và gia tăng tại Tây Nguyên và Nam Bộ.

Đêm ngày 01/07/2026, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục đón đợt mưa vừa, mưa to với lượng mưa cục bộ có nơi vượt ngưỡng 80mm. Trong khi đó, các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được cảnh báo sẽ có mưa lớn gia tăng trong những ngày tới.

Bản đồ dự báo mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và cảnh báo mưa dông trên cả nước ngày 01/07/2026

Diễn biến mưa trong 24 giờ qua

Trong ngày 01/07/2026, tại vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to. Ghi nhận lượng mưa tính từ 13h đến 20h ngày 01/07 tại một số trạm tiêu biểu như sau:

Trạm Bình Gia, Lạng Sơn: 56.2mm.

56.2mm. Trạm Chiềng Khoong 1, Sơn La: 44.4mm.

44.4mm. Trạm Trung Hòa, Phú Thọ: 40.2mm.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ

Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào tối và đêm ngày 01/07 với cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Tổng lượng mưa phổ biến: Từ 20mm đến 50mm.

Từ 20mm đến 50mm. Cục bộ có nơi: Trên 80mm.

Trên 80mm. Cảnh báo cường suất mưa: Có khả năng mưa lớn trên 80mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Các khu vực khác trên cả nước

Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa rào và dông cục bộ. Đáng chú ý, từ ngày 02/07 đến 04/07, khu vực này sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Từ ngày 02/07/2026, mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần về cường độ và diện tích ảnh hưởng.

Cảnh báo rủi ro và tác động thiên tai

Cơ quan khí tượng đưa ra mức cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở Cấp độ 1. Người dân cần đặc biệt lưu ý các tác động sau:

Ngập úng: Nguy cơ cao xảy ra tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị và khu công nghiệp do cường suất mưa lớn.

Nguy cơ cao xảy ra tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị và khu công nghiệp do cường suất mưa lớn. Lũ quét và sạt lở: Đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại vùng núi phía Bắc.

Đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại vùng núi phía Bắc. Hiện tượng cực đoan: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người và tài sản.

Bản tin phát lúc 21h00 ngày 01/07/2026. Bản tin tiếp theo dự kiến phát lúc 03h30 ngày 02/07/2026.